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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (10.05 bis 16.05) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens: Fireteam Elite 2».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«The Talos Principle 3» Die Puzzle-Reihe mit den philosophischen Robotern findet bald ein Ende. Croteam hat den dritten Teil mit einem kurzen Teaser angekündigt. Viel zu sehen gibt es leider noch nicht, ausser einer verschneiten Landschaft und einer beleuchteten Pyramide im Hintergrund.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, PC

«Aliens: Fireteam Elite 2» Es war dumm und repetitiv, aber meine Kumpels und ich haben es trotzdem gefeiert. Die Fortsetzung dieses Koop-Shooters, in dem du dich mit unzähligen sabbernden Aliens anlegst, werde ich mir nicht entgehen lassen. Neue Monstertypen und Gadgets wie Frostfallen versprechen Abwechslung.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Noir Bloom» Lust auf rasante 2D-Gun-Fu-Pixel-Action? «Noir Bloom» sieht nach einem Spiel aus, mit dem John Wick seine Reflexe trainiert. Ballernd, prügelnd und mit Wandsprüngen kämpfst du dich durch eine neonleuchtende Unterwelt. Dein Ziel: Deine Freundin aus den Krallen eines Gangsterbosses zu befreien.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«Arcade Garage: Flying Fire Shark» Eigentlich handelt es sich hier nicht um neue Games. Diese Sammlung klassischer Shoot ’em ups stammt aus den Spielhallen. Nun kannst du dich auch ohne einen Stapel Münzen mit allerhand Flugzeugen durch diese Kugelhöllen steuern. Für Ungeduldige oder solche mit wenig Frusttoleranz wie mich gibt es auch einen Super-Easy-Mode.

Datum: 29. August

Erscheint für: Switch, PS4

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Deep Rock Galactic: Rogue Core» Im neuen Rogue-Lite-Spin-off buddeln sich die Weltraumzwerge wieder durch Käferverseuchte Planeten auf der Suche nach wertvollen Mineralien. Bis zu vier Personen schlüpfen in die Rollen von Guardian, Retcon, Spotter und Falconer. Letzterer kann mit seiner Drohne Gegner elektrifizieren oder seine Kumpels wiederbeleben.

Datum: 20. Mai (Early Access)

Erscheint für: PC

«The Edge Of Water» Du spielst ein Mädchen, das übers Wasser laufen kann und ihr schwimmendes Dorf bei einer Fischwanderung anführt. Sieht nach einem stimmungsvollen und wunderschönen Meeresabenteuer aus.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«End of the Abyss» Es überrascht nicht, dass ehemalige «Little Nighmares»-Entwickler hinter diesem unheimlichen Sci-Fi-Horrorspiel stecken. Du steuerst einen Kampftechniker und legst dich mit allerhand monströsen Wesen an. Im Trailer wird ein Bosskampf gegen ein sechsbeiniges Ungetüm gezeigt, das aus seinem riesigen Maul giftigen grünen Schleim auf dich spuckt. Jummy.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Avatar Legends: The Fighting Game» Bald kannst du herausfinden, welcher der beiden Avatare Aang oder Korra in einem Duell triumphieren wird. Im kommenden Fighting-Game stehen zahlreiche Charaktere aus der kultigen Fernsehserie zur Auswahl. Dazu gehört natürlich auch das gutherzige Grossmaul Sokka, der im neusten Trailer seine Fähigkeiten unter Beweis stellt.

Datum: 2. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC

«Subnautica 2» Nachdem das Spiel vor allem durch Streitigkeiten zwischen Publisher Krafton und Studio Unknownworlds von sich reden machte, ist es nun endlich im Early Access verfügbar. Der Trailer zeigt die wunderschöne, aber manchmal auch unheimliche Unterwasserwelt, die du erkunden wirst. Auch neue Werkzeuge und der Basenbau werden vorgestellt.

Datum: bereits verfügbar

Erscheint für: PC, Xbox Series X/S

«The Shadow Syndicate» In Brooklyn der 1930er-Jahre spielst du einen Privatdetektiv, der eine stadtweite Verschwörung aufdecken muss – und zwar als anthropomorpher Schäferhund. Das Film-Noire-Schleichactionspiel ist cineastisch inszeniert mit einem herrlich schwermütigen Jazzsoundtrack.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Super Adventure Hand» Für PC ist das Spiel schon länger erhältlich und für diese Übersicht ist es eigentlich auch zwei Tage zu spät. Aber «Super Adventure Hand» sieht einfach nach einem herrlich schrägen Rätselgame aus. Du steuerst eine Hand, die ihren Arm von ein paar bösen Füssen zurückerobern muss. Wednesday approves.

Datum: 8. Mai

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Marvel Rivals» – Devil Dinosaur Da bekomme sogar ich wieder Lust, den Heroshooter zu starten. Das Multiplayer-Action-Game wird um einen neuen Charakter erweitert: Devil Dinosaur, einen laser-schiessenden T-Rex mit Hörnern.

Datum: 15. Mai

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC

«Stelaris: Nomads» Es läuft bereits die zehnte Season für das Sci-fi-Strategie-Spiel. Mit dem DLC «Nomads» gibt es ein neues Reich, das keine Systeme erobern oder Welten kolonisieren muss. Stattdessen nutzt du riesige Archeschiffe als Habitate, um durchs All zu navigieren.

Datum: 15. Juni

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Alle Teaserbilder: «Stelaris: Nomads», «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens: Fireteam Elite 2»

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