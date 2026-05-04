Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Hintergrund
«The Blood of the Dawnwalker» in der Vorschau: kein blutleerer «The Witcher»-Klon
von Philipp Rüegg
Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (25.04. bis 03.05.) gesammelt.
Auf dem Titelbild von links nach rechts: «The Blood of Dawnwalker», «Microsoft Flight Simulator 2024», «Steam to Electric».
Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!
Diese Titel wurden neu angekündigt.
Manchmal reichen nur 25 Sekunden dunkle Footage, um sich einen Platz auf dieser Liste zu erkämpfen. Mit einem nichtssagenden Teaser kündigt das Studio Creative Assembly einen Nachfolger zu «Alien Isolation» an. Alleine die Info, dass das Game existiert, sollte für «Alien»-Fans aber mehr als genug sein. Der Erstling erschien 2014 und gilt auch heute noch als bestes «Alien»-Spiel überhaupt.
Datum: ???
Erscheint für: ???
Nach dem Ankündigungstrailer habe ich mich sofort in «Shot One Fighters» verliebt. Die bunte Grafik, die skurrilen Charaktere, die Musik... das sieht alles so toll aus. Auch das Spielprinzip packt mich. «Shot One Fighters» ist ein Singleplayer-Prügelspiel, verpackt in einer Roguelite-Struktur. Mit jedem Run schaltest du neue Moves, Combos und defensive Fähigkeiten frei. Dank der simplen Steuerung soll das Game trotz spielerischer Tiefe auch für Anfänger geeignet sein. Gefällt dir, was du siehst, kannst du das Game bei Kickstarter unterstützen.
Datum: ???
Erscheint für: PC
Der Trailer erinnert mich ein wenig an «Firewatch» – nur viel, viel gruseliger. Du übernimmst die Rolle eines «Midnight Watchers», der in einem verlassenen sibirischen Dorf stationiert ist. Statt eines gemütlichen Jobs als Sicherheitsbeauftragter erwarten dich höllische Nächte, die du irgendwie überleben musst.
Datum: ???
Erscheint für: PC
Du spielst einen Kartografen, der im Zeitalter der Aufklärung ein geheimnisvolles Land erforscht, das sich zwischen zwei verfeindeten Königreichen befindet. Nebenbei lernst du die Einheimischen kennen und versuchst, ihren Wünschen nachzugehen. Der Trailer zum Point-and-Click-Adventure überzeugt vor allem durch seinen süssen Grafikstil.
Datum: 2027
Erscheint für: PC
Galaxy Grove, das Studio hinter «Station to Station» und «Town to City», meldet sich mit einem neuen voxelbasierten Sim-Game zurück. Bei «Steam to Electric» handelt es sich um eine Tycoon-Eisenbahn-Simulation, in der du ein effizientes Schienennetz aufbaust, Passagiere transportierst und den Übergang von Dampf- zu Elektrozügen meisterst. Besonders spannend sind die absurden Züge, die im Trailer vorkommen. Der verrückte Raketenzug oder die Propeller-Monorail sind nicht frei erfunden, sondern basieren auf echten historischen Maschinen.
Datum: ???
Erscheint für: PC
Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.
Eines meiner meist erwarteten Games des Jahres meldet sich mit einem einstündigen Showcase zurück.
Das Wichtigste zuerst: Endlich gibt's ein Releasedatum. Am 3. September ist es so weit. Zudem geben die Entwicklerinnen und Entwickler spannende Einblicke in die Entwicklung des Action-Rollenspiels. Du erfährst mehr über das Open-World-Design im mittelalterlichen Vampir-Europa, wichtige Story-Elemente, Gameplay-Mechaniken und den Motion-Capture-Prozess. Reinschauen lohnt sich!
Keine Zeit für den langen Showcase? In diesem Video siehst du den Gameplay-Deepdive zur offenen Spielwelt.
Zwei Aspekte machen das Erforschen der Open World einzigartig: In der Nacht erhält der Protagonist Coen Vampir-Superkräfte, die er im Kampf und in der Fortbewegung nutzen kann. So läuft er locker Wände hinauf oder verwandelt sich in einen Wolf, um schneller voranzukommen. Ebenfalls speziell: Das Game hat einen Countdown. Coen muss seine Familie innert 30 Tagen retten – wichtige Quests und einige andere wichtige Aktionen lassen die Zeit vergehen. Ewig herumtrödeln geht also nicht.
