Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im November 2025

Ein atmosphärisches Abenteuer auf leisen Pfoten, ein realistischer Motorsporttitel und ein Spiel, das sich über Physik lustig macht, warten auf dich im Playstation-Plus-Essential-Abo.

Die neuen Playstation-Plus-Spiele für November 2025 stehen fest. Ab dem 4. November kannst du dir erneut drei Titel kostenlos sichern, sofern du ein aktives PS-Plus-Abo hast. Mein Highlight ist das atmosphärische Indie-Abenteuer «Stray». Du kannst die Spiele bis einschließlich Montag, den 1. Dezember in deine Bibliothek aufnehmen.

«Stray»

Wann: 4. November

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2022



Kaum ein Indie-Titel hat in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit bekommen wie «Stray». Du schlüpfst in die Rolle einer streunenden Katze, die sich durch die neonbeleuchteten Gassen einer verfallenen Cyberstadt schlägt: allein, verletzt und von deiner Familie getrennt.

Du schleppst dich durch düstere Gassen, kletterst über Roboter-Beine, kratzt an verstaubten Möbeln und suchst nach dem Ausweg aus der unterirdischen Metropole. Dabei erkundest du die Umgebung aus der Perspektive eines Vierbeiners, interagierst mit Robotern und löst Umgebungsrätsel. Unterstützt wirst du von der Drohne B-12, die dir bei der Navigation und Kommunikation hilft.

Das Spiel stammt vom französischen Indie-Studio BlueTwelve und überzeugt mit einer stimmungsvollen Kulisse, ruhigem Gameplay und einer emotionalen Geschichte.

«EA Sports WRC 24»

Wann: 4. November

Wo: PS5

Jahrgang: 2023



Mit «EA Sports WRC 24» bringt Codemasters seine jahrelange Erfahrung aus der «Dirt»-Reihe in die offizielle Rallye-Weltmeisterschaft. Das Spiel setzt auf die vollständige FIA-Lizenz mit aktuellen Fahrern, Teams und Fahrzeugen. Du fährst auf Schotter, Schnee und Asphalt, kämpfst mit wechselndem Wetter und engen Kurven.

Die größte Neuerung steckt im Detail: Der «Builder Mode» erlaubt dir, dein eigenes Rallyeauto von Grund auf zu entwerfen. Im «Moments Mode» erlebst du legendäre Etappen der WRC-Geschichte. Dazu kommen Crossplay-Multiplayer, Zeitprüfungen und eine Karriere, die dich Schritt für Schritt vom Nachwuchsfahrer zum Champion führt.

Technisch bietet «WRC 24» ein stabiles Fahrgefühl und ein präzises Physiksystem, das Fehler spürbar bestraft.

«Totally Accurate Battle Simulator»

Wann: 4. November

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2019



Ganz anders geht es in «Totally Accurate Battle Simulator» zu. Hier prallen keine Reifen auf Schotterpisten, sondern wilde Armeen aus schaukelnden Spielfiguren aufeinander. Du stellst Wikinger gegen Ritter, Bauern gegen Mammuts oder einfach alles gegen alles. Und schaust zu, was passiert. Die KI stolpert, fällt und kämpft in überzogener Slapstick-Manier.

Unter der albernen Oberfläche steckt ein cleveres Prinzip: Du kombinierst Einheiten, experimentierst mit Formationen und findest überraschende taktische Lösungen. Dazu kommt ein Sandbox-Modus, in dem du deine eigenen Armeen und Szenarien erstellst. «TABS» ist kein Strategiespiel im klassischen Sinn, sondern eine kreative Spielwiese voller Chaos und Humor.

Titelbild: Annapurna Interactive

