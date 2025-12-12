News & Trends 1 2

Die grosse Trailershow bei den Game Awards

Es ist die grösste Trailershow, die sich am Rande eine Awardshow leistet. Die Game Awards bieten eine Vorschau auf das, was in den nächsten Jahren kommt. Hier sind die grössten Ankündigungen.

Der Hype ist jeweils riesig vor den Game Awards: Die Community hofft auf Ankündigungen wie «GTA VII» (noch bevor 6 kommt) oder «Elder Scrolls VI» (was ist eigentlich damit passiert?). Am Schluss sind die gezeigten Titel weit weniger spektakulär. Hier die wichtigsten Trailer, sortiert nach meiner persönlichen Relevanz.

Das neue «Divinity»

Die «Baldurs Gate 3»-Entwickler von Larian haben ihr neues Projekt angekündigt. Wenig überraschend ist es «Divinity 3». Leider gibt es kein Gameplay zu sehen. Mich hyped es trotzdem extrem!

«Divinity 3» hat kein Releasedatum, Plattformen unbekannt.

«Tomb Raider»: Die doppelte Lara

Einmal ein Remake des ersten «Tomb Raiders» und einmal ein neuer Teil. In der Neuauflage mit dem Titel «Legacy of Atlantis» sieht Lara so aus, wie ich sie mir als 12-jähriger in meinen feuchten Träumen vorgestellt habe. «Catalyst» ist ein neues «Tomb Raider». Der Trailer wirkt auf mich wie eine weichgespülter Netflix-Titel.– Unreal Engine 5 sei Dank. Ganz ehrlich: Ich wünsch mir 2013-Reboot-Lara zurück.

«Tomb Raider: Fate of Atlantis» kommt 2026 auf allen Plattformen

«Star Wars»: Die alte Republik und Pods

Das Bioware Rollenspiel «Knights of the Old Republic» gilt als Klassiker. Nicht zu verwechseln mit «The Old Republic», einem eher mittelmässigen MMO. Damit das alles noch ein bisschen verwirrender wird, gibt es jetzt noch «Fate of the Old Republic», ein Singleplayer Actionrollenspiel des «Knights of the Old Republic»-Urvaters Casey Hudson mit einem CGI-Trailer.

«Star Wars: Fate of the Old Republic» kommt auf allen Plattformen, ein Releasedatum ist nicht bekannt

Mit «Star Wars: Galactic Race» ist ein zweites Game aus der Disney Franchise angekündigt worden. Es reicht dem zweifelhaften Klassiker «Podracer» von 1999 die Stange und hat damit die besseren Voraussetzungen als «Fate of the Old Republic».

«Star Wars: Galactic Race» erscheint für alle Plattformen 2026

I’m in «Control», again

Im «Control» ist im Bürogebäude eines Ministeriums alles ausser Kontrolle geraten. Bei «Control Resonant» ist der Name noch weniger Programm und die ganze Welt scheint aus den Fugen.

_ «Control Resonant» erscheint 2026 auf allen Plattformen_

Die Mutter aller Puzzlegames

Jonathan Blow ist mit «Braid» und «The Witness» sowas wie der Übervater der Puzzlegames. Wie passend hat er jetzt die Mutter aller Puzzlegames angekündigt! «Order of the Sinking Star» hat über 1000 Puzzles und Blow hat eine eigene Programmiersprache für das Spiel entwickelt.

«Order of the Sinking Star» erscheint 2026 für PC

«Left4Dead» meets «Star Trek»

Von Regisseur J.J. Abrams habe ich seit längerem nichts mehr gehört. Vielleicht liegt’s dran, dass er mit mit Mike Booth, dem Schöpfer von «Left4Dead», gerade einen Multiplayer Shooter entwickelt. Worum es genau geht, erschliesst sich mir aus dem Trailer nicht… Irgendwas mit Klonen, lustigen Sprüchen und Season Pass?

«4:Loop» erscheint 2026 auf PS5 und PC

«Yakuza»-Macher: Der Drache steigt auf

Toshihiro Nagoshi ist einer der Schöpfer der «Yakuza»-Franchise. Jetzt hat er sein eigenes Studio. Dass er nicht loslassen kann, zeigt der Titel seines ersten Games: «Gang of Dragon». Tönt «Like A Dragon», nicht?

«Gang of Dragon» hat keinen Releasetermin

Horror mit Stellan

Wenn ich den Namen des Schauspielers Stellan Skarsgard irgendwo lese, bin ich hooked. In «Ontos» spielt der schwedische Schauspieler eine tragende Rolle. Im Trailer gibt es zumindest seine Stimme zu hören.

«Ontos» erscheint 2026 auf PC und X Box

Herdentreiber

Wenn dir das grossartige Schweizer Game «Herdling» nicht genug ist, gibt es in zwei Jahren ein weiteres Herden-Game. Setzt «The Free Shepard» einen neuen Trend?

«The Free Shepard» erscheint 2027 für alle Plattformen

Sei gerüstet

Bei «Mega Man» und «Total War - Warhammer 40k» geht es ums Gleiche: Dudes in Rüstungen, die alles kaputt ballern.

_ «Total War - Warhammer 40k» kommt auf dem PC und hat kein Releasdatum _ _ «Mega Man: Dual Override» kommt 2027 auf allen Plattformen_

Koop is the new Singleplayer

Gleich zwei sehr schön animierte Koop-Titel sind mit «Out of Words» und «Orbitals» vorgestellt worden.

«Out of Worlds» erscheint für alle Plattformen 2026, Orbitals erscheint auf Switch 2 2026

Malen nach Zahlen

Games mit Nummern im Titel!

«Forrest 3». «Ace Combat 8»

«Solasta 2»

«Phantom Blade «Zero»

«Lords of the Fallen 2»

Ferner liefen

«Decrepit» ist ein First Person Soulslike

«AUDIOMECH» ist ein Shootem Up, bei dem deine Musik die Waffen bestimmt

«John Carpenters Toxic Commando» hat ein Releasedate

«No Law» ist ein Cyberpunk RPG

«Saros» kommt am 30. April

«Warlock» ist ein absolut generisches Actionrollenspiel

«Badgerboy» ist ein lustiger Plattformer mit einem Dachs

