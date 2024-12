Die grössten Gewinner und spektakulärsten Trailer der Game Awards 2024

An den Game Awards werden nicht nur viele Preise vergeben, sondern auch haufenweise Games angekündigt. Hier findest du die grössten Gewinner und Verlierer sowie alle spektakulären Trailer der Show.

In Los Angeles fanden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum elften Mal die Game Awards statt. Die prestigeträchtige Veranstaltung honorierte in insgesamt 30 Kategorien die besten Spiele des Jahres. Zudem gab es auch wieder viele neue Game-Trailer und überraschende (!) Neuankündigungen zu bestaunen.

Das sind die grössten Gewinner und Verlierer

Das «Game of the Year» ist «Astrobot» vom japanischen Asobi Studio. In der wichtigsten Kategorie des Abends konnte sich der Plattformer gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Nominiert waren ausserdem: «Balatro», «Black Myth Wukong», «Elden Ring: Shadow of the Erdtree», «Final Fantasy VII Rebirth» und «Metaphor: ReFantazio». Abgesehen vom Hauptpreis, konnte «Astro Bot» noch die Auszeichnungen für «Best Game Direction», «Best Action Adventure» und «Best Family Game» einheimsen. Nominiert war das Spiel in insgesamt sieben Kategorien.

Ebenfalls abgeräumt hat das Kartenspiel «Balatro». Das vom Solo-Entwickler LocalThunk produzierte Spiel nimmt drei Preise entgegen: «Best Independent Game», «Debut Indie Game» und «Best Mobile Game».

Das JRPG «Metaphor ReFantazio» konnte sich ebenfalls in drei Kategorien durchsetzen und gehört damit ebenfalls zu den grössten Gewinnern des Abends: «Best Art Direction», «Best Narrative» und «Best Role Playing Game».

Zufrieden können auch die Studios hinter «Helldivers 2» und «Black Myth Wukong» sein. Beide Games verdienen sich je zwei Auszeichnungen («Best Ongoing Game» und «Best Multiplayer», respektive «Best Action» und «Player's Voice»).

Bitter verlief der Abend für das polnische Entwicklerstudio Bloober Team und «Silent Hill 2». Das Remake des Horror-Klassikers war in vier Kategorien nominiert und konnte keinen einzigen Preis gewinnen. Auch «Elden Ring: Shadow of the Erdtree» ging trotz drei Nominierungen leer aus. «Final Fantasy VII Rebirth» hat es trotz sieben Nominierungen nur auf einen Preis («Best Audio») geschafft.

Diese neuen Games wurden angekündigt

An der elften Ausgabe der Game Awards wurden so viele neue Games angekündigt wie schon lange nicht mehr. Nachfolgend findest du eine Übersicht über alle Ankündigungen und Trailer. Darunter befinden sich auch einige riesige Überraschungen.

«Intergalactic: The Heretic Prophet»

Das grosse Highlight der Ankündigungen war das neue Game von Playstation-Studio Naughty Dog («Uncharted», «The Last of Us»). Es handelt sich um ein komplett neues Franchise in einem Sci-Fi-Setting. «Intergalactic: The Heretic Prophet» befindet sich seit 2020 in Entwicklung. Du spielst eine Kopfgeldjägerin, die auf einem fremden Planeten gestrandet ist. Mehr will das Studio noch nicht verraten. Die Regie übernimmt wieder Studio-Boss Neil Druckmann («The Last of Us»). In der Hauptrolle ist Tati Gabrielle, die schon im «Uncharted»-Film eine Rolle hatte. Für den Soundtrack zeichnen sich Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails verantwortlich.

Erscheint irgendwann für PS5.

«The Witcher IV»

Gerade erst hat Entwicklerstudio CD Projekt Red angekündigt, dass sich das nächste «Witcher»-Game in «full production» befindet. Nun gibt es an den Game Awards schon den ersten CG-Trailer. In «The Witcher IV» spielt nicht mehr Geralt, sondern Ciri die Hauptrolle. Es ist der Anfang einer neuen «Witcher»-Saga mit mehreren Games. Der Trailer lässt vermuten, dass Geralt auch in der neuen Trilogie zumindest vorkommen wird. Spannend ist auch die Tatsache, dass der Trailer mit der Unreal Engine 5 auf einer noch nicht angekündigten Nvidia GPU erstellt wurde.

Erscheint irgendwann.

