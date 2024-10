Casio bringt Digitaluhrklassiker in gross heraus

Casio hat die A158W-Digitaluhr zur Retro-Schreibtischuhr vergrössert. Die neue DQD-851J-8JF, welche auch als Wecker dient, ist günstiger als das Original. Verkauft wird sie leider nur in Japan.

Ab dem 25. Oktober verkauft Casio exklusiv in Japan eine an die Digitalarmbanduhr A158W angelehnte Retro-Schreibtischuhr. Allerdings verfügt die 10,2 × 11,7 × 4,8 cm grosse Casio DQD-851J-8JF im Gegensatz zum Original nicht über ein Edelstahlgehäuse. Daher wird sie für lediglich 4378 Yen in den Verkauf gehen. Das sind um die 27 Euro respektive 25 Schweizer Franken – das Original kostet etwa 10 Euro oder Franken mehr.

Die hier abgebildete A158W ist eine Weiterentwicklung der populären F-91W mit Edelstahl anstelle Kunststoff. Bei der neuen Tischuhr kommt allerdings wieder Plastik zum Einsatz.

Quelle: Shutterstock

Ebenso fehlt der auf dem Titelbild zu sehende Tischuhr die Stoppuhrfunktion sowie die Glocke, die bei Bedarf zur vollen Stunde piepst. Dafür verfügt sie über eine bernsteinfarbene LED-Hintergrundbeleuchtung und macht sich dank Wecker mit Schlummerfunktion auch im Schlafzimmer gut. Obendrauf kann sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.

In Japan stellt sie zudem die Zeit respektive den Kalender automatisch über ein Radiosignal ein – eins, das es abseits der Insel nirgendwo gibt. Daher kann die Funktion deaktiviert werden. Allerdings verliert die Zeitangabe der Uhr dann laut Casio pro Monat durchschnittlich 30 Sekunden an Genauigkeit. Als Energiequelle dienen der DQD-851J-8JF zwei AA-Batterien, die mindestens ein Jahr halten sollen.

Falls du keine Lust auf einen DQD-851J-8JF-Import aus dem Fernen Osten hast, kannst du dir das Original (A158W) oder dessen überaus populären Vorgänger (F-91W) hierzulande besorgen.