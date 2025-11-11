News & Trends 18 20

Die iSocke

Du wolltest schon immer ein 230 US-Dollar teures Stück Stoff als Hülle für dein iPhone? Heute ist dein Glückstag.

Mit den neuen iPhones verkauft Apple erstmals einen Cross Body Strap. Falls ein solcher deinen schlechten Geschmack immensen Wohlstand nicht deutlich genug zum Ausdruck bringt, gibt es nun Abhilfe: die 230 US-Dollar teure «iPhone Pocket» – eine Zusammenarbeit zwischen Apple und dem japanischen Designer Issey Miyake.

Die iPhone Pocket gibt es in acht mehr oder minder dezenten Farben.

Die Pressemitteilung aus Cupertino beschreibt die Tasche als «wunderschöne Art, das iPhone zu tragen». Das ist... eine Perspektive. Aus einer anderen sieht das Ding aus wie eine glorifizierte Socke mit einem Riemen. In die «einzigartige 3D-gewobene Konstruktion» würden neben dem iPhone auch andere kleine Gegenstände passen. So wie in – naja, jeden Behälter eben.

«Die Freude, das iPhone zu tragen»

Inspiration für das Design sei das Konzept «eines Stücks Stoff» gewesen. Ja, du hast richtig gelesen. Ein Stück Stoff. «Das Design von iPhone Pocket spiegelt die Verbindung zwischen dem iPhone und seinem Nutzer wider», erklärt Yoshiyuki Miyamae, Design Director bei Miyake Design Studio. iPhone Pocket verfolge das «Konzept der Freude, das iPhone auf seine eigene Weise zu tragen».

Die iPhone Pocket ist als limitierte Auflage in ausgewählten Apple Stores in den USA, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Singapur, Südkorea und China verfügbar. Neben der Cross-Body-Version gibt es auch eine kürzere Variante. Sie passt ans Handgelenk oder an eine Handtasche und kostet statt 230 schlappe 150 US-Dollar.

Eine Tasche an einer anderen Tasche.

Wer weiss: Vielleicht erweist sich die iPhone Pocket als ähnliche gute Investition wie die iPod Socks, die Steve Jobs 2004 selbstironisch als «revolutionäres Produkt» vorstellte. Sie kosteten 29 US-Dollar, wechseln heute aber für das Dreifache die Besitzer.

Titelbild: Apple

