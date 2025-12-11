News & Trends 4 0

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Dezember 2025

Mit «Assassin’s Creed Mirage», «Skate Story», «Wo Long: Fallen Dynasty» und «Planet Coaster 2» setzt das Playstation-Plus-Angebot im Dezember auf Kontraste: Stealth im historischen Bagdad, meditative Bewegung, fordernde Duelle und analytisches Parkdesign.

Der Dezember bringt ein breites Line-up für Playstation-Plus-Abonnenten, das unterschiedliche Genres und Spielansätze abdeckt. Die Auswahl reicht von kompakten Actiontiteln über Aufbau- und Erkundungsspiele bis zu familienorientierten Produktionen. Im Artikel stelle ich dir alle Spiele für die Stufen Premium, Extra und Essential vor.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommende Gratisspiele, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Neu für die Premium-Mitgliedschaft

«Soulcalibur III»

Wann: 16. Dezember

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2005



«Soulcalibur III» kehrt zurück und zeigt, weshalb die Reihe über Jahre als Referenz für Waffen-basiertes Fighting galt. Du wählst aus einer großen Zahl an Charakteren, deren Stile klar unterscheidbar sind und Kämpfe über Reichweite und Timing definieren. Das Spiel wirkt bis heute präzise, weil jede Bewegung lesbar bleibt und du schnell erkennst, wann ein Angriff öffnet oder ein Konter möglich wird.

Der Titel brachte damals zwei Besonderheiten: Eine überraschend umfangreiche Charaktererstellung sowie den «Chronicles of the Sword»-Modus, der eine Strategie-Kampagne einbettet. Beide Elemente erweitern die Duelle. In der Classics-Version liegt der Fokus nun auf dem ursprünglichen Spielgefühl.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Assassin’s Creed Mirage»

Wann: Ab 16. Dezember im PS Plus Extra/Premium

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



«Assassin’s Creed Mirage» führt die Serie zurück zu ihren Wurzeln und konzentriert sich wieder auf Stealth, Parkour und Attentate. Du schlüpfst in die Rolle von Basim, der im Bagdad des 9. Jahrhunderts vom Taschendieb zum Assassinen aufsteigt. Die Spielwelt bleibt kompakter als in den jüngsten Teilen, dafür dichter gestaltet: enge Märkte, verschachtelte Dächer und klar strukturierte Distrikte bilden einen Schauplatz, der sich schnell lesen lässt und dir ständig neue Wege für Infiltrationen eröffnet.

Der Fokus liegt auf vorbereiteten Anschlägen, Informationsbeschaffung und der Rückkehr der «Verborgenen Klinge». Die Kämpfe spielen eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, wie geschickt du dich bewegst, Fährten verfolgst und im richtigen Moment zuschlägst.

«Wo Long: Fallen Dynasty»

Wann: Ab 16. Dezember im PS Plus Extra/Premium

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



In «Wo Long: Fallen Dynasty» stehst du in einer Welt, die keinen Fehler verzeiht. Das Action-RPG zwingt dich, jeden Schritt bewusst zu setzen, weil Gegner aggressiv, schnell und unberechenbar agieren. Die Kämpfe folgen einem Rhythmus aus Blocken, Parieren und Gegenangriffen. Es reicht nicht, Schaden zu verursachen: Entscheidend ist, wann du Initiative zeigst und wann du dich zurücknimmst. Dieses Wechselspiel macht jede Begegnung intensiv, ohne sie künstlich aufzublähen.

Die Kulisse, eine düster verfremdete Interpretation der späten Han-Dynastie, verstärkt die Spannung: brennende Dörfer, enge Schluchten, verlassene Festungen. Übernatürliche Kreaturen treten neben menschlichen Feinden auf und fordern neue Entscheidungen. «Wo Long» setzt dabei auf Lesbarkeit und einen direkten Spielfluss. Sobald du Muster erkennst und Mechaniken verinnerlichst, entsteht ein befriedigender Loop, der Herausforderungen nicht abstrahiert, sondern spürbar macht.

«Skate Story»

Wann: Seit 8. Dezember im PS Plus Extra/Premium

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



In «Skate Story» steuerst du eine zerbrechliche Gestalt aus Glas durch surreal gestaltete Landschaften. Sie erinnern weniger an Skateparks als an Traumräume voller Licht, Nebel und symbolischer Formen. Das Spiel legt seinen Fokus nicht auf Tricks oder Wettkampf, sondern auf das Gefühl des Flows: Jede Kurve, jeder Sprung, jede Linie erzählt eine kleine Bewegungsgeschichte.

Die Steuerung bleibt reduziert, damit du dich mehr auf Rhythmus und Raumwahrnehmung konzentrierst. Fehler wirken nie strafend, sondern wie kurze Risse im Glas. Sie zeigen dir, wie fragil und zugleich kraftvoll die Figur ist. Zwischen ruhigen Passagen und herausfordernden Streckensegmenten entsteht ein sanfter Sog, der Skateboarding als meditative Reise versteht.

