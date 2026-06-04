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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Juni 2026

Die erste Juni-Welle für den Game Pass steht fest. Vier Spiele erscheinen direkt zum Start im Abo: «Solarpunk», «Beastro», «Starseeker: Astroneer Expeditions» und «Junkster».

Dein Backlog bekommt keine Schonfrist. Die neuen Game-Pass-Spiele erscheinen zwischen dem 4. und 16. Juni 2026. Am 4. Juni starten «Herdling» und «Total Chaos», am 16. Juni folgt mit «Junkster» der letzte angekündigte Neuzugang dieser Welle.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Herdling»

Wann: 4. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Atmosphärisches Abenteuer

Spieltyp: Singleplayer



«Herdling» setzt auf eine ruhige, bildstarke Reise statt auf hektische Action. Du führst eine Herde ungewöhnlicher Wesen durch alpine Landschaften, gefährliche Passagen und zunehmend geheimnisvolle Umgebungen. Das Spiel verbindet Erkundung, leichte Rätsel und behutsames Herdenmanagement.

Im Zentrum steht nicht der Kampf gegen Gegner, sondern die Beziehung zwischen dir und den Kreaturen, die du schützt. Die Route führt bergauf, vorbei an Hindernissen, bis zu unheimlichen Momenten und kleinen Herausforderungen, die du mit Übersicht und Geduld löst.

Kritik «Herdling» im Test: Eine zauberhafte Reise, der es an Höhepunkten fehlt Philipp Rüegg 38 12

«Total Chaos»

Wann: 4. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: First-Person-Survival-Horror

Spieltyp: Singleplayer



Mit «Total Chaos» kommt ein düsteres Survival-Horror-Spiel in den Game Pass, das dich aus der Ego-Perspektive auf eine verfallene Insel schickt. Fort Oasis wirkt verlassen, aber nicht leer. Du suchst nach Materialien, stellst improvisierte Waffen her und bewegst dich durch eine Welt, in der sich Realität und Wahn zunehmend vermischen.

Das Spiel stammt vom Schöpfer von «Turbo Overkill», schlägt aber einen deutlich langsameren, beklemmenderen Ton an. Statt reiner Daueraction verlangt «Total Chaos» Ressourcenmanagement, vorsichtiges Erkunden und den Umgang mit Kreaturen, denen du nicht immer frontal begegnen solltest.

«Solarpunk»

Wann: 8. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre: Survival, Crafting, Aufbau

Spieltyp: Singleplayer und Koop-Multiplayer



«Solarpunk» startet direkt am ersten Tag im Game Pass und verlegt das Survival-Genre in eine freundlichere, technisch fortschrittliche Welt. Statt grauer Endzeit erkundest du schwebende Inseln, baust Gebäude, pflanzt Nahrung an und stellst Geräte her, die dir beim Überleben und Reisen helfen. Dein Luftschiff spielt dabei eine zentrale Rolle, weil du damit neue Inseln erreichst und die Spielwelt schrittweise erschließt.

Allein kannst du die Umgebung in deinem eigenen Tempo aufbauen und gestalten. Im Koop arbeitest du mit Freundinnen und Freunden an gemeinsamen Projekten, sammelst Rohstoffe und teilst Aufgaben. Der Reiz liegt in der Verbindung aus Survival-Mechaniken und heller, optimistischer Science-Fiction.

Von meiner Kollegin Debora wird nächste Woche zum Spiel noch eine Kritik kommen. Sie ist großer Fan des Genres Solarpunk.

«Undisputed»

Wann: 8. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Genre: Boxsimulation, Sportspiel

Spieltyp: Singleplayer und Online-Multiplayer



«Undisputed» will den Boxsport möglichst authentisch auf den Bildschirm bringen. Das Spiel stellt Fußarbeit, Distanzkontrolle, Schlagwinkel und Timing in den Mittelpunkt. Du steuerst nicht nur einzelne Haken und Jabs, sondern musst im Ring lesen, wie dein Gegner steht, wann er offen ist und wann du besser ausweichst. Licensed Boxer, realistische Animationen und ein körperbetonter Kampffluss sollen das Gefühl eines echten Boxkampfs erzeugen.

Im Singleplayer kannst du Kämpfe und Karriereinhalte nutzen, um deinen Stil aufzubauen. Online trittst du gegen andere Spielerinnen und Spieler an.

