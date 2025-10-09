News & Trends 2 1

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Oktober 2025

Der Oktober bringt Nachschub: Mit Spielen wie «Ninja Gaiden 4», «Keeper» und «Evil West» setzt Microsoft auf Action, Atmosphäre und Abwechslung im Game Pass.

Microsoft hat am 8. Oktober 2025 die nächste Welle von Spielen für den Xbox Game Pass angekündigt. Der Oktober bringt damit wieder eine bunte Mischung aus Neuerscheinungen, Überraschungen und bekannten Serien ins Abo. Die Auswahl reicht von intensiver Action über künstlerische Abenteuer bis hin zu Alltags-Simulationen.

«Supermarket Simulator»

Wann: ab sofort

Wo: Cloud, Konsole, PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Im «Supermarket Simulator» übernimmst du die komplette Kontrolle über einen kleinen Supermarkt, den du Schritt für Schritt zu einem florierenden Geschäft ausbaust. Du legst Preise fest, verwaltest Lagerbestände, dekorierst Regale und kümmerst dich um Kundenzufriedenheit. Das Spiel legt Wert auf Alltagsdetails: vom Öffnen der Kasse bis zum Einräumen der Lieferungen.

Trotz des unspektakulären Themas entfaltet sich schnell ein motivierender Spielfluss, bei dem Planung und Effizienz belohnt werden. Die Simulation trifft damit den Nerv jener, die Managementspiele mögen, aber lieber in entspannter Umgebung wirtschaften.

«Baldur’s Gate & Baldur’s Gate II: Enhanced Editions»

Wann: 9. Oktober

Wo: PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Mit den «Baldur’s Gate: Enhanced Editions» kehren zwei Rollenspielklassiker der späten 90er in überarbeiteter Form zurück. Die Enhanced Editions enthalten die ursprünglichen Kampagnen samt Erweiterungen, modernisierter Steuerung und leicht aktualisierter Grafik.

Du stellst deine eigene Heldengruppe zusammen und erlebst eine umfangreiche Geschichte im Dungeons-&-Dragons-Universum, bei der jede Entscheidung den Verlauf beeinflusst. Die Titel gelten bis heute als Meilensteine klassischer Rollenspielkunst: taktisch, textlastig, aber atmosphärisch dicht.

«The Casting of Frank Stone»

Wann: 14. Oktober

Wo: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«The Casting of Frank Stone» entführt dich in ein düsteres Mystery-Abenteuer. Du schlüpfst in die Rolle einer kleinen Filmcrew, die in einer verlassenen Stadt einen Horrorfilm drehen will, bis die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen.

Das Spiel legt den Fokus auf Erzählung, Entscheidungsfreiheit und psychologische Spannung. Jede Szene kann anders verlaufen, abhängig von den gewählten Handlungen und Dialogen. Entwickler Supermassive Games, bekannt für interaktive Geschichten, verspricht eine narrative Erfahrung, bei der du nicht nur Zuschauer, sondern handelnder Teil eines unheilvollen Drehbuchs bist.

«Ball x Pit»

Wann: 15. Oktober

Wo: Cloud, Konsole, PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Ball x Pit» kombiniert Arcade-Action mit Aufbau-Elementen. Du steuerst einen Ball, zerschmetterst Hindernisse und besiegst Gegner in einer Mischung aus Geschicklichkeit und strategischem Upgrade-System.

Der Titel erinnert in seiner Dynamik an alte Brick-Breaker-Spiele, fügt aber moderne Roguelite-Mechaniken hinzu: Nach jedem Versuch kannst du dein Basislager verbessern, neue Fähigkeiten freischalten und dich auf die nächste Runde vorbereiten.

«The Grinch: Christmas Adventures»

Wann: 15. Oktober

Wo: Cloud, Konsole, PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Kurz vor der Weihnachtszeit kehrt der zynische Grinch zurück. In «The Grinch: Christmas Adventures» erlebst du eine familienfreundliche Plattform-Reise voller Rätsel, Stealth-Elemente und humorvoller Zwischensequenzen. Du schleichst durch festlich dekorierte Städte, stiehlst Geschenke und versuchst, Weihnachten zu sabotieren.

