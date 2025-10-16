Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Oktober 2025

News & Trends
Das sind die Game-Highlights im Oktober
von Philipp Rüegg
Im Oktober schickt Sony mit «Silent Hill 2», «Alan Wake 2» und «Until Dawn» gleich drei Horrors-Schwergewichte ins Rennen. Flankiert werden sie von absurdem Ziegenchaos, Vampir-Survival und Retro-Prügeln.
Sony setzt im Oktober 2025 auf eine Mischung aus Grusel, Nostalgie und absurdem Humor. Die neuen Spiele für die Stufen Extra und Premium erscheinen am 21. Oktober, während die Essential-Titel bereits seit dem 7. Oktober verfügbar sind.
Wann: 21. Oktober
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 1998
Als legendärer Prügler der PS1-Ära gilt «Tekken 3» als Meilenstein im Genre. Mit einem breiten Roster, schnellen Kämpfen und technischer Finesse setzte er damals Standards. Genau dieses Feeling bringt Sony nun zurück.
Die Version im Plus-Catalog wurde für moderne Systeme optimiert, damit du das nostalgische Gameplay in höherer Auflösung genießen kannst. Obwohl das Grundspiel fast 30 Jahre alt ist, punktet es nach wie vor mit direktem, zugänglichem Kampfsystem und kultigen Charakteren wie Jin, Nina, King oder Heihachi.
Wann: 21. Oktober
Wo: PS5
Jahrgang: 2024
Das Remake von «Silent Hill 2» führt das Horror-Franchise ins aktuelle Jahrzehnt. Du schlüpfst in die Rolle von James Sunderland und kehrst zurück in die nebelverhangene Stadt, deren Albträume neu gestaltet wurden. Moderne Technik, verbesserte Beleuchtung und überarbeitete Umgebungen sollen die beklemmende Atmosphäre noch intensiver transportieren. Trotzdem bleibt die Kernidee bestehen: das Verweben von Realität und Traum, das Spiel mit Wahrnehmung und Angst.
Wann: 21. Oktober
Wo: PS5
Jahrgang: 2015
«Until Dawn» verbindet Horror mit interaktivem Erzählen: Deine Entscheidungen bestimmen, wer überlebt und wer nicht. In der PS5-Version profitierst du von flüssigerem Ablauf, besserer Grafik und überarbeitetem Interface. Aus der Third-Person-Perspektive steuerst du eine Gruppe Jugendlicher, die in einer abgelegenen Hütte einer mysteriösenBedrohung ausgesetzt sind. Jeder Fehler kann tödlich sein.
Wann: 21. Oktober
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2020
Mit «Yakuza: Like a Dragon» betrittst du eine neue Ära im Yakuza-Universum: Statt klassischen Schlägereien führt das Spiel ein rundenbasiertes Kampfsystem ein. Du spielst Ichiban Kasuga, einen ehemaligen Yakuza, der nach 18 Jahren Haft entlassen wird und feststellen muss, dass ihn seine Familie vergessen hat.
Die Geschichte verbindet Drama, Gesellschaftskritik und absurden Humor: Du kämpfst gegen Büroangestellte, hilfst Fremden und gründest dein eigenes Team aus skurrilen Figuren. Trotz komödiantischer Momente bleibt der Kern ernst: Es geht um Loyalität, Verrat und zweite Chancen.
Wann: 21. Oktober
Wo: PS5
Jahrgang: 2022
In «V Rising» wirst du selbst zum Vampir und baust dir im Schattenreich dein Imperium auf. Du sammelst Ressourcen, kämpfst gegen Monster und Menschen, errichtest eine Festung und meidest das Sonnenlicht. Das Spiel kombiniert Action-RPG, Survival und Aufbau – mit einem starken Fokus auf Crafting und Progression. Ob solo oder im Online-Koop: Der Aufstieg vom geschwächten Blutsauger zum gefürchteten Fürsten ist ein stetiger Balanceakt zwischen Macht und Risiko.
Wann: 21. Oktober
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2022
Wann: 21. Oktober
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2021
In «Poppy Playtime: Chapter 1» erkundest du eine verlassene Spielzeugfabrik, in der nichts so harmlos ist, wie es scheint. Aus der Ego-Perspektive löst du Rätsel, aktivierst Maschinen und versuchst, den mechanischen Albträumen zu entkommen. Mit deinen ausfahrbaren Grab-Pack-Armen manipulierst du Objekte und erreichst entfernte Schalter, während dich der ikonische Plüsch-Gigant Huggy Wuggy jagt.