Im Story-Trailer siehst du, wieso Coen seine Familie retten muss und was es mit den machthungrigen und blutrünstigen Vampiren auf sich hat:
Was dich in der schicken Collector's Edition erwartet, siehst du in dieser Übersicht:
Unsere ersten Eindrücke von der letztjährigen Gamescom findest du in diesem Beitrag:
Datum: 3. September
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Auch der «Star Wars»-Racer verrät im neuen Trailer ein Releasedatum. Abgesehen von ein paar exklusiven Inhalten der Deluxe-Version gibt's im Video nichts Neues zu sehen. Der Titel sieht nach wie vor super aus. Auch wenn ich «Star Wars» als Franchise mittlerweile aufgegeben habe (zu viele mittelmässige bis schlechte Serien und Filme), werde ich dem Rennspiel eine Chance geben. Schon alleine aus nostalgischen Gründen.
Datum: 6. Oktober
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Respawns «Titanfall»-Games gelten unter Shooter-Fans immer noch als zwei der besten Genrevertreter überhaupt. Ein neues Spiel scheint jedoch unwahrscheinlich. Wenn Publisher EA keinen Bock hat, müssen halt Indies wie die Tetra Studios einspringen. «ShatterRush» erinnert mit seiner dynamischen Parkour-Fortbewegung und den riesigen Mechs sehr an Respawns legendäre Shooter. Ab sofort kannst du dich für eine kostenlose Pre-Alpha-Testphase registrieren.
Datum: ???
Erscheint für: PC
Oldschool «Resident Evil»-Survival-Horror auf einem U-Boot? Hell yes! Der Heavy-Metal-Soundtrack verleiht dem Trailer zudem eine ganz eigene Note.
Datum: 28. Mai
Erscheint für: PC
Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.
Ab sofort können auch Playstation-Fans die virtuellen Lüfte im VR-Modus unsicher machen. Mit dem kostenlosen Update fliegst du in 125 verschiedenen Flugzeugen aus der Ego-Perspektive.
Datum: ab sofort
Erscheint für: PS5
Square Enix kündigt die sechste grosse Erweiterung des MMORPGs «Final Fantasy XIV» an. Das Update bringt ziemlich viel mit sich. Unter anderem: neue Regionen, Dungeons und Städte, neue Jobs, neue Verbündete und ein überarbeitetes Kampfsystem.
Zudem verrät der Publisher, dass ab August auch eine Switch-2-Version des Spiels erscheint. Jedoch mit einem grossen Haken: Du kannst das Game nicht mit einem bestehenden Abo (Playstation, Xbox oder PC) spielen, sondern musst ein zusätzliches Abo lösen. Schuld daran sind Nintendos strikte Vorgaben.
Ebenfalls angekündigt wurde ein Crossover mit dem Anime «Neon Genesis Evangelion». Es handelt sich um eine Allianz-Raid-Serie für 24 Spieler, die im Rahmen des «Evercold»-Updates erscheinen soll.
Datum: Januar 2027
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Und nochmal «Star Wars». Dieses Mal als Crossover-DLC in «Powerwash Simulator 2». Wenn du schon immer mal einen X-Wing mit einem Hochdruckreiniger säubern wolltest, geht mit diesem kostenpflichtigen Update ein Traum in Erfüllung.
Datum: Sommer 2026
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Mit dem grossen «Riven Tides»-Update bekommt der Extraction-Shooter «Arc Raiders» eines seiner bisher grössten Updates spendiert – inklusive neuer Map. Der cineastische Trailer ist grossartig, die Steam-Bewertungen nach der Veröffentlichung des Updates weniger. Die Community ärgert sich über zahlreiche Balancing-Anpassungen, die für Frust sorgen. Der Popularität des Titels scheint das jedoch nicht zu schaden.
Datum: ab sofort
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Meine Liebe zu Videospielen wurde im zarten Alter von fünf Jahren mit dem ersten Gameboy geweckt und ist im Laufe der Jahre sprunghaft gewachsen.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen