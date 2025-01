Das neue «Mario Kart»-Spiel für die Switch 2 wird größer und realistischer

Im Zuge der Switch-2-Ankündigung präsentierte Nintendo ein paar Szenen aus dem erwarteten neuen «Mario Kart»-Spiel. Es wird wahrscheinlich doppelt so viele Fahrer in den Rennen geben wie bisher. Was der Trailer sonst noch offenbart, erfährst du hier.

Nintendo hat mit ihrer Switch-2-Ankündigung keine großen Überraschungen offenbart. Das findet mein Kollege Domagoj auch gut so. Der Announcement-Trailer bietet aber einige Sekunden Einblick in ein neues Spiel, das Nintendo bisher nicht offiziell angekündigt hat: «Mario Kart». Es ist davon auszugehen, dass dieses neue «Mario Kart» – der Zählung nach «Mario Kart 9» – zusammen mit der Switch 2 oder kurz danach veröffentlicht wird. In diesem Video bekommst du einen guten Blick auf die gezeigten Spielszenen:

Das ist Grund genug, Spekulationen anzustellen, was die Spielerschaft im neuen «Mario Kart» erwarten kann.

Ausgedehntere, realistischere Strecken?

Die Spielszenen stammen aus einem Rennen, das auf einer Strecke mit dem Namen «Mario Bros. Circuit» stattfindet. Sie liegt in einem Wüstengebiet, das sich im US-amerikanischen mittleren Westen befinden könnte. Das Rennen startet auf einer zweispurigen asphaltierten Rennbahn. Obwohl im Kameraflug deutlich zu sehen ist, dass die reguläre Strecke nach dem Start eine Linkskurve beschreibt, zeigen große Pfeile auf einen staubigen Weg nach rechts.

Große Pfeile auf der Straße schicken die Fahrer in die Wüste.

Quelle: Nintendo/YouTube

Der Rennfahrer-Pulk verlässt dementsprechend die Strecke, holpert über den Sandweg und fährt danach auf einen normalen, zweispurigen Highway. Dieser führt weit in die Ferne und auf der Straße fahren als bewegliche Hindernisse große Lastwagen mit typisch US-amerikanischer langer Motorhaube. Das könnte bedeuten, dass die Strecken größer und länger werden. Vielleicht verabschiedet sich das neue «Mario Kart»-Spiel auch (teilweise) von den üblichen Runden und bietet dafür so lange Strecken, dass nur eine Runde nötig ist.

Schöne Aussichten: Die Umgebung der Strecke ist deutlich realistischer und detaillierter gestaltet als in früheren Mario-Kart-Spielen.

Quelle: Nintendo/YouTube

Im Gegensatz zu früheren Spielen wirkt das Setting realistischer und die Umgebung der Rennstrecke ist detaillierter dargestellt. Es sind aber typische Super-Mario-Elemente wie grüne Röhren zu sehen und die felsigen Tafelberge haben die Form von Pilzköpfen.

24 Fahrer in den Rennen?

Im Gameplay-Ausschnitt fällt außerdem sofort auf, dass sich vor der Startlinie der Strecke 24 Startpositionen befinden. Das deutet darauf hin, dass die Rennen nicht mehr nur von zwölf, sondern von 24 Fahrern bestritten werden können. Größere Multiplayer-Sessions und natürlich mehr Getümmel und Chaos während der Rennen sind vermutlich die Konsequenz.

Die gezeigte Strecke hat 24 Startpositionen.

Quelle: Nintendo/YouTube

Im Video siehst du häufig kleine Zusammenstöße zwischen den Karts. Sie sind an auffälligen explosionsartigen Animationen zu erkennen. Rempler gehören in «Mario Kart» zum guten Ton, doch deren Häufigkeit und Auffälligkeit in diesem kurzen Gameplay-Ausschnitt ist interessant. In einem fünf Minuten langen Trailer zum Vorgänger «Mario Kart 8» sind die Rempler nicht so prominent.

Gleich zwei Rempler: Im Vordergrund beharken sich Peach und Bowser, dahinter eventuell Donkey Kong und Daisy.

Quelle: Nintendo/YouTube

Rempler bedeuten in «Mario Kart 8» vor allem für kleinere Karts einen Geschwindigkeitsverlust. Im Switch-2-Video stoßen unter anderem Donkey Kong und Yoshi häufig zusammen. Donkey Kong fährt traditionell eine höhere Gewichtsklasse als Yoshi. Doch Yoshi wird durch das Anrempeln nicht langsamer.

Bei 24 Fahrern sind auch breitere Fahrbahnen und mehr Platz auf den Strecken wahrscheinlich. Auf der Strecke «Mario Bros. Circuit» wird das bereits deutlich. Es ist gut möglich, dass neue Figuren aus dem Nintendo-Universum ihren Weg als Fahrer in «Mario Kart» finden, um den möglichen Fahrerpool zu vergrößern. Das würde viel Potenzial für neue Kart-Designs bringen.

Fahrer-Charaktere und Karts

Auf der Strecke befinden sich die bekannten Fahrer-Charaktere, darunter Bowser, Toad, Donkey Kong, Yoshi, Prinzessin Peach, Wario, Koopa und natürlich Mario und Luigi. Auch die Baby-Charaktere sind wieder mit dabei.

Donkey Kong, speziell sein Kopf und Gesicht, scheint ein kleines Redesign bekommen zu haben. Dadurch sieht er etwas freundlicher aus. Seine Arme sind jetzt deutlich breiter. Das ist auf dem folgenden Screenshot eines Beitrags auf X zu sehen:

Vergleich von Donkey Kong auf der Switch (links) und auf der Switch 2 (rechts)

Quelle: X/DiscussingFilm

Offenbar verfügen die Charaktere auch über noch mehr Animationen. Sie verziehen die Gesichter und reagieren auf Unebenheiten auf der Straße.

Die Go-Karts bieten zunächst keine großen Überraschungen: Auf jedem Kart sitzt ein Fahrer und wie gewohnt gibt es eine große Bandbreite unterschiedlicher Fahrzeuge. Zu sehen sind auch neue Kart-Designs wie das Schneemobil von Rosalina. Ältere Karts, wie das von Mario, haben eine Überarbeitung erhalten – es bietet neue Details.

Weitere Beobachtungen

Im Video sind weder sammelbare Münzen noch bunte Item-Boxen zu sehen. Dass es Items geben wird, ist aber wahrscheinlich, denn was wäre «Mario Kart» ohne Bananen und rote Panzer? An einer kleinen Raststätte am Rand der Fahrbahn befindet sich eine Ausfahrt. Dort schwebt eine golden schimmernde Item-Box. Welchen Gegenstand du hier sammeln kannst und was er bewirkt, zeigt der Ausschnitt nicht. Aufgrund der Farbe und der Tatsache, dass es nur eine Box gibt, ist anzunehmen, dass es sich um einen vorteilhaften Buff handelt, für den es sich lohnt, die Hauptstrecke kurz zu verlassen.

Ein einzelnes mysteriöses Item befindet sich am Rand der Strecke.

Quelle: Nintendo/YouTube

Bis auf die vielen Rempler der Karts wirkt das Rennen aufgrund der fehlenden Fragezeichen-Boxen, Münzen und Gegenstände sowie dem Setting auffällig weniger chaotisch als in «Mario Kart» üblich. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Nintendo hier nicht den gewohnten Rennmodus zeigt, sondern einen anderen Modus.

Was gleich bleibt

Vor der Einfahrt auf die Sandstrecke hüpfen die Charaktere mit ihren Fahrzeugen, um in den Slide-Modus zu kommen. Dadurch sprühen blaue Funken auf den Boden und neuerdings entwickeln sich Rauchwölkchen. In den bisherigen Spielen gibt es beim geschickten Sliden zur Belohnung einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Die Funken deuten an, dass das auch hier der Fall sein wird. Auf der Fahrbahn befinden sich gelegentlich Beschleunigungsfelder, die ebenfalls einen Boost verleihen

Im Video sind Toads zu sehen, die das Geschehen für «Mario Kart TV» aufzeichnen. Das spricht dafür, dass du die Highlights aus deinen Rennen sehen, bearbeiten und teilen kannst.

Einige weitere Beobachtungen zum neuen Spiel werden in diesem englischsprachigen Video erläutert.