«Granblue Fantasy: Relink»

Wann: Ab 16. Dezember im PS Plus Extra/Premium

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024



«Granblue Fantasy: Relink» führt dich in eine farbenreiche Himmelswelt, die ihre Stärke aus Tempo und Teamdynamik zieht. Die Missionen sind so aufgebaut, dass du schnell in Kämpfe hinein findest, ohne lange auf Systeme vorbereitet zu werden. Jede Figur besitzt klar definierte Rollen – vom schnellen Nahkampf bis zu unterstützenden Fähigkeiten – und daraus entsteht der Kern des Spiels: Du reagierst auf Bewegungsmuster, koordinierst Angriffe und setzt Spezialtechniken ein, wenn das Team davon maximal profitiert.

Die Welt bleibt übersichtlich, aber abwechslungsreich gestaltet. Schwebeinseln, Ruinen und offene Weiten bilden Kulissen, die Kämpfe lesbar und spektakulär machen. Auch im Solo-Modus bleibt der Spielfluss hoch. Doch besonders im Koop entfaltet sich der eigentliche Reiz: die Abstimmung zwischen vier Spielern, die Bossphasen, Schwachpunkte und Timing gemeinsam ausnutzen.

«Planet Coaster 2»

Wann: Ab 16. Dezember im PS Plus Extra/Premium

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



In «Planet Coaster 2» übernimmst du die Rolle eines Parkarchitekten, der Kreativität und Logik beherrschen muss. Das Spiel baut auf seiner strukturierten Simulation auf: Du entwirfst Wege, Fahrgeschäfte und Themenbereiche, beobachtest Besucherströme und reagierst auf ihre Bedürfnisse. Jede Entscheidung wirkt: Preise, Warteschlangen oder Personalplanung verändern den Park spürbar und machen seine Funktionsweise nachvollziehbar.

Besonders auffällig ist die neue gestalterische Freiheit. Bauwerkzeuge greifen präzise, sodass du sowohl realistische Parks als auch experimentelle Fantasiewelten erstellen kannst. Gleichzeitig bleibt das Management übersichtlich genug, um dich nicht zu überfordern.

«Cat Quest III»

Wann: Ab 16. Dezember im PS Plus Extra/Premium

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024



In «Cat Quest III» begibst du dich in eine farbenfrohe Piratenwelt, die ihren Reiz aus strukturiertem Action-RPG-Gameplay zieht. Die Inseln sind übersichtlich gestaltet, Quests bleiben kompakt, und die Kämpfe folgen einem eingängigen Rhythmus aus Ausweichen, Zuschlagen und Zaubern. Dadurch entsteht ein Spielfluss, der sofort greift: Du findest neue Ausrüstung, steigerst deine Werte und merkst, wie sich deine Katze weiterentwickelt.

Trotz des leichten Tons bleibt die Struktur durchdacht. Die Welt lädt zum Erkunden ein, ohne dich mit Ablenkungen zu überladen. Kleine Dungeons, kurze Nebenquests und humorvolle Begegnungen sorgen dafür, dass du ständig Fortschritte machst. Im Koop gewinnt das Abenteuer zusätzlich Dynamik, weil Angriffsmuster, Rollen und Fähigkeiten spontan ineinandergreifen.

«Paw Patrol: Grand Prix»

Wann: Ab 16. Dezember im PS Plus Extra/Premium

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2022



«Paw Patrol: Grand Prix» richtet sich an ein junges Publikum und setzt auf ein Kart-Racer-Prinzip, das zugänglich bleibt. Die Strecken orientieren sich an bekannten Schauplätzen der Serie und sind so aufgebaut, dass Kinder schnell ein Gefühl für Geschwindigkeit, Kurven und einfache Power-ups entwickeln. Die Fahrzeuge steuern sich leichtgängig, bremsen selten aus und geben auch weniger geübten Spielern stetige Erfolgserlebnisse.

«Paw Patrol World»

Wann: Ab 16. Dezember im PS Plus Extra/Premium

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



«Paw Patrol World» öffnet die bekannte Kinderwelt in Form eines freien Erkundungsspiels, das junge Spielerinnen und Spieler Schritt für Schritt an offene Strukturen heranführt. Die Schauplätze orientieren sich an der TV-Vorlage, bleiben übersichtlich, farbenfroh und leicht lesbar. Du bewegst dich frei durch Adventure Bay, sprichst mit Figuren, findest kleine Aufgaben und schaltest nach und nach neue Bereiche frei. Die Missionen sind kurz gehalten und setzen auf einfache Interaktionen – sammeln, helfen, transportieren –, sodass der Spielfluss nie ins Stocken gerät.

Neu für Essential-Abonnenten

Die Playstation-Plus-Essential-Titel stehen schon seit dem 2. Dezember zum Download bereit. Du kannst sie dir noch bis zum 5. Januar 2026 sichern.

«LEGO Horizon Adventures»

Wann: Seit 2. Dezember im PS Plus Essential

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



In «LEGO Horizon Adventures» begleitest du Aloy durch eine vereinfachte, humorvoll inszenierte Version ihrer bekannten Welt. Darin werden mechanische Kreaturen, Landschaften und Figuren im typischen Lego-Stil neu interpretiert. Die Missionen bestehen aus leichten Kämpfen, einfachen Rätseln und kurzen Erkundungsabschnitten, die ohne große Vorbereitung verständlich sind.

Der spielerische Ton entsteht nicht nur durch die Ästhetik, sondern durch die Erzählweise: Die Dialoge sind lockerer, Situationen weniger bedrohlich. Viele Szenen nutzen den Lego-Humor, um bekannte Momente charmant umzudeuten. Gleichzeitig bleibt der Ablauf strukturiert, sodass du dich stets orientieren kannst. Besonders im Koop entfaltet das Spiel seine Stärke, weil es ohne Anspruch auf Perfektion funktioniert und Zusammenarbeit intuitiv wird.

«Killing Floor 3»

Wann: Seit 2. Dezember im PS Plus Essential

Wo: PS5

Jahrgang: 2025



«Killing Floor 3» setzt den Schwerpunkt auf kooperative Härte: Du stellst dich gemeinsam mit anderen Spielern stetig stärker werdenden Mutantenwellen, die dich taktisch wie nervlich fordern. Jede Runde folgt einem klaren Ablauf – Angriffe überstehen, Ausrüstung verbessern, Positionen neu planen. Dadurch entsteht ein rhythmischer Spielfluss, der dir sofort zeigt, welche Entscheidungen funktionieren und welche nicht.

Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten sorgen dafür, dass Teamplay mehr ist als ein Nebeneffekt: Heilung, Kontrolle, Schadensspitzen oder defensive Unterstützung greifen ineinander, wenn die Gruppe koordiniert agiert.

Visuell bleibt das Spiel düster und industriell, mit Lesbarkeit trotz hohem Tempo. Gegner verursachen Druck, aber faire Angriffsmuster ermöglichen dir, Fehler zu erkennen und Fortschritte zu spüren.

«The Outlast Trials»

Wann: Seit 2. Dezember im PS Plus Essential

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024



«The Outlast Trials» versetzt dich in eine klaustrophobische Testumgebung, in der Überleben weniger von Kraft als von Vorsicht abhängt. Du wirst als Teil eines Experiments in labyrinthartige Anlagen geschickt. Dort sind Fallen, Feinde und psychologische Manipulation allgegenwärtig. Das Spiel strukturiert seine Spannung über Unsicherheit: Lichtquellen sind selten, Wege verzweigen abrupt. Jeder Schritt kann einen neuen Schrecken auslösen.

Im Koop entsteht ein anderer Rhythmus. Du bist zwar gemeinsam unterwegs, doch Situationen bleiben so eng getaktet, dass Absprache unabdingbar wird. Hilfe kann retten, falscher Aktionismus gefährdet alle. Dadurch entsteht ein kooperativer Horror, der weniger auf Jumpscares setzt, sondern auf Druck, der sich langsam aufbaut und selten nachlässt.

«Neon White»

Wann: Seit 2. Dezember im PS Plus Essential

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2022



«Neon White» verlangt eine sehr genaue Steuerung: Schon kleine Fehler kosten Zeit oder zerstören deinen Lauf. Jede Mission besteht aus kurzen Parcours, die du so schnell wie möglich absolvieren sollst. Du rennst, springst und besiegst Gegner, während du Karten einsetzt, die dir besondere Bewegungen erlauben: etwa einen Doppelsprung oder eine schnelle Ausweichaktion. So entsteht ein Spielrhythmus, bei dem du ständig versuchst, deine Route zu verbessern und den Ablauf zu verfeinern.

Die Level sind übersichtlich aufgebaut, damit du sie mit jedem Versuch besser lesen und schneller reagieren kannst. Das macht den Reiz aus: Du merkst, wie du dich steigerst. Die Story läuft nebenbei, ohne den Spielfluss zu bremsen.

«Synduality: Echo of Ada»

Wann: Seit 2. Dezember im PS Plus Essential

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024



In «Synduality: Echo of Ada» bewegst du dich durch eine futuristische Welt, die Erkundung und Gefechte eng miteinander verzahnt. Du steuerst deinen Cradle-Coffin-Mech durch weitläufige Areale, sammelst Ressourcen, weichst Wetterphänomenen aus und stellst dich feindlichen Kreaturen, die deine Route immer wieder infrage stellen.

Begleitet wirst du von Ada, einer KI-Partnerin, die dich mit Informationen versorgt und taktische Hinweise gibt. Dadurch wirkt das Zusammenspiel nie anonym, sondern wie eine funktionierende Zwei-Einheiten-Operation.