«Okami Sequel»

Völlig überraschend kündigt Capcom ein Sequel zum Kulthit «Okami» (2006) an. Regie übernimmt der ursprüngliche Schöpfer des Games, Hideki Kamiya. Die Produktion des Spiels hat gerade erst angefangen, ein Release liegt deshalb noch in weiter Ferne.

Erscheint irgendwann.

«Elden Ring Nightreign»

Ein Ko-op-Spinoff von «Elden Ring». Es handelt sich nicht um DLC, sondern um ein eigenständiges Game. Im Trailer zu sehen sind auch Bosse aus älteren Games des Entwicklerstudios Fromsoftware.

Erscheint 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Split Fiction»

Josef Fares präsentiert das neue Ko-op-Spiel seines Hazelight Studios. Zwei Spielerinnen oder Spieler übernehmen die Rolle zweier Autorinnen. Diese werden durch eine spezielle Maschine in ihre geschriebenen Sci-Fi-, beziehungsweise Fantasy-Werke transportiert. Sieht, wie jedes Game von Hazelight, absolut verrückt aus.

Erscheint am 06. März für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Project Robot»

Fumito Ueda, der Schöpfer von «Ico», «Shadow of the Colossus» und «The Last Guardian» kündigt ein neues Projekt mit einem mysteriösen Trailer an. Viel mehr ist zu dem Game nicht bekannt.

Erscheint irgendwann .

«Project Century»

Das «Like a Dragon»-Entwicklerstudio RGG wagt sich an eine komplett neue Spielserie. Und diese sieht absolut fantastisch aus. Das Game spielt im Jahr 1915 in Japan. RGG-typisch gibt es ganz viele Prügeleien und einen coolen Protagonisten.

Erscheint irgendwann .

«New Virtua Fighter Project»

Die legendäre Prügelspielreihe kehrt zurück. Das Game wird ebenfalls vom «Like a Dragon»-Studio RGG entwickelt. Zusammen mit «Project Century» und «Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii» haben die fleissigen Japaner damit insgesamt drei Games, die sich bei ihnen in Entwicklung befinden.

Erscheint irgendwann.

«Turok Origins»

Der Dinosaurierjäger ist zurück! «Turok Origins» ist das erste neue «Turok»-Game seit 2008. Dieses Mal nicht in einer First-Person-, sondern in einer Third-Person-Perspektive. Das Game kann auch komplett mit bis zu drei weiteren Spielerinnen oder Spielern durchgezockt werden.

Erscheint irgendwann für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Onimusha: Way of the Sword»

Und noch eine legendäre Spielreihe, die ihr Comeback feiert. Das letzte «Onimusha»-Game erschien noch auf der PS2. Das Gameplay im düsteren japanischen Fantasy-Setting erinnert an Souls-Games von Fromsoftware.

Erscheint 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Sonic Racing Crossworlds»

Der kürzeste «Trailer» der Show. Zum neuen Sonic-Racing-Game ist nicht viel bekannt.

Erscheint «bald» für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC.

«Dispatch»

Du spielst einen ehemaligen Superhelden, der nun in einer Einsatzzentrale anderen Superhelden Aufträge zuweist. In der Hauptrollen sind Aaron Paul («Breaking Bad») und Laura Bailey («The Last of Us Part II»). Das Adventure-Game stammt vom Entwicklerstudio hinter «The Wolf Among Us».

Erscheint 2025 für Konsolen und PC.

«Rematch»

Das Entwicklerstudio hinter dem Prügelspiel «Sifu» wagt sich an ein neues Genre. «Rematch» ist ein stylisches Multiplayer-Fussballspiel. Im Gegensatz zu anderen Sportspielen bietet das Game eine Third-Person-Kamera, die sehr nahe an der Action dran ist.

Erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Stage Fright»

Ein neues Ko-op-Spiel vom «Overcooked»-Studio. Das Game soll neben chaotischen «Overcooked»-Momenten auch Levels mit Rätseln bieten, die an Escape Rooms erinnern.

Erscheint irgendwann für Konsolen und PC.

«Blackfrost: The Long Dark 2»

Der Nachfolger zum Survival-Hit «The Long Dark» soll grösser, besser und härter sein als das Original. Bis zum Release musst du dich aber noch gedulden. Der Early Access startet erst 2026.

Erscheint 2026 für PC.

«Ninja Gaiden Ragebound»

«Ninja Gaiden» kehrt als 2D-Sidescroller zurück. Das Spiel soll an die NES-Version von «Ninja Gaiden» angelehnt sein.

Erscheint Sommer 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC.