Wann: 21. Oktober
Wo: PS5
Jahrgang: 2024
Wann: 7. Oktober
Wo: PS5
Jahrgang: 2023
«Alan Wake 2» ist ein atmosphärischer Survival-Horror, der Erzählkunst und Psychothriller-Elemente verbindet. Du spielst zwei Figuren: den Schriftsteller Alan Wake, der seit Jahren in einer albtraumhaften Parallelwelt gefangen ist, und Saga Anderson, eine FBI-Agentin, die in Bright Falls eine mysteriöse Mordserie untersucht. Ihre Geschichten greifen ineinander und formen ein komplexes Netz aus Realität, Fiktion und Wahn.
Wann: 7. Oktober
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2022
Wann: 7. Oktober
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2023
«As Dusk Falls» erzählt ein generationsübergreifendes Familiendrama, das sich über Jahrzehnte spannt. Die Handlung beginnt 1998 mit einem gescheiterten Raubüberfall in Arizona und entfaltet sich in verzweigten Dialogen, Entscheidungen und Konsequenzen. Du wechselst zwischen Perspektiven, steuerst das Schicksal mehrerer Figuren und beobachtest, wie jede Wahl Nachwirkungen hat. Die visuelle Präsentation erinnert an eine illustrierte Graphic Novel, die Bewegung und Emotion kunstvoll verbindet.
In «Wizard with a Gun» kombinierst du Magie und Feuerkraft in einem chaotischen Koop-Abenteuer in offener Welt. Du spielst einen Zauberer, der spezielle Patronen herstellt und kombiniert, um Zaubereffekte wie Explosionen, Zeitverzerrungen oder Wetterstürme zu entfesseln. Dabei sammelst du Ressourcen, erforschst Ruinen und stellst dich gefährlichen Kreaturen. Das Spiel setzt auf Action, Experimentierfreude und Improvisation: Du passt deine Fähigkeiten laufend an und findest immer neue Kombinationen.
Das Spiel setzt auf dichte Atmosphäre statt Daueraction. Dunkelheit ist hier Bedrohung und Stilmittel zugleich, Licht dein wichtigstes Werkzeug im Kampf gegen übernatürliche Feinde. Remedy nutzt beeindruckende Licht- und Schatteneffekte, realistische Umgebungen und filmische Zwischensequenzen, um Spannung aufzubauen. Die Erzählstruktur bleibt verschachtelt und lädt zum Interpretieren ein. «Alan Wake 2» ist ein langsamer, aber intensiver Thriller, der mehr auf psychologische Tiefe als auf Schockmomente setzt.
Mit «Goat Simulator 3» liefert Entwickler Coffee Stain Studios erneut anarchischen Unsinn. Du steuerst die Ziege Pilgor durch eine offene Welt, in der du alles rammen, schleudern und in Brand setzen kannst. Ob allein oder im Koop mit bis zu vier weiteren Mitspielenden: Ziel ist es, Chaos zu verbreiten und übertriebene Physik-Gags zu genießen. Neue Herausforderungen, Kostüme und Interaktionen machen das Spiel noch absurder als den Vorgänger. Es ist albern, sinnlos und genau das ist der Punkt. «Goat Simulator 3» lebt vom freien Spieltrieb und von unkontrollierbarem Spaß.
«Cocoon» stammt von Jeppe Carlsen, dem Designer von «Limbo» und «Inside», und führt dessen minimalistischen Stil konsequent weiter. Du steuerst ein kleines Wesen durch verschachtelte Welten, die sich in schimmernden Kugeln verbergen. Jede dieser Welten folgt eigenen Regeln und du nutzt sie, um Rätsel zu lösen und neue Dimensionen zu öffnen. Die ruhige Präsentation, das präzise Design und die symbolhafte Erzählweise machen «Cocoon» zu einem meditativ-intelligenten Puzzle-Abenteuer. Kein Wort wird gesprochen, aber jede Bewegung erzählt eine Geschichte über Verbindung und Neugier.