«Eternal Strands»

Wann: 15. Oktober

Wo: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Premium



In «Eternal Strands» erwartet dich ein fantasievolles Action-Abenteuer mit offener Welt. Du erkundest weite Landschaften, kämpfst gegen übergroße Kreaturen und kombinierst Magie mit physikbasierten Kampfsystemen. Besonders auffällig ist der Fokus auf Dynamik: Wind, Feuer und Eis beeinflussen nicht nur Kämpfe, sondern auch die Umgebung. Du kannst Strukturen erschaffen oder zerstören, um Gegner zu besiegen.

«He Is Coming» (Game Preview)

Wann: 15. Oktober

Wo: PC

Wie: Game Pass Premium



«He Is Coming» startet zunächst im Game Preview und befindet sich somit noch in Entwicklung. Das Spiel kombiniert experimentelle Narrative mit psychologischem Horror. Du erkundest eine Reihe düsterer Umgebungen, während sich eine rätselhafte Geschichte entfaltet, die mehr Fragen stellt als beantwortet.

«Ninja Gaiden 2 Black»

Wann: 15. Oktober

Wo: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Premium



Mit «Ninja Gaiden 2 Black» kehrt einer der forderndsten Actiontitel seiner Zeit zurück. Du schlüpfst in die Rolle des legendären Ryu Hayabusa und stellst dich erneut einer Flut aus Dämonen und Assassinen. Die Neuauflage poliert Grafik und Performance, lässt aber den kompromisslosen Schwierigkeitsgrad unangetastet. Jeder Kampf verlangt Präzision, schnelle Reaktionen und taktisches Denken.

«Pax Dei»

Wann: 16. Oktober

Wo: PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«Pax Dei» ist ein mittelalterliches MMO, das dir eine offene Welt ohne feste Ziele bietet. Du baust Häuser, sammelst Ressourcen und gestaltest deine Umgebung gemeinsam mit anderen Spielern. Statt Quests oder Story-Missionen steht das soziale Miteinander im Vordergrund: Du gründest Clans, treibst Handel oder erkundest gefährliche PvP-Zonen. Die Atmosphäre ist ruhig und immersiv, das Gameplay setzt auf Handwerk, Erkundung und Gemeinschaft.

«Keeper»

Wann: 17. Oktober

Wo: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Keeper» ist ein ruhiges, atmosphärisches Abenteuerspiel von Double Fine Productions. Du übernimmst die Rolle eines stillen Hüters, der eine verlassene Welt erforscht und ihre Geheimnisse Stück für Stück entschlüsselt. Die Rätsel sind organisch in die Umgebung eingebettet, und das Spiel verlässt sich auf Stimmung statt Dialog. Farbgebung, Sound und Animationen schaffen eine fast meditative Atmosphäre.

«Evil West»

Wann: 21. Oktober

Wo: Cloud, Konsole, PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



In «Evil West» kämpfst du im Wilden Westen gegen eine Armee übernatürlicher Kreaturen. Das Spiel kombiniert Third-Person-Shooter-Action mit Nahkampf-Elementen. Du nutzt Revolver, Schrotflinten und elektrische Handschuhe, um Monster und Vampire zu besiegen. Neben der Einzelspielerkampagne steht ein Koop-Modus bereit, in dem du gemeinsam mit Freunden kämpfst.

«Ninja Gaiden 4»

Wann: 21. Oktober

Wo: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Der neue Serienteil «Ninja Gaiden 4» bringt frischen Wind in die traditionsreiche Reihe. Neben Ryu Hayabusa tritt mit Yakumo eine neue Figur in den Vordergrund. Das Kampfsystem bleibt schnell und präzise, ergänzt durch neue Kombos, Ausweichmanöver und flüssige Übergänge zwischen Nah- und Fernkampf. Grafisch präsentiert sich der Titel modern, ohne den ikonischen Stil zu verlieren.

Diese Spiele verlassen den Game-Pass im Oktober

Neben den Neuzugängen hat Microsoft auch die nächsten Abgänge aus dem Game Pass bestätigt. Am 15. Oktober 2025 verschwinden drei Titel aus dem Katalog:

«Cocoon»

«Core Keeper»

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed»

Wenn du eines dieser Spiele noch beenden möchtest, bleibt dir also nur begrenzt Zeit. Nach dem 15. Oktober sind sie nicht mehr Teil des Abos.

Titelbild: Xbox Game Studios

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







