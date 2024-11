Der smarte Ring von Casio zeigt vor allem die Uhrzeit anderen

Casio steigt ins Geschäft mit smarten Ringen ein. Der CRW-001-1JR hat keine zwar Sensoren, aber dafür ein Display.

Bereits zum 50-jährigen Firmenjubiläum hat Casio eine Ring-Kollektion auf den Markt gebracht. Sie waren allerdings reine Schmuckstücke ohne Funktion. Der jetzt für Japan vorgestellte CRW-001-1JR soll dagegen ein vollwertiger Ersatz für die Uhr am Handgelenk sein.

Die Uhr wandert auf den Finger

Der LCD-Bildschirm der wasserdichten Ring-Uhr ist trotz seiner kleinen Größe in sechs Segmente unterteilt. Er zeigt hauptsächlich Stunden, Minuten und Sekunden an. Du kannst aber auch zum Datum und der Uhrzeit in anderen Zeitzonen wechseln. Eine Stoppuhr und ein Wecker sind ebenfalls vorhanden. Letzterer lässt das Display aufleuchten und spielt keinen Ton ab. Die Batterie des CRW-001-1JR soll zwei Jahre halten und einfach auszutauschen sein.

Ohne Finger zum Größenvergleich könnte es auch eine Armbanduhr sein.

Quelle: Casio

Casio bietet die Ring-Uhr aus Edelstahl nur in einer Größe an. Die US-Größe 10,5 entspricht einem Umfang von etwa 63 bis 64 Millimetern. Für kleinere Finger legt der Hersteller dem CRW-001-1JR Einsätze bei, um ihn enger zu machen. Hast du größere Finger, ist die Uhr nichts für dich.

Mit Einsätzen lässt sich der Ring enger stellen.

Quelle: Casio

Preis und Verfügbarkeit

Casio will seine Ring-Uhr ab Dezember in Japan verkaufen. Dort soll sie 19.800 Yen kosten, was derzeit etwa 113 Franken oder 121 Euro entspricht. Ein Verkauf in anderen Ländern ist derzeit nicht geplant.

