Das sind die Radeon RX 9070 XT und 9070

Endlich ist es soweit: Nachdem es an der CES im Januar lediglich einen Teaser auf die neuen Radeon-Grafikkarten gegeben hat, hat AMD nun endlich die Spezifikationen vorgestellt. Die neuen Karten gehen am 6. März in den Verkauf und das Pricing ist aggressiv.

Die neuen Radeon-Grafikkarten RX 9070 XT und 9070 scheinen nach heutigem Standard ein Schnäppchen: 599 respektive 549 US-Dollar (vor den Steuern) kosten sie. Wie es dann tatsächlich aussieht, wird der Markt zeigen. Sollten die Karten aber in der Schweiz für einen vergleichbaren Betrag erhältlich sein, wären sie sicher einen Blick wert. Denn die XT-Version wäre dann deutlich günstiger als eine RTX 5070 Ti, mit der sie konkurriert.

Die Karten im Detail Die beiden neuen Karten basieren als erste auf der RDNA4-Architektur. Sie nutzen die Navi-48-GPU und bieten 16 Gigabyte GDDR6-Speicher. Unterscheiden tun sie sich bei der Konfiguration.

Die Radeon RX 9070 XT verfügt über 64 Compute Units (CU), also 4096 Shadereinheiten, die Radeon RX 9070 hingegen über deren 56 CUs mit 3584 Shadern. Der Boost-Takt beträgt 2970 MHz respektive 2520 MHz. Die Total Board Power der RX 9070 XT beträgt 304, die kleinere begnügt sich mit 220 Watt.

Die Karten werden per PCIe 5.0 x16 angebunden. Bei den Monitoranschlüssen werden die Standards HDMI 2.1b und DisplayPort 2.1 UHBR13.5 unterstützt.

Konkurrieren nicht mit den Top-Modellen von Nvidia Schon lange ist klar, dass AMD nicht die aktuell leistungsfähigsten Grafikkarten von Nvidia mit dem neuen Line-up angreift. Die RX 9070 XT und RX 9070 sollen vor allem bei der Performance-pro-Dollar vorne liegen.

Was heisst das in Zahlen? Bislang gibt es nur Angaben von AMD selbst, die solltest du also mit Vorsicht geniessen. Reviews der neuen Karten gehen einen Tag vor Verkaufsstart online, also am 5. März.

Die RX 9070 XT als Flaggschiff-Modell der neuen GPU-Generation soll durchschnittlich 42 Prozent mehr FPS liefern als die Radeon RX 7900 GRE. Dieser Wert gilt für einen Durchschnitt aus klassischen Rasterizer-Spielen und Raytracing. Bei Letzterem dürfte das Leistungsplus durchschnittlich bei 53 und bei Ersterem bei 37 Prozent liegen.

Die RX 9070 wiederum soll immerhin noch durchschnittlich 21 Prozent mehr FPS als die RX 7900 GRE bieten. 19 Prozent mehr bei Rasterizer-Spielen und 26 Prozent bei Raytracing.

Im Vergleich zur Konkurrenz von Nvidia in Form der RTX 5070 Ti soll die RX 9070 XT bei 2160p-Auflösung und Ultra-Einstellungen durchschnittlich zwei Prozent langsamer sein.

FSR 4 mit KI Wie Nvidia mit DLSS 4 Multi Frame Generation, preist AMD die neuen Karten mit dem KI-Feature FSR 4 Super Resolution an. Dieses basiert nicht mehr auf einem Compute-Algorithmus, sondern auf einem neuronalen Netzwerk, also KI.

Das heisst aber auch: FSR 4 ist vorerst der neuen GPU-Generation vorbehalten. Jedes Spiel, das bereits FSR 3.1 unterstützt, sollte theoretisch ohne weitere Anpassungen FSR 4 wiedergeben können.

AMD macht es richtig, über den Preis zu gehen Der Vergleich von AMD mit der RX 9700 GRE ist bewusst gewählt, da es nicht das Flaggschiff der Vorgeneration ist. Rechne ich diese Angaben auf das Flaggschiff RX 7900 XTX um, ergibt sich für mich, dass die RX 9070 XT in Rasterizer-Spielen etwa fünf Prozent hinter dieser liegt und in Raytracing zehn Prozent vorne. Die Vergleiche von AMD zur RTX 5070 Ti kommen etwa hin, obwohl die AMD-Karte bei Raytracing wie gewohnt hinten liegen dürfte.

Die RX 9070 liegt umgerechnet den Angaben von AMD nach etwa zwei Prozent hinter der RX 7900 XT, dem zweitschnellsten Modell der Vorgeneration.

Damit zieht AMD mit den neuen Karten zwar lediglich mit den ehemaligen Top-Modellen aus dem eigenen Haus gleich, dies aber zu einem deutlich geringeren Preis – wenn es die Karten denn zum UVP gibt und die versprochene Leistung tatsächlich zutrifft. Wenn dem so ist, bietet AMD Nvidia zumindest im 70er-Segment ordentlich Konkurrenz. Dies werden aber die kommenden Wochen weisen müssen.

Titelbild: AMD

