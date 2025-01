Der visionäre Regisseur David Lynch ist tot

David Lynch, einer der bedeutendsten und einflussreichsten Regisseure unserer Zeit, ist tot. Mit seinem unverkennbaren Stil und seiner surrealen Bildsprache prägte er das Kino und die Popkultur wie kaum ein anderer.

David Lynch gehörte zu den wenigen Filmemachern, deren Name zum Synonym für eine eigene Stilrichtung wurde: «Lynchianisch». Damit beschreibt man Welten, die irgendwo zwischen Traum und Albtraum schweben – und wo das Unheimliche stets hinter der scheinbar perfekten Oberfläche lauert. Mit Filmen wie «Eraserhead», «Blue Velvet» oder «Mulholland Drive» schuf er unvergleichbar schöne Werke, die das Publikum zwar forderten und verstörten, es aber auch begeisterten.

Jetzt ist der letzte grosse Mystiker des Kinos wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag verstorben. Das bestätigte seine Familie am Donnerstagabend via Facebook. «There’s a big hole in the world now that he’s no longer with us», schreibt sie in einem Post, «but, as he would say, ‹Keep your eye on the donut and not on the hole›.»

Lynch starb friedlich in seinem Zuhause in Kalifornien. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Vom Maler zum Kultregisseur

David Lynch wurde am 20. Januar 1946 in Missoula, Montana geboren. Ursprünglich wollte er Maler werden. Ein unerklärliches Windrauschen soll aber alles geändert haben: Als Lynch es eines Tages beim Malen hörte, meinte er zu sehen, wie sich sein Bild zu bewegen begann. Fortan wollte er Filmemacher werden. Und tatsächlich: Bereits sein Erstlingswerk «Eraserhead» wurde 1977 zum Kultfilm und ebnete den Weg für eine aussergewöhnliche Karriere.

Ein einschneidender Moment war dabei zweifelsohne die Verfilmung von Frank Herberts «Dune» im Jahre 1984. Obwohl der Film bei seiner Veröffentlichung miese Kritiken erntete und an den Kinokassen scheiterte, wird er noch heute als eines seiner meistunterschätzten Werke betrachtet. Allerdings, so sagte Lynch selbst, hätten schwierige Produktionsbedingungen und vor allem der fehlende kreative Spielraum Spuren hinterlassen. Seitdem konzentrierte er sich nur noch auf unabhängige Projekte, um sich seine künstlerische Freiheit zu bewahren.

Besonders seine Serie «Twin Peaks» revolutionierte das Fernsehen in den frühen 1990ern, als er mit einer Mischung aus Mystery, Melodrama und surrealem Horror Türen für eine neue Art des Geschichtenerzählens öffnete. Gleichzeitig beeinflusste er eine ganze Generation von kreativen Köpfen. Denn Lynch war nicht nur Regisseur, sondern auch Maler, Musiker und Autor. Eine Vielseitigkeit, die sich auch in seiner Arbeit wiederfindet und ihn zu einem der grössten Visionäre der modernen Kunstwelt machte. 2019 wurde er mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Mit seinem Tod verliert die Welt einen einzigartigen Erzähler, der die Grenzen des Mediums Film immer wieder verschob und das Schräge feierte. Doch sein Vermächtnis lebt weiter – in seinen Werken und in den Herzen seiner Bewunderer.