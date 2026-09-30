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Charlie Sheen bekommt mit «Happy Jack» eine neue Sitcom

In «Happy Jack» spielt Charlie Sheen gemeinsam mit seinem Vater Martin Sheen. Für den US-amerikanischen Fernsehsender AMC ist die Familiencomedy zugleich die erste klassische Multi-Kamera-Sitcom.

Jack Chambers bekommt es mit einem Problem zu tun, das sich schwer ignorieren lässt: Seine erwachsene Tochter Sam bringt einen neuen Freund mit nach Hause, der genauso alt ist wie er.

Charlie Sheen übernimmt die Rolle von Jack. Der hat sich in seinem Leben häufig vor Verantwortung gedrückt. Seine Töchter Kate und Sam sind trotzdem gut zurechtgekommen, auch weil ihr Großvater, gespielt von Martin Sheen, bei der Erziehung viel aufgefangen hat.

Kate führt inzwischen das Unternehmen ihres Vaters und versucht, auch Jack auf Kurs zu halten. Sam ähnelt ihm dagegen stärker. Ihr neuer Partner Paul war früher Investmentbanker und lebt inzwischen als Van-Life-Guru. Wer Kate, Sam und Paul spielt, hat AMC bislang noch nicht bekanntgegeben.

Die Beziehung zwischen Sam und Paul bringt Jack schließlich dazu, seine eigene Rolle als Vater zu hinterfragen.

AMC hat zunächst sechs Folgen bestellt. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 in Los Angeles beginnen. Der Start bei AMC und AMC+ ist ebenfalls für 2027 geplant.

Eine Sitcom-Premiere für AMC

Die Serie entsteht als Multi-Kamera-Comedy. Mehrere Kameras zeichnen eine Szene dabei gleichzeitig aus unterschiedlichen Perspektiven auf. Dieses Verfahren prägt viele klassische Studio-Sitcoms wie «Two and a Half Men» oder «The Big Bang Theory».

Vater und Sohn in früheren Jahren: Charlie und Martin Sheen bei «Two and a Half Men».

Quelle: CBS

Gedreht werden soll vor Publikum in den Warner Bros. Studios in Burbank, auf derselben Bühne, auf der einst «Friends» entstand. Mit «Happy Jack» produziert AMC, bekannt für Serien wie «Breaking Bad» und «The Walking Dead», erstmals eine klassische Multi-Kamera-Comedy.

Hinter der Serie stehen Jim Patterson und Matt Ross. Sie schreiben «Happy Jack» und leiten gemeinsam die Serie. Beide haben bereits gemeinsam an «Two and a Half Men» und «The Ranch» gearbeitet. Sheen wirkt auch als Executive Producer mit. Produziert wird die Serie von AMC Studios gemeinsam mit The Tannenbaum Company und 20th Television.

Wiedersehen vor der Kamera

Für Charlie Sheen bedeutet «Happy Jack» die Rückkehr zu einer eigenen Sitcom. Seine letzte Hauptrolle in diesem Genre spielte er von 2012 bis 2014 in «Anger Management». Zuletzt war er unter anderem in der HBO-Max-Serie «Bookie» zu sehen.

Bei «Anger Management» spielte Martin Sheen nicht nur an der Seite seines Sohnes, sondern auch dessen Serienvater.

Quelle: FX

Auch die Zusammenarbeit mit seinem Vater ist vertraut. Charlie und Martin Sheen spielten bereits in «Wall Street» gemeinsam. Martin Sheen trat außerdem in Serien seines Sohnes wie «Two and a Half Men», «Spin City» und «Anger Management» auf.

Ob und wo «Happy Jack» im deutschsprachigen Raum erscheint, steht noch nicht fest. AMC Global Media will die Serie im Oktober auf der MIPCOM internationalen Einkäufern anbieten.

Titelbild: Markus Wissmann / Shutterstock

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