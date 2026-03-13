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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (07.03. bis 14.03.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Nekome: Nazi Hunter», «Yoshi and the Mysterious Book», «Samson».

Hier gibt's neues Futter für deine Wishlist. Auch diese Woche hat die Redaktion zahlreiche neue Ankündigungen sowie Trailer-Updates zu bereits vorgestellten Games für dich zusammengestellt. Viel Spass beim Stöbern.

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Little Nightmares VR: Altered Echoes» – süsser Horror aus einer neuen Perspektive

«Little Nightmares» und Virtual Reality. Eine Kombination, an die ich nie gedacht hätte. Bin gespannt, wie und ob sich die spezielle Atmosphäre der Spiele in VR übersetzen lässt. Zeit, dass ich meine PS VR2 wieder entstaube.

Datum: 24. April

Erscheint für: PS VR2, Meta Quest, Steam VR

«The Legend of California» – yeeehaaw

Vermisst du «Red Dead Redemption»? In «The Legend of California» kannst du deine Wildwest-Fantasien ebenfalls ausleben – wahlweise alleine oder mit anderen Cowboys und Cowgirls.

Datum:???

Erscheint für: PC

«Pickmon» – im Speedrun zur Klage

Beim Ankündigungstrailer zu «Pickmon» muss sich das Entwicklerstudio Pocketgame wohl gefragt haben: «Wie können wir möglichst schnell von Nintendo verklagt werden?»

Ob die Entwickler das wirklich ernst meinen? Eine Steam-Page existiert zwar, ich bezweifle jedoch stark, dass diese zusammengeklaute kreative Bankrotterklärung je das Licht der Welt erblicken wird. Weitere Informationen zu diesem merkwürdigen Projekt findest du in diesem Beitrag:

News & Trends «Pickmon» klaut noch dreister bei «Pokémon» als «Palworld» von Debora Pape

Datum: ???

Erscheint für: PC

«The 9th Dragon» – Kämpfen vor Voxel-Kulisse

Dieses hübsche Voxel-Game spielt in der sagenumwobenen Kowloon Walled City im Hong Kong der Achtziger. Als Polizistin kämpfst du dich durch eine Unterwelt voller Gangs, Gewalt und Korruption.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«There are Millions of Goblins» – ziemlich viele Goblins

Ich liebe es, wenn Spieltitel kurz und trocken beschreiben worum es im Game geht. In diesem Fall: um Millionen von Goblins, die du mit deinem tödlichen Fahrzeug über den Haufen fährst.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Project Shadowglass» – wow

Bitte entschuldige meine Ausdrucksweise, aber: Scheisse, sieht das geil aus. Und dann noch das klassische Stealth-Gameplay. Ich hab mich verliebt.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«The Super Mario Galaxy Movie» – genug jetzt

Ja, ich weiss. Das ist kein Game-Trailer. Aber das ist meine Liste und ich mach, was ich will. Kurz vor Veröffentlichung zeigt Nintendo einen letzten Trailer zum neuen Mario-Film. Ich hab ihn mir nicht angeschaut, weil die Trailer zum ersten Film schon viel zu viel verraten haben. Für alle mutigen und Spoiler-resistenten Fans: viel Spass damit!

Datum: 1. April



«Yoshi and the Mysterious Book» – so süssssss

Im neuen Mario-Film übernimmt Donald Glover die Rolle von Yoshi. Ob er wohl in «Yoshi and the Mysterious Book» auch einen Gastauftritt hat? Der neueste Titel mit den bunten Dinosauriern (?) zeigt frische Eindrücke zum experimentellen Gameplay-System. Du triffst auf ulkige Charaktere und schaltest neue Fähigkeiten frei, indem du mit ihnen interagierst. So gelangst du zu zuvor unerreichbaren Abschnitte der Levels. Erstmals verrät der Trailer auch ein Releasedatum für das Switch-2-Spiel.