«Arad: Dungeon & Fighter»

Ein Open-World-Action-RPG im «Dungeon & Fighter»-Universum. Erinnert ein bisschen an «Genshin Impact». Das Spiel wird in der Unreal Engine 5 entwickelt.

Erscheint irgendwann für Konsolen, Mobile und PC.

«Shadow Labyrinth»

«Pac-Man» ist zurück. Nicht mit einem bunten und familienfreundlichen Geschicklichkeitsspiel, sondern mit einem düsteren Metroidvania.

Erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC.

Trailer zu bereits angekündigten Games

Auch bereits angekündigte Spiele haben an den Game Awards brandneue Trailer bekommen. Darunter auch einige Hochkaräter, auf die sich viele Fans freuen werden.

«Borderlands 4»

Nach einem kurzen Teaser an der Gamescom folgen an den Game Awards erste Gameplay-Eindrücke zum Looter-Shooter von Gearbox Software. Sieht definitiv nach «Borderlands» aus.

Erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Mafia: The Old Country»

Im neuen «Mafia»-Spiel verschlägt es dich nach Italien. Die wunderschöne Open World kannst du anscheinend auch mit Pferden erkunden.

Erscheint im Sommer 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«The Outer Worlds 2»

Im neuen Trailer zu Obsidians Space-RPG mit einer Prise «Fallout» gibt es erstmals Gameplay zu sehen.

Erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Thick as Thieves»

Das neue Projekt von Warren Spector («Deus Ex», «Thief: Deadly Shadows») fühlt sich an, wie «Dishonored» mit Multiplayer. In der Immersive Sim schleichst und stiehlst du dich als Dieb durch wunderschöne, offene Levels. Das Setting des Spiels ist eine steampunkige Stadt in einer Version der 1910er-Jahre, die mit moderner Technologie und Magie angereichert ist.

Erscheint bald für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC.

«Helldivers 2: Omens of Tyranny»

Mit dem neuen Update im Ko-op-Shooter «Helldivers 2» gibt es nun auch Zombies. Geil.

Ab sofort erhältlich für PS5 und PC.

«Den of Wolves»

Vom Schöpfer von «Payday» und «GTFO». Ein Heist-Shooter in einem futuristischen Sci-Fi-Setting.

Erscheint irgendwann .

«Dave the Diver: In the Jungle»

Im neuen DLC verschlägt es den pummeligen Taucher auf der Suche nach neuen Zutaten für sein Restaurant in den Dschungel.

Erscheint Ende 2025 für PS4, PS5, Switch, PC und Mac.

«Crimson Desert: Pearls Abyss»

Das Action-RPG meldet sich mit einem neuen Trailer und einem ungefähren Release-Zeitraum zurück.

Erscheint Ende 2025 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Mac.

«Game of Thrones: Kingsroad»

Das Open-World-RPG sieht aus wie eine originalgetreue Abbildung der Fantasiewelt aus der Fernsehserie.

Erscheint 2025 für Android und iOS.

«Splitgate 2»

Ein Multiplayer-Shooter mit einem besonderen Twist. Du kannst dich mit Portalen durch die Levels teleportieren.

Erscheint 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC.

«Dying Light: The Beast»

Im neuen Trailer zum Open-World-Zombie-Shooter gibt es Story-Einblicke zur Entstehung des namensgebenden «Biests» sowie einige Gameplay-Ausschnitte zu sehen.

Erscheint im Sommer 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC.

«Warframe: 1999»

Der Free-to-Play-Online-Shooter bekommt ein grosses Update, das dich in die Zeit der Jahrtausendwende zurückversetzt.

Ab sofort erhältlich für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«Slay the Spire 2»

Der Nachfolger zum Überraschungshit zeigt erstmals Gameplay – und das sieht ziemlich ähnlich aus wie im Originalspiel. Der Early Access soll nächstes Jahr starten.

Erscheint 2025 für Konsolen und PC.

«Palworld: Feybreak»

Das neue «Palworld»-Update bringt neue Monster und Waffen mit. Die Map soll gar sechs Mal grösser sein als die des letzten «Sakurajima»-Updates.

Erscheint am 23. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC.

«The First Berserker: Khazan»

Ein Action-RPG im «Dungeon & Fighter»-Universum. Im neuen CG-Trailer gibt es einen epischen Kampf gegen einen Drachen zu sehen.

Erscheint am 27. März für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC.

«Tekken 8: Clive Rosfield DLC»

«Tekken 8» erhält einen unerwarteten neuen Kämpfer: Clive Rosfiled aus «Final Fantasy XVI».

Erscheint am für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC.