«Persona 5 Royal»

Wann: 9. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Genre: JRPG, Dungeon Crawler, Social Sim

Spieltyp: Singleplayer



«Persona 5 Royal» gehört zu den bekanntesten japanischen Rollenspielen der letzten Jahre. Du spielst einen Schüler in Tokio, der tagsüber zur Schule geht, Freundschaften pflegt, Nebenjobs annimmt und seine Freizeit plant. Nachts wird daraus ein stilisiertes Abenteuer um die Phantom Thieves of Hearts. Die Gruppe dringt in die verzerrten Gedankenwelten korrupter Menschen ein, kämpft dort gegen Schatten und zwingt ihre Zielpersonen zur Reue.

Das Spiel verbindet rundenbasierte Kämpfe, Dungeon-Erkundung, Gruppenaufbau und Persona-Fusion mit einer umfangreichen Alltagssimulation. Deine Entscheidungen im Tagesablauf beeinflussen Beziehungen, Fähigkeiten und Kampfmöglichkeiten.

«Beastro»

Wann: 11. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre: Cozy Life Sim, Deckbuilding, Abenteuer

Spieltyp: Singleplayer



«Beastro» startet direkt am ersten Tag im Game Pass und mischt mehrere Genres miteinander. Auf den ersten Blick wirkt das Spiel wie eine gemütliche Lebenssimulation, doch darunter steckt ein Deckbuilding-Abenteuer in Puppenspiel-Optik. Du verbündest dich mit einem verletzten Gott und einer ungewöhnlichen Heldentruppe, deren Stärke nicht nur von Karten, sondern auch von Mahlzeiten abhängt.

Deine Aufgabe besteht darin, magische Gerichte zuzubereiten und dadurch die Decks deiner Gefährten zu formen. Diese ziehen anschließend gegen Monster in den Kampf, die deine Heimat bedrohen.

«Frog Sqwad»

Wann: 11. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre: Koop-Puzzle-Plattformer, Physik-Abenteuer

Spieltyp: Koop-Multiplayer für bis zu acht Spiel



«Frog Sqwad» setzt ganz auf chaotische Zusammenarbeit. Du steuerst Frösche, die sich durch die Kanalisation bewegen, springen, schwingen, sich gegenseitig katapultieren und durch Fressen immer größer werden können. Das Ziel folgt dem absurden Auftrag des Swamp King: Dein Trupp soll sich durch Level kämpfen, Rätsel lösen und als Gruppe überleben. Die Physik spielt dabei eine zentrale Rolle. Bewegungen geraten bewusst unberechenbar, Figuren stoßen zusammen, Aktionen lösen Kettenreaktionen aus.

«Starseeker: Astroneer Expeditions»

Wann: 11. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre: Koop-Erkundung, Science-Fiction-Abenteuer

Spieltyp: Fokus auf kooperative Multiplayer-Expeditionen



Mit «Starseeker: Astroneer Expeditions» entwickelt System Era das «Astroneer»-Universum in eine neue Richtung weiter. Das Spiel erscheint zunächst als Game Preview und stellt gemeinsame Weltraummissionen in den Mittelpunkt.

Du schließt dich der Crew der ESS Starseeker an, einer Raumstation, von der aus Expeditionen in verschiedene Sternsysteme starten. Dort erkundest du fremde Planeten, erfüllst planetenweite Ziele und arbeitest mit anderen Spielerinnen und Spielern zusammen. Anders als im ursprünglichen «Astroneer» steht nicht der Aufbau einer eigenen Basis im Vordergrund, sondern das koordinierte Vorgehen einer Gruppe

«Junkster»

Wann: 16. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Genre: 3D-Action-Plattformer, Bau-Spiel

Spieltyp: Singleplayer



«Junkster» schickt dich auf einen Schrottplatzplaneten, auf dem aus kaputten Teilen neue Möglichkeiten entstehen. Du steuerst UM-13, einen kleinen Konstruktionsroboter, dessen Raumschiff nach einer Bruchlandung nicht mehr flugfähig ist. Um wieder zu starten, musst du verlorene Frachtstücke finden, Hindernisse überwinden und die Umgebung mit deinem Robo-Schraubenschlüssel nutzen. Das Spiel verbindet dabei Sprungpassagen und Erkundungen mit einfachen Bauelementen.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Neben den Neuzugängen gibt es auch wieder Abgänge. Am 15. Juni 2026 entfernt Microsoft fünf Spiele aus dem Game Pass. Wenn du einen davon noch spielen möchtest, hast du bis dahin Zeit. Diese Titel verlassen den Dienst:

«Jurassic World Evolution 2»

«Lost in Random: The Eternal Die»

«Scott Pilgrim vs. The World»

«Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition»

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge»

Titelbild: Apogee Entertainment

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