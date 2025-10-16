News & Trends 3 1

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Oktober 2025

Im Oktober schickt Sony mit «Silent Hill 2», «Alan Wake 2» und «Until Dawn» gleich drei Horrors-Schwergewichte ins Rennen. Flankiert werden sie von absurdem Ziegenchaos, Vampir-Survival und Retro-Prügeln.

Sony setzt im Oktober 2025 auf eine Mischung aus Grusel, Nostalgie und absurdem Humor. Die neuen Spiele für die Stufen Extra und Premium erscheinen am 21. Oktober, während die Essential-Titel bereits seit dem 7. Oktober verfügbar sind.

Neu für die Premium-Mitgliedschaft

«Tekken 3»

Wann: 21. Oktober

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 1998



Als legendärer Prügler der PS1-Ära gilt «Tekken 3» als Meilenstein im Genre. Mit einem breiten Roster, schnellen Kämpfen und technischer Finesse setzte er damals Standards. Genau dieses Feeling bringt Sony nun zurück.

Die Version im Plus-Catalog wurde für moderne Systeme optimiert, damit du das nostalgische Gameplay in höherer Auflösung genießen kannst. Obwohl das Grundspiel fast 30 Jahre alt ist, punktet es nach wie vor mit direktem, zugänglichem Kampfsystem und kultigen Charakteren wie Jin, Nina, King oder Heihachi.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Silent Hill 2» (Remake)

Wann: 21. Oktober

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



Das Remake von «Silent Hill 2» führt das Horror-Franchise ins aktuelle Jahrzehnt. Du schlüpfst in die Rolle von James Sunderland und kehrst zurück in die nebelverhangene Stadt, deren Albträume neu gestaltet wurden. Moderne Technik, verbesserte Beleuchtung und überarbeitete Umgebungen sollen die beklemmende Atmosphäre noch intensiver transportieren. Trotzdem bleibt die Kernidee bestehen: das Verweben von Realität und Traum, das Spiel mit Wahrnehmung und Angst.

«Until Dawn»

Wann: 21. Oktober

Wo: PS5

Jahrgang: 2015



«Until Dawn» verbindet Horror mit interaktivem Erzählen: Deine Entscheidungen bestimmen, wer überlebt und wer nicht. In der PS5-Version profitierst du von flüssigerem Ablauf, besserer Grafik und überarbeitetem Interface. Aus der Third-Person-Perspektive steuerst du eine Gruppe Jugendlicher, die in einer abgelegenen Hütte einer mysteriösenBedrohung ausgesetzt sind. Jeder Fehler kann tödlich sein.

«Yakuza: Like a Dragon»

Wann: 21. Oktober

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2020



Mit «Yakuza: Like a Dragon» betrittst du eine neue Ära im Yakuza-Universum: Statt klassischen Schlägereien führt das Spiel ein rundenbasiertes Kampfsystem ein. Du spielst Ichiban Kasuga, einen ehemaligen Yakuza, der nach 18 Jahren Haft entlassen wird und feststellen muss, dass ihn seine Familie vergessen hat.

Die Geschichte verbindet Drama, Gesellschaftskritik und absurden Humor: Du kämpfst gegen Büroangestellte, hilfst Fremden und gründest dein eigenes Team aus skurrilen Figuren. Trotz komödiantischer Momente bleibt der Kern ernst: Es geht um Loyalität, Verrat und zweite Chancen.

«V Rising»

Wann: 21. Oktober

Wo: PS5

Jahrgang: 2022



In «V Rising» wirst du selbst zum Vampir und baust dir im Schattenreich dein Imperium auf. Du sammelst Ressourcen, kämpfst gegen Monster und Menschen, errichtest eine Festung und meidest das Sonnenlicht. Das Spiel kombiniert Action-RPG, Survival und Aufbau – mit einem starken Fokus auf Crafting und Progression. Ob solo oder im Online-Koop: Der Aufstieg vom geschwächten Blutsauger zum gefürchteten Fürsten ist ein stetiger Balanceakt zwischen Macht und Risiko.

«As Dusk Falls»

Wann: 21. Oktober

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2022



«Poppy Playtime: Chapter 1»

Wann: 21. Oktober

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2021



In «Poppy Playtime: Chapter 1» erkundest du eine verlassene Spielzeugfabrik, in der nichts so harmlos ist, wie es scheint. Aus der Ego-Perspektive löst du Rätsel, aktivierst Maschinen und versuchst, den mechanischen Albträumen zu entkommen. Mit deinen ausfahrbaren Grab-Pack-Armen manipulierst du Objekte und erreichst entfernte Schalter, während dich der ikonische Plüsch-Gigant Huggy Wuggy jagt.

«Wizard with a Gun»

Wann: 21. Oktober

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



Neu im Essential-Abonnement

«Alan Wake 2»

Wann: 7. Oktober

Wo: PS5

Jahrgang: 2023



«Alan Wake 2» ist ein atmosphärischer Survival-Horror, der Erzählkunst und Psychothriller-Elemente verbindet. Du spielst zwei Figuren: den Schriftsteller Alan Wake, der seit Jahren in einer albtraumhaften Parallelwelt gefangen ist, und Saga Anderson, eine FBI-Agentin, die in Bright Falls eine mysteriöse Mordserie untersucht. Ihre Geschichten greifen ineinander und formen ein komplexes Netz aus Realität, Fiktion und Wahn.

«Goat Simulator 3»

Wann: 7. Oktober

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2022



«Cocoon»

Wann: 7. Oktober

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



Titelbild: Konami

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







