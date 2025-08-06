News & Trends 13 1

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im August 2025

Ob du schleichst, schießt oder Strategien schmiedest, die erste Augusthälfte bringt dir acht neue Spiele in den Xbox-Game-Pass. Mit dabei: Ubisofts «Assassin’s Creed Mirage», das die Serie zurück zu ihren Wurzeln führt.

Der Xbox Game Pass startet mit einer neuen Ladung Spiele in den August. Microsoft hat die erste Welle an Neuzugängen vorgestellt. Dazu gehören Stealth-Action in «Assassin’s Creed Mirage», actiongeladene Koop-Gefechte mit Aliens in «Aliens: Fireteam Elite» und ein taktischer Genre-Mix in «9 Kings».

Egal ob Solo-Abenteuer, Multiplayer-Rennen oder komplexe Strategie. Für fast jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein. Hier erfährst du, welche Spiele wann erscheinen, auf welchen Plattformen sie verfügbar sind und welche Game-Pass-Stufe du brauchst, um sie zu spielen.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Core, Standard und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für diese Plattform. Die Core-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 40 Spielen und Mitgliederrabatte. Standard erweitert diesen Zugriff auf umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Rain World»

Wann: 5. August

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In diesem 2D-Survival-Plattformer übernimmst du die Rolle einer sogenannten Slugcat, einem katzenähnliches Wesen. In einer zerstörten Welt kämpfst du ums Überleben, musst Nahrung finden, Raubtieren entkommen und dich durch gefährliche Gebiete schlagen.

Das Spiel zeichnet sich durch eine atmosphärisch dichte Welt, ein organisches Ökosystem und eine hohe Schwierigkeit aus. Die KI der Gegner ist unberechenbar, und Trial-and-Error ist oft Teil des Spielfortschritts. Geduld und Beobachtung werden belohnt und bestraft, wenn du dich unüberlegt bewegst.

«Citizen Sleeper II: Starward Vector»

Wann: 6. August

Wo: Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Der Nachfolger des Cyberpunk-Rollenspiels setzt erneut auf rundenbasiertes Erzählen und Würfelmechaniken. Du spielst einen sogenannten Sleeper – einen digitalen Geist in einem künstlichen Körper – der in einem neuen Sektor des Weltalls nach Freiheit und Zugehörigkeit sucht.

Wie im ersten Teil basiert das Gameplay auf der Verteilung begrenzter Würfelpunkte, mit denen du Aktionen durchführst: handeln, reisen, Allianzen schmieden, überleben. Dabei entstehen Geschichten, die sich sehr persönlich anfühlen.

«Lonely Mountains: Snow Riders»

Wann: 6. August

Wo: Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Der jüngste Ableger der «Lonely Mountains»-Reihe bringt erstmals einen kompetitiven Mehrspielermodus. Du steuerst auf Ski durch enge Bergpfade, diesmal aber gegen bis zu sieben andere Spieler und Spielerinnen gleichzeitig.

Das Spiel bleibt seinem reduzierten, charmanten Stil treu: keine Musik, kaum UI, dafür Fokus auf Fahrgefühl und Leveldesign. Wer bereits die Vorgänger mochte, bekommt hier eine neue Herausforderung – und mehr Chaos auf der Piste.

«MechWarrior 5: Clans»

Wann: 6. August

Wo: Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



In diesem Spin-off zur «MechWarrior»-Serie steuerst du einen Clan-Mechpiloten in einer linearen Kampagne mit erzählerischem Fokus. Anstatt frei durch Missionen zu springen, begleitest du dein Team durch eine vorgegebene Geschichte im «BattleTech»-Universum.

Die Gefechte laufen taktisch und schwerfällig ab, was für das Genre typisch ist. Du passt Waffen, Systeme und Mechs an, koordinierst dich mit deinem Team und kämpfst in zerstörbaren Umgebungen gegen andere Stahlkolosse.

«Orcs Must Die! Deathtrap»

Wann: 6. August

Wo: Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Der jüngste Teil der humorvollen Tower-Defense-Reihe setzt verstärkt auf Roguelite-Elemente und kooperatives Gameplay. Wie gewohnt verteidigst du mit Fallen, Magie und Waffen deine Basis gegen Wellen von Orks und anderen Kreaturen. Neu ist, dass die Level zufällig generiert werden, du permanente Upgrades freischaltest und dein Charakter über mehrere Runs hinweg wächst. Im Koop-Modus wird’s schnell hektisch, aber nie unfair. Das Spiel bleibt trotz Chaos gut lesbar.

«Assassin’s Creed Mirage»

Wann: 7. August

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Mit «Mirage» kehrt Ubisoft zurück zu den Wurzeln der «Assassin’s Creed»-Reihe. Du spielst Basim, einen jungen Straßendieb im Bagdad des 9. Jahrhunderts, der zum Mitglied der Bruderschaft der Verborgenen wird.

Im Gegensatz zu den letzten «AC»-Spielen ist «Mirage» deutlich kompakter, linearer und stealth-orientierter. Parcours, Attentate und soziale Tarnung stehen im Vordergrund. Die Welt ist dichter, das Pacing flotter. Das Spiel richtet sich bewusst an Fans der Frühzeit der Serie.

«Aliens: Fireteam Elite»

Wann: 12. August

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dieser Third-Person-Koop-Shooter spielt 23 Jahre nach den «Alien»-Filmen. Du bist Teil eines Colonial-Marine-Teams, das sich durch Raumstationen, Minen und Wracks gegen unterschiedlichste Xenomorph-Varianten kämpft.

Im Fokus steht taktisches Zusammenspiel mit verschiedenen Klassen, Waffenmodifikationen und Gegnertypen. Zwischen den Missionen rüstest du dich in der Basis aus und wählst neue Fähigkeiten. Auch wenn die Story eher zweitrangig bleibt, kann das Spiel mit Atmosphäre, Waffensound und Tempo punkten.

«9 Kings» (Game Preview)

Wann: 14. August

Wo: PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«9 Kings» kombiniert Elemente aus Deckbuilding, Auto-Battler und Roguelike in einem mittelalterlich-fantastischen Setting. Du bist einer von neun Königen und versuchst in jeder Runde, dein Königreich zu verteidigen und auszubauen.

Statt klassischer Städtebau-Mechaniken setzt das Spiel auf Karten, mit denen du Einheiten, Gebäude oder Zauber ausspielst. Die Runden sind schnell, das System aber komplex. Wie bei vielen Game-Preview-Titeln ist noch nicht alles rund. Das Potenzial für taktische Tiefe ist allerdings da. Und das Spiel macht schnell süchtig.

Diese Spiele verlassen den Game-Pass im August

Leider heißt es auch im August wieder Abschied nehmen. Insgesamt drei Titel verschwinden aus dem Game-Pass.

«Anthem»

«Farming Simulator 22»

«Persona 3 Reload»

Titelbild: Ubisoft

Dieser Artikel gefällt mir! 13 Personen gefällt dieser Artikel







