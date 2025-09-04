News & Trends 2 0

Die besten Game-Trailer der Woche (29.08. bis 05.09.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer der vergangenen Woche (29.08. bis 05.09.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Zu viele Games, zu viele Trailer, zu wenig Zeit. Jede Woche ballern Publisher gefühlt Hunderte von spannenden Videos raus. Damit du dich nicht durch den ganzen Trailer-Kram wühlen musst, übernehmen wir das für dich. Hier sind die Perlen, die wir mit grösster Vorsicht herausgefischt haben.

Egal, ob Neuankündigung oder Update zu einem bestehenden Spiel. Egal ob AAA-Game oder Indie-Geheimtipp. Hier bekommst du die besten Trailer der Woche (29.08. bis 05.09.) in einer kompakten Übersicht.

«Nioh 3»

Der heissersehnte dritte Teil der knallharten Samurai-Action-RPG-Reihe präsentiert via IGN einen neuen Boss. Der Kampf gegen den «Tiger of Kai» sieht wie gewohnt sehr intensiv aus. «Nioh 3» soll aber nicht nur Gewohntes bieten, sondern auch neue Wege gehen. So gibt es erstmals eine offene Spielwelt und zwei verschiedene Kampfstile (Samurai und Ninja), zwischen denen du nahtlos hin- und herwechseln kannst.

Wann: 2026

Erscheint für: PS5, PC



«007 First Light»

«Hitman»-Entwicklerstudio IO Interactive zeigt erstmals ungeschnittene Gameplay-Szenen zum kommenden «James Bond»-Game «007: First Light». Das Spiel sieht aus wie eine bombastische Action-Mischung aus «Uncharted» und «Hitman». Unsere Eindrücke von der Gamescom liest du in diesem Beitrag nach.

Wann: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC



«Mewgenics»

Ist ein 50-minütiges Gameplay-Video eigentlich noch ein «Trailer»? Wohl kaum. Trotzdem muss ich es in die Liste packen. Nicht zuletzt, weil der kreative Kopf hinter «Mewgenics» niemand Geringeres ist als Edmunc McMillen. Der hat schon an Games wie «Super Meat Boy», «The Binding of Isaac» und «The End is Nigh» mitgewirkt. Sein neues Werk ist ein Roguelike, in dem du Katzen züchtest, die du in rundenbasierte Kämpfe schickst.

Wann: 10. Februar 2026

Erscheint für: PC



«Skyblivion»

«Skyblivion» ist ein inoffizielles Fan-Remake von «The Elder Scrolls IV: Oblivion» in der Engine von «The Elder Scrolls V: Skyrim». Das Entwicklerteam hat sich trotz des kürzlich veröffentlichten offiziellen Remakes von «Oblivion» nicht entmutigen lassen. Das neue Video zeigt die ersten 15 Minuten des Spiels. Erscheinen soll das Fanprojekt noch dieses Jahr.

Wann: 2025

Erscheint für: PC



«Yooka-Replaylee»

Mit «Yooka-Laylee» (2017) wollte Entwicklerstudio Playtonic Games klassische 3D-Plattformer aus der N64-Ära wiederbeleben. Das hat mehr schlecht als recht geklappt. Nun bekommt das Projekt mit «Yooka-Replaylee» eine zweite Chance. Gameplay-Schwächen aus dem Original wurden ausgemerzt, die Grafik überarbeitet. Mit dem neuen Trailer gibt's auch ein Releasedatum.

Wann: 9. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC



«Dino Run 2»

Kennst du noch «Dino Run»? Ein Flash-Game aus dem Jahr 2008, in dem du als Dinosaurier durch seitlich scrollende Levels rennst, um der «Doomwall» zu entkommen. Nun bekommt das kultige Game ein Sequel. Du kannst die Entwicklung des Spiels mit dem Kickstarter-Projekt unterstützen.

Wann: ???

Erscheint für: PC



«Australia Did It» (Neuankündigung)

Ein neues Projekt vom unabhängigen Entwickler Rami Ismael. Der hat zuvor an Games wie «Ridiculous Fishing» oder «Nuclear Throne» mitgearbeitet. Das Spiel soll Elemente verschiedener Genres zu einem neuen Spielerlebnis vereinen. Ein bisschen Reverse Bullet Hell à la «Vampire Survivors», eine Prise Tower Defense und rundenbasierte Strategie. Cool!

Wann: ???

Erscheint für: PC



«Mars Attracts»

Erinnerst du dich an den absolut genialen und verrückten Tim-Burton-Klassiker «Mars Attacks!»? Bald gibt es ein Spiel, das im Universum des Films angesiedelt ist. In diesem baust du einen Freizeitpark auf dem Mars. Hauptattraktionen sind entführte Menschen, die du wie Tiere im Zoo ausstellst oder sie in brutalen Experimenten missbrauchst.

Wann: Early Access ab 16. September

Erscheint für: PC



