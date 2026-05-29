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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (23.05. bis 30.05.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Rocket League», «No Man's Sky The Swarm», «Dragon Quest 12: Beyond Dreams».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Und jährlich grüsst das «Call of Duty»-Murmeltier. Der vierte «Modern Warfare»-Teil spielt erstmals in Korea. Neu ist auch, dass das Game nicht mehr für Last-Gen-Konsolen kommt. Dafür kommen Nintendo-Fans auf der Switch 2 in den Genuss des Militär-Shooters.

Was dich in «Call of Duty: Modern Warfare 4» sonst noch erwartet, liest du in dieser Vorschau:

Hintergrund Vorschau: «Call of Duty: Modern Warfare 4» setzt auf Korea, Next-Gen und mehr Realismus Domagoj Belancic 36 33

Datum: 23. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«War Fantasy»

Während Spiele wie «Call of Duty» Krieg und Militär mit einer «America, Fuck Yeah!»-Attitüde zelebrieren, lässt dich «War Games» über die brutale Materie nachdenken. Der Trailer beschreibt das psychologische Horror-Game als eine Mischung zwischen «The Stanley Parable» und «Spec Ops: The Line». Grenzen zwischen brutaler Kriegsrealität und harmloser Videospiel-Fiktion verschwimmen zu einem einzigartigen Psycho-Trip. Shut up and take my money!

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Dragon Quest 12: Beyond Dreams»

Genau genommen ist der Trailer zu «Dragon Quest 12» keine Neuankündigung. Das Game wurde vor fünf Jahren bereits mit dem Untertitel «The Flames of Fate» angekündigt. Damals versprach Square Enix eine düstere und erwachsene Story. Nun verrät das Studio, dass die Entwicklung komplett neu gestartet wurde. Der düstere Ansatz wurde gegen eine typisch bunte und harmlose «Dragon Quest»-Anime-Welt ausgetauscht. Das Releasedatum rückt damit auch in weite Ferne.

Datum: ???

Erscheint für: ???

«Planet Zoo 2»

Der Trailer zum zweiten «Planet Zoo»-Game sieht wunderschön aus. Vor allem die detaillierten Tiermodelle überzeugen. Neu kannst du nicht nur einen Zoo, sondern auch weitläufige Wildreservate bauen.

Datum: 13. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Donkey Kong 64»

Der N64-Klassiker «Donkey Kong 64» findet endlich den Weg in Nintendos Retro-Spielebibliothek. Der Trailer mit dem ikonischen DK Rap dürfte viele Neunziger-Kinder nostalgisch stimmen.

Datum: 4. Juni

Erscheint für: Switch, Switch 2

«Perceptum»

Sieht ein bisschen aus wie die legendäre «P.T.»-Demo, die Hideo Kojima für das gecancelte «Silent Hills»-Projekt veröffentlicht hat. Du spielst ein Medium, das nach einer verschwundenen Familie sucht. In ihrem kleinen Taschenspiegel sieht sie Geister und allerlei dämonische Gestalten.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hands Over»

Apropos Horror – wie wär’s mit einem Horror-Partyspiel? Klingt komisch, der Trailer fasst das Spielprinzip aber gut zusammen. Du spielst scheinbar harmlose Spiele, die du aus deiner Kindheit kennst – jedoch mit tödlichen Twists. Beim Krokodilspiel kann es zum Beispiel sein, dass du den Arm verlierst.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Warhammer 40 000: Chaos Gate Deathwatch»

Im Rahmen des «Warhammer Skulls»-Festivals wurden gleich mehrere neue Games aus der «Warhammer»-Welt angekündigt. Weil ich keine Ahnung von «Warhammer» habe, halte ich mich kurz und lasse den Trailer für sich sprechen.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster»

Siehe oben – ich habe immer noch keine Ahnung von «Warhammer».

Datum: 2027

Erscheint für: ???

«Warhammer 40 000 Boltgun Boom»

Hey – von «Boltgun» habe ich immerhin schon mal was gehört. Redaktionskollegin Franziska hat vor Kurzem eine Vorschau zum Nachfolger des Boomer-Shooters geschrieben. «Warhammer 40 000 Boltgun Boom» ist eine Adaption des ersten Teils für Smartphones.

