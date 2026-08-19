Copilot-Taste: Neues Icon dürfte kommen – die Tastatur zeigt noch das alte
In Vorschauversionen von Edge und Microsoft 365 ist ein neues Copilot-Icon-Design aufgetaucht. Aktuelle Laptops könnten bald eine veraltete KI-Taste haben.
Edge und Microsoft 365 haben in Vorschauversionen ein neues, flacheres Copilot-Icon gezeigt – offenbar ein versehentlicher Leak, den Microsoft kurz darauf wieder entfernte. Offiziell bestätigt ist bisher, dass es künftig nicht mehr verschiedene, sondern nur noch eine «Microsoft Copilot»-App geben wird. Und dass die zusammengeführte Version ein neues Icon erhalten wird. Der Rollout soll noch im August starten.
Die Copilot-Taste wurde Anfang 2024 auf neuen Windows-Laptops eingeführt – oft als Ersatz für die rechte Ctrl- oder die Kontextmenü-Taste. Ziel war ein schneller Zugriff auf den KI-Assistenten. Allerdings stören sich vermutlich die meisten User an der aufgezwungenen, neuen Taste. Gewohnte Shortcuts mit rechter Steuerungstaste funktionierten nicht mehr. Und überhaupt: Wer abseits vom Microsoft-Marketing benötigt überhaupt eine extra Taste, um eine KI-App zu starten?
Weiter hat Microsoft in aktualisierten Dokumenten angekündigt, dass ein Update später im Jahr 2026 die Umbelegung der Copilot-Taste endlich ermöglichen wird. Nutzer sollen zwischen der rechten Ctrl-Taste, dem Kontextmenü oder einer App wählen können.
Wer die Taste bereits heute loswerden will, bekommt die rechte Steuerungstaste nur mit Drittanbieter-Software zurück. Das kostenlose Tool NoCopilotKey etwa macht das möglich. Der physischen Taste kannst du höchstens mit einem Kleber oder Edding einen neuen Look geben.
Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.
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