Datum: 21. Mai

Erscheint für: Switch 2

«The Boys: Trigger Warning» – VR-Helden

In diesem VR-Spiel bekommst du Superkräfte und veranstaltest in der Welt von «The Boys» Chaos. Mit dabei sind Schauspieler aus der Serie: Laz Alonso (Mother’s Milk), Jensen Ackles (Soldier Boy), Colby Minifie (Ashley Barrett) und P.J. Byrne (Adam Bourke).

Datum: 21. Mai

Erscheint für: Switch 2

«Samson» – nicht, was du denkst

Erinnert auf den ersten Blick an Open-World-Spiele wie «GTA». In Wahrheit ist «Samson» jedoch ein lineares Crime-Drama, das einen grossen Fokus auf Fahren und Prügeln legt. Du kämpfst in einer unbarmherzigen Stadt voller Krimineller ums Überleben und versuchst, irgendwie deine Schulden abzubauen. Das Studio Liquid Swords wurde gegründet von Christofer Sundberg, der ehemals bei Avalanche Studios (unter anderem: «Just Cause») tätig war.

Datum: 8. April

Erscheint für: PC

«Clive Barker’s Hellraiser: Revival» – Pinhead ist zurück

Das erste Spiel zur Horror-Filmserie. In diesem Video gibt's einen Einblick hinter die Kulissen zum Survival-Horror-Game. Cool: der «echte» Pinhead, Doug Bradley, spielt auch mit.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nekome: Nazi Hunter» – Nazis töten

So könnte «Inglorious Basterds» als Game aussehen. Du spielst ein Opfer des Nazi-Regimes, dessen Familie ermordet wurde. Blutig, stylisch, cool.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Terrible Lizards» – Horror mal anders

Dieses Horrorspiel verfolgt einen erfrischenden Ansatz. Andere Genrevertreter schränken deine Mobilität meist stark ein, um eine gruselige Atmosphäre zu kreieren. In «Terrible Lizards» bist du ein begnadeter Parkour-Meister, der durch die Gegend rennt und springt, als gäbe es keinen Morgen. Dass die Gegner komische Dinosaurier-Monster sind, macht das Spiel für mich noch interessanter.

Datum: Sommer

Erscheint für: PC

«Descent of Lunaris» – ganz schön old-school

Lust auf Gaming, wie früher? «Descent of Lunaris» ist ein klassischer Dungeon Crawler. Du untersuchst eine Mondbasis voller komischer Alien-Viecher. Eine Demo ist auf Steam verfügbar.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Deep Rock Galactic: Rogue Core» – das Spinoff kommt bald

Das Roguelike-Spinoff zu «Deep Rock Galactic» erhält im neuen Trailer erstmals ein Releasedatum. Naja, fast – es ist nur ein Early-Access-Datum. Das andere «Deep Rock Galactic»-Spinoff, «Survivor», zeigt in einem anderen Trailer eine neue Erweiterung für das Reverse-Bullet-Hell-Game.

Datum: 20. Mai (Early Access)

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Dave the Diver – In the Jungle DLC» – ab in den Urwald

Der tauchende David ist zurück. Dieses Mal verschlägt es den pummeligen Taucher in den Jungle. Der neue Trailer zum heiss erwarteten DLC bringt auch ein Releasedatum mit sich.

Datum: 18. Juni

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Fortnite» – Save the World!

Bevor der Battle-Royale-Modus in «Fortnite» explodierte, ballerten sich Spielerinnen und Spieler im «Save the World»-Modus durch Monsterhorden. Dieser wird ab dem 16. April neu auch als Free-to-Play-Version veröffentlicht.

Datum: 16. April

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Helldivers 2» – ab in den Graben

Die neue «Helldivers 2»-Kriegsanleihe ist für alle, die ihre intergalaktischen Kriege aus dem Schützengraben herausführen wollen. Unter anderem wartet der schwere Flammenwerfer «B/FLAM-80 Kremator», der Flammenwerfer-Maschinenpistolen-Hybride «SMG/FLAM-34 Heizer», das Gas-Mörsergeschütz «<A/GM-17» sowie die «G-48 Gigagranate» auf dich.

Datum: 17. März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

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