Datum: 2026

Erscheint für: Android, iOS

«Mimic Meadows»

Und zum Schluss der Neuankündigungen was komplett Anderes. Du bist ein Formwandler, der durch das Nachahmen der Bewegungen anderer Kreaturen ihre Gestalt annehmen kann. Ich liebe den Retro-Pixel-Stil mit CRT-Filter und den chilligen Soundtrack im Trailer. Auf Steam gibt's eine Demo.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Prison of Husks»

Was wäre, wenn «Dark Souls» auf der PS2 erschienen wäre? Dann würde es wohl so aussehen, wie «Prison of Husks». Gefällt dir der Trailer, kannst du ab sofort eine Demo auf Steam auschecken.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«My Arms Are Longer Now»

Der Trailer erinnert an das kuriose Game «Thank Goodness You're Here». Und ein bisschen an «Untitled Goose Game». Du spielst einen Menschen (?) mit unglaublich langen Armen, der in handgezeichneten Levels möglichst viel stehlen muss.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, PC

«Sloppy Forgeries»

Ein Partyspiel, in dem du berühmte Gemälde möglichst schnell und genau nachzeichnen musst. So eine geile Idee.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Grave Seasons»

Wie «Stardew Valley» – nur, dass in dieser idyllischen Bergwelt ein Massenmörder sein Unwesen treibt. Der Trailer überzeugt mit wunderschöner Pixel-Optik und einer spannenden Mischung aus Cozy-Game und Horror.

Datum: 14. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Blocks for Babies»

«Tetris» macht dich wütend? Dann ist «Blocks for Babies» das Spiel für dich. Wollen lästige Blöcke nicht verschwinden, wechselst du in die Egoperspektive und ballerst sie mit Shotguns weg. Auf Steam gibt es ab sofort eine Demo zum Spiel.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Jupiter Junkworks»

Und noch ein «Tetris»-Klon. Statt Blöcken stapelst du in «Jupiter Junkworks» Müll. Ich liebe den Artstyle, die Musik und das hektische Gameplay im Trailer. Dass das Ganze anscheinend auch in eine Story eingebunden ist, ist die Kirsche auf der Puzzle-Torte.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Please Insert Disc»

Ein Horrorspiel über eine verfluchte PS2. Wie sich das Game spielt, lässt der wirre Trailer offen. Die an Sonys Kult-Konsole angelehnten Menüs und Sounds lassen mich aber schon mal nostalgisch an die gute alte Gaming-Zeit zurückdenken.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Rocket League»

Epic Games kündigt mit einem neuen Trailer nicht nur eine neue Version von «Rocket League» sondern auch die Unreal Engine 6 an. Lustig, weil die aktuelle «Rocket League»-Version noch auf der veralteten Unreal Engine 3 basiert. Mehr Infos könnte es am Unreal Fest in Chicago (16. bis 18. Juni) geben.

Datum: ???

Erscheint für: Konsolen, PC

«Dead by Daylight»

Der legendäre Massenmörder Jason stattet dem Horror-Multiplayerspiel «Dead by Daylight» einen Besuch ab. Damit reiht sich der Hockeymaskenträger in eine illustre Liste aus Killern anderer Franchises ein – unter anderem: Freddy Krueger, der Demogorgon, Pyramid Head, der Xenomorph, Vecna und Dracula.

Datum: 16. Juni

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Marathon»

Bungies Extraction-Shooter startet in die zweite Season. Zur Feier gibt’s einen Story-Trailer. Der sieht, wie alles aus der Welt von «Marathon», einfach nur superschön aus.

Datum: 2. Juni

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man’s Sky The Swarm»

Dauergast «No Man’s Sky» veröffentlicht einen neuen Trailer zum kostenlosen «The Swarm»-Update. Dabei handelt es sich um ein zeitlich limitiertes Event, in dem die Community zusammenarbeiten muss, um eine neue ausseirdische Bedrohung in grossen Weltraumschlachten zu besiegen.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

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