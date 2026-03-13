Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

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«Pickmon» klaut noch dreister bei «Pokémon» als «Palworld»
von Debora Pape
Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (07.03. bis 14.03.) gesammelt.
Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Nekome: Nazi Hunter», «Yoshi and the Mysterious Book», «Samson».
Hier gibt's neues Futter für deine Wishlist. Auch diese Woche hat die Redaktion zahlreiche neue Ankündigungen sowie Trailer-Updates zu bereits vorgestellten Games für dich zusammengestellt. Viel Spass beim Stöbern.
Diese Titel wurden neu angekündigt.
«Little Nightmares» und Virtual Reality. Eine Kombination, an die ich nie gedacht hätte. Bin gespannt, wie und ob sich die spezielle Atmosphäre der Spiele in VR übersetzen lässt. Zeit, dass ich meine PS VR2 wieder entstaube.
Datum: 24. April
Erscheint für: PS VR2, Meta Quest, Steam VR
Vermisst du «Red Dead Redemption»? In «The Legend of California» kannst du deine Wildwest-Fantasien ebenfalls ausleben – wahlweise alleine oder mit anderen Cowboys und Cowgirls.
Datum:???
Erscheint für: PC
Beim Ankündigungstrailer zu «Pickmon» muss sich das Entwicklerstudio Pocketgame wohl gefragt haben: «Wie können wir möglichst schnell von Nintendo verklagt werden?»
Ob die Entwickler das wirklich ernst meinen? Eine Steam-Page existiert zwar, ich bezweifle jedoch stark, dass diese zusammengeklaute kreative Bankrotterklärung je das Licht der Welt erblicken wird. Weitere Informationen zu diesem merkwürdigen Projekt findest du in diesem Beitrag:
Datum: ???
Erscheint für: PC
Dieses hübsche Voxel-Game spielt in der sagenumwobenen Kowloon Walled City im Hong Kong der Achtziger. Als Polizistin kämpfst du dich durch eine Unterwelt voller Gangs, Gewalt und Korruption.
Datum: ???
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
Ich liebe es, wenn Spieltitel kurz und trocken beschreiben worum es im Game geht. In diesem Fall: um Millionen von Goblins, die du mit deinem tödlichen Fahrzeug über den Haufen fährst.
Datum: ???
Erscheint für: PC
Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.
Bitte entschuldige meine Ausdrucksweise, aber: Scheisse, sieht das geil aus. Und dann noch das klassische Stealth-Gameplay. Ich hab mich verliebt.
Datum: ???
Erscheint für: PC
Ja, ich weiss. Das ist kein Game-Trailer. Aber das ist meine Liste und ich mach, was ich will. Kurz vor Veröffentlichung zeigt Nintendo einen letzten Trailer zum neuen Mario-Film. Ich hab ihn mir nicht angeschaut, weil die Trailer zum ersten Film schon viel zu viel verraten haben. Für alle mutigen und Spoiler-resistenten Fans: viel Spass damit!
Datum: 1. April
Im neuen Mario-Film übernimmt Donald Glover die Rolle von Yoshi. Ob er wohl in «Yoshi and the Mysterious Book» auch einen Gastauftritt hat? Der neueste Titel mit den bunten Dinosauriern (?) zeigt frische Eindrücke zum experimentellen Gameplay-System. Du triffst auf ulkige Charaktere und schaltest neue Fähigkeiten frei, indem du mit ihnen interagierst. So gelangst du zu zuvor unerreichbaren Abschnitte der Levels. Erstmals verrät der Trailer auch ein Releasedatum für das Switch-2-Spiel.
Datum: 21. Mai
Erscheint für: Switch 2
In diesem VR-Spiel bekommst du Superkräfte und veranstaltest in der Welt von «The Boys» Chaos. Mit dabei sind Schauspieler aus der Serie: Laz Alonso (Mother’s Milk), Jensen Ackles (Soldier Boy), Colby Minifie (Ashley Barrett) und P.J. Byrne (Adam Bourke).
Datum: 21. Mai
Erscheint für: Switch 2
Erinnert auf den ersten Blick an Open-World-Spiele wie «GTA». In Wahrheit ist «Samson» jedoch ein lineares Crime-Drama, das einen grossen Fokus auf Fahren und Prügeln legt. Du kämpfst in einer unbarmherzigen Stadt voller Krimineller ums Überleben und versuchst, irgendwie deine Schulden abzubauen. Das Studio Liquid Swords wurde gegründet von Christofer Sundberg, der ehemals bei Avalanche Studios (unter anderem: «Just Cause») tätig war.
Datum: 8. April
Erscheint für: PC
Das erste Spiel zur Horror-Filmserie. In diesem Video gibt's einen Einblick hinter die Kulissen zum Survival-Horror-Game. Cool: der «echte» Pinhead, Doug Bradley, spielt auch mit.
Datum: ???
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
So könnte «Inglorious Basterds» als Game aussehen. Du spielst ein Opfer des Nazi-Regimes, dessen Familie ermordet wurde. Blutig, stylisch, cool.
Datum: ???
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Dieses Horrorspiel verfolgt einen erfrischenden Ansatz. Andere Genrevertreter schränken deine Mobilität meist stark ein, um eine gruselige Atmosphäre zu kreieren. In «Terrible Lizards» bist du ein begnadeter Parkour-Meister, der durch die Gegend rennt und springt, als gäbe es keinen Morgen. Dass die Gegner komische Dinosaurier-Monster sind, macht das Spiel für mich noch interessanter.
Datum: Sommer
Erscheint für: PC
Lust auf Gaming, wie früher? «Descent of Lunaris» ist ein klassischer Dungeon Crawler. Du untersuchst eine Mondbasis voller komischer Alien-Viecher. Eine Demo ist auf Steam verfügbar.
Datum: 2026
Erscheint für: PC
Das Roguelike-Spinoff zu «Deep Rock Galactic» erhält im neuen Trailer erstmals ein Releasedatum. Naja, fast – es ist nur ein Early-Access-Datum. Das andere «Deep Rock Galactic»-Spinoff, «Survivor», zeigt in einem anderen Trailer eine neue Erweiterung für das Reverse-Bullet-Hell-Game.
Datum: 20. Mai (Early Access)
Erscheint für: PC
Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.
Der tauchende David ist zurück. Dieses Mal verschlägt es den pummeligen Taucher in den Jungle. Der neue Trailer zum heiss erwarteten DLC bringt auch ein Releasedatum mit sich.
Datum: 18. Juni
Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
Bevor der Battle-Royale-Modus in «Fortnite» explodierte, ballerten sich Spielerinnen und Spieler im «Save the World»-Modus durch Monsterhorden. Dieser wird ab dem 16. April neu auch als Free-to-Play-Version veröffentlicht.
Datum: 16. April
Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Die neue «Helldivers 2»-Kriegsanleihe ist für alle, die ihre intergalaktischen Kriege aus dem Schützengraben herausführen wollen. Unter anderem wartet der schwere Flammenwerfer «B/FLAM-80 Kremator», der Flammenwerfer-Maschinenpistolen-Hybride «SMG/FLAM-34 Heizer», das Gas-Mörsergeschütz «<A/GM-17» sowie die «G-48 Gigagranate» auf dich.
Datum: 17. März
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Meine Liebe zu Videospielen wurde im zarten Alter von fünf Jahren mit dem ersten Gameboy geweckt und ist im Laufe der Jahre sprunghaft gewachsen.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen