D23 Expo 2023: Alle Highlights von Star Wars bis Marvel

An der diesjährigen D23-Fan-Expo nutzte Disney die Gelegenheit, um viele neue Trailer und Ankündigungen zu kommenden Projekten aus dem Disney-, Marvel- und Star-Wars-Universum zu machen. Unter anderem: «Skeleton Crew» und «Snow White».

Alle Jahre wieder feiern Disney-Fans an der mittlerweile grössten Disney-Fanmesse der Welt ihre Heldinnen und Helden – der D23 Expo. Längst zum guten Ton gehört, dass Disney die Gelegenheit nutzt, um selbst mit neuen Trailern und Ankündigungen zur allgemeinen Euphorie beizutragen.

Schauen wir uns die wichtigsten Enthüllungen und Trailer an, die gemacht wurden.

Star Wars

Erster «LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy»-Trailer

«The Lego Movie», aber im «Star Wars»-Universum? Hell, yeah! Darin wird der junge Sig, gesprochen von «Stranger Things»-Star Gaten Matarazzo, aus Versehen den sogenannten Eckstein entwurzelt. So, dass sich die weit, weit entfernte Galaxis auflöst und komplett neu zusammensetzt. Nun muss Sig alles daran setzen, die Galaxis irgendwie wieder in Ordnung zu bringen, bevor dunkle Kreaturen wie Darth Jar Jar oder der böse C-3PO auf ewig Angst und Schrecken verbreiten. Wer weiss, vielleicht hilft Luke Skywalker ja mit?

Start: 13. September

Wo: Disney+

Erster «Skeleton Crew»-Trailer

Sprechen wir den Sarlacc in der Grube an: die leicht futuristische, typisch amerikanische 1980er-Vorstadt im Trailer. Die will irgendwie so gar nicht zu «Star Wars» passen. Dabei wurden wir vorgewarnt: Schon vor zwei Jahren machte man uns den Mund damit wässrig, dass «Skeleton Crew» eine Mischung aus «The Goonies», «E.T.» und «Stranger Things» werde – einfach im Weltall!

Stört mich das? Überhaupt nicht. Ganz im Stile eines 1980er Amblin-Entertainment-Films von Steven Spielberg steht eine Gruppe 10-jähriger Vorstadtkinder im Mittelpunkt, die sich auf einem fremden Planeten verirren und ihren Weg nach Hause finden müssen. Und so schön nostalgisch-wohlig wie «Skeleton Crew» dieses Gefühl von Abenteuer, Spannung und kindlicher Magie einfängt, kann ich nicht anders, als Gänsehaut zu bekommen. Und Jude Law als (angeblicher) Jedi: Kann’s noch besser werden?

Start: 3. Dezember

Wo: Disney+

Sonstige Ankündigungen

Die Dreharbeiten zu «The Mandalorian and Grogu» haben begonnen. An der Messe wurde ein Trailer gezeigt. Kinostart: 22. Mai 2026.

Marvel

Neuer «Agatha All Along»-Trailer

Agatha Harkness, die alte Hexe aus den Comics, stahl in der stark verjüngten Version des MCUs allen anderen in «WandaVision» die Show. Besonders ihr fetziger Song «Agatha All Along», der grosse Plottwist, eroberte die Herzen der Fans im Sturm.

Kein Wunder, kriegt sie nun ihre eigene Show. Die setzt da an, wo «WandaVision» aufhörte: Wanda Maximoff, die Scarlett Witch, entzog Agatha ihre Kräfte und versetzte sie in einen Hex, der ihr «The Matrix»-ähnlich ein Gefängnis in Form einer falschen Welt vorgaukelte. Aber nun, da Wanda in «Dr. Strange in the Multiverse of Madness» selbst getötet worden ist, hat sich der Hex wohl aufgelöst – und damit Agathas Gefängnis. Damit hat sie zwar ihre Freiheit wieder, nicht aber ihre Kräfte.

Wie sie die zurückbekommt? Im Trailer ist von der «Witches’ Road» die Rede. Darüber sprach ich schon in meinen Folgenbesprechungen zu «WandaVision». Kurz gesagt: Die Witches' Road ist ein mystischer Pfad, der mächtigen Hexen als Verbindung zwischen verschiedenen magischen Realitäten dient. In den Comics symbolisiert sie für Wanda Maximoff die Möglichkeit, ihre Fehler wiedergutzumachen und inneren Frieden zu finden. In «Agatha All Along» vermutlich auch – aber für Agatha. Hoffen wir, dass die Serie trotzdem so düster und gruselig wird, wie’s der Trailer andeutet.

Start: 18. September

Wo: Disney+

Sonstige Ankündigungen

Nur vor Ort gezeigtes Filmmaterial von «Marvel’s Daredevil: Born Again» zeigt die Rückkehr von Charlie Cox als Matt Murdock, Vincent D’Onofrio als Kingpin und Jon Bernthal als Punisher, sowie den neuen Helden White Tiger und einen neuen Bösewicht: Muse. Die Serie soll ab März 2025 auf Disney+ erscheinen.

zeigt die Rückkehr von Charlie Cox als Matt Murdock, Vincent D’Onofrio als Kingpin und Jon Bernthal als Punisher, sowie den neuen Helden White Tiger und einen neuen Bösewicht: Muse. Die Serie soll ab März 2025 auf Disney+ erscheinen. Die Dreharbeiten zu «The Fantastic Four: First Steps» haben begonnen. Der angepeilte Kinostart ist der 25. Juli 2025. Das musikalische Hauptthema wurde live vor Ort enthüllt: Klick!

haben begonnen. Der angepeilte Kinostart ist der 25. Juli 2025. Das musikalische Hauptthema wurde live vor Ort enthüllt: Klick! Executive Producer und «Black Panther»-Regisseur Ryan Coogler stellte die kommende Disney+-Serie «Ironheart» vor, die Riri Williams aus «Black Panther: Wakanda Forever» folgt, während sie sich einer neuen Bedrohung stellt.

vor, die Riri Williams aus «Black Panther: Wakanda Forever» folgt, während sie sich einer neuen Bedrohung stellt. Marvel Animation zeigte exklusive Einblicke in kommende Shows wie «What If…?», «X-Men ’97: Season 2», «Eyes of Wakanda», «Marvel Zombies» und «Your Friendly Neighborhood Spider-Man».

Walt Disney Studios

Neuer «Mufasa: The Lion King»-Trailer

Nicht, dass Mufasas Tod in «The Lion King» nicht schon traumatisch genug gewesen wäre. Jetzt erfahren wir auch noch, dass Mufasa und Scar, sein Mörder, als Kinder noch Freunde waren, die gemeinsam durch Dick und Dünn gingen.

Der Trailer verrät dabei schon einige Dinge: Scar hiess natürlich nicht von Geburt an Scar, sondern Taka. Wer würde sein Kind schon Scar nennen, bevor es überhaupt eine einzige Narbe hätte? Wir erfahren auch, dass Mufasa eigentlich gar kein königliches Blut hat, sondern ein Streuner war, der von der königlichen Familie Takas gefunden und adoptiert worden ist – dank Taka. Wenn Scar also später in «The Lion King» davon redet, dass er hätte König sein sollen, dann haben diese Worte plötzlich ein völlig anderes Gewicht.

Was ich vom Trailer bereits sehen kann: Die Tiere scheinen jetzt etwas expressionistischer animiert zu sein als früher. Ob das gut oder schlecht ist? Immerhin hat’s den Macherinnen und Machern aber gedämmert, dass die Live-Action-Adaption von «The Lion King» etwas gar emotionslos daher kam. Dies, weil die fotorealistisch animierten Tiere in ihren Gesichtszügen genauso viele Emotionen zeigten wie echte Tiere – nämlich gar keine.

Start: 20. Dezember

Wo: Kino

Erster «Snow White»-Trailer

Das ist er also. Der erste «Snow White»-Trailer. Und die Polemiken werden nicht weniger. Wir erinnern uns: 2022 gab Disney bekannt, die sieben Zwerge durch «sieben magische Wesen» zu ersetzen, da es nicht mehr zeitgemäss sei, kleinwüchsige Menschen als Zwerge zu casten, die in Höhlen nach Diamanten schürften. Ein Jahr später die Bestätigung in Form von inoffiziellen Setfotos: Statt den sieben Zwergen waren da sieben Menschen unterschiedlicher Geschlechter, Grössen, Hautfarben und Ethnien. Wahrlich ein Diversitäts-Flaggschiff.

Damit nicht genug: Kurz darauf goss Hauptdarstellerin Rachel Ziegler noch mehr Öl ins Feuer, als sie den Prinzen aus dem 1937er-Original als Spanner bezeichnete, der womöglich ganz aus dem Film gestrichen würde. Schliesslich ginge es in der Neuauflage nicht mehr darum, wer «die Schönste», sondern «die beste Anführerin im ganzen Lande» sei. Wofür braucht es da noch einen Prinzen?

Das PR-Debakel war perfekt. So perfekt sogar, dass sich Disney zu massiven Nachdrehs gezwungen sah und den Filmstart ins Jahr 2025 verschob. Das Ergebnis? Dieser Trailer, in dem die sieben Zwerge zurück sind. Computeranimiert. Und vermutlich Diamanten schürfend. Was auch immer 2022 gesagt wurde – es wurde ad absurdum geführt. Aber die Fans haben ihren Willen bekommen. Denn der Trailer, das muss man Disney zugute halten, sieht jetzt tatsächlich wie eine sehr originalgetreue Adaption aus.

Start: 21. März 2025

Wo: Kino

Sonstige Ankündigungen

Die Live-Action-Adaption von «Lilo & Stitch» hat zwar noch keinen Trailer, aber immerhin erstes Bewegtmaterial des kleinen Monsters Stitch – dem gefährlichsten Wesen im ganzen Universum. Der Film startet im Sommer 2025 in den Kinos. Hier zum kurzen Clip: Klick!

hat zwar noch keinen Trailer, aber immerhin erstes Bewegtmaterial des kleinen Monsters Stitch – dem gefährlichsten Wesen im ganzen Universum. Der Film startet im Sommer 2025 in den Kinos. Hier zum kurzen Clip: Klick! Die Musik von «Tron: Ares» , die Fortsetzung zu «Tron: Legacy», wird von Nine Inch Nails geschrieben. Sie beerben damit Daft Punk, das zuvor die Musik komponierte. «Tron: Ares» soll am 10. Oktober 2025 ins Kino kommen.

, die Fortsetzung zu «Tron: Legacy», wird von Nine Inch Nails geschrieben. Sie beerben damit Daft Punk, das zuvor die Musik komponierte. «Tron: Ares» soll am 10. Oktober 2025 ins Kino kommen. «Avatar 3» hat einen offiziellen Titel: «Avatar: Fire and Ash» . Laut Regisseur James Cameron sei der Film nicht das, was wir erwarten, aber das, was wir wollten. Cameron versprach zudem, dass der Film «neue Kulturen, Schauplätze und mehr Pandora als je zuvor» einführen werde. Der geplante Kinostart ist der 20. Dezember 2025.

. Laut Regisseur James Cameron sei der Film nicht das, was wir erwarten, aber das, was wir wollten. Cameron versprach zudem, dass der Film «neue Kulturen, Schauplätze und mehr Pandora als je zuvor» einführen werde. Der geplante Kinostart ist der 20. Dezember 2025. Dies ist der Moment, auf den ihr gewartet habt: «The Greatest Showman» wird als Broadway-Musical umgesetzt. Auf der Bühne wurde der Song «This is the Greatest Show» vorgeführt. Gänsehaut.

Walt Disney Animation Studios

Neuer «Moana 2»-Trailer

In «Moana» dachte der Stamm der jungen, polynesischen Heldin noch an nichts anderes als seine eigene, kleine und idyllische Insel. Nur Moana sehnte sich nach der Ferne. Nicht ohne Grund. Denn am Ende des Films stellt sich heraus, dass ihr Stamm einst eine grosse Seefahrernation war – und so segelte Moana letztlich doch in die Ferne, auf der Suche nach neuen Welten.

Im neuen Film ist die junge Moana jetzt also Stammesführerin und hat eine kleine Schwester. Und offenbar scheint ihre Suche nicht gross Früchte getragen zu haben. Ein Fluch laste auf ihrem Volk, so heisst es im Trailer, der nur dann aufgehoben wird, wenn es Moana gelänge, auf einer von düsteren Wolken verhüllten Insel Fuss zu fassen.

Start: 27. November

Wo: Kino

Sonstige Ankündigungen