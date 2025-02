Capcom kündigt Remaster von «Onimusha 2: Samurai's Destiny» an

Was für ein Fest für Fans: Der zweite Teil von Capcoms eingeschlafener Serie «Onimusha» kommt auf moderne Plattformen. Der Publisher hat ein Remaster für 2025 angekündigt.

«Onimusha 2: Samurai's Destiny» erschien ursprünglich 2002 für die PS2. Das angekündigte Remaster soll auf PC, PS4, Switch und Xbox One kommen. Wann genau ist noch unklar, aber es soll noch dieses Jahr soweit sein. Dies ist das zweite Remaster der Serie, der erste Teil «Onimusha: Warlords» machte 2019 den Anfang.

Das Spiel behält die Action-Elemente des ersten Teils bei. So nutzt Jubei verschiedene Waffen, die sich mit den Seelen von erledigten Gegner upgraden lassen. Neben Jubei bietet das Spiel vier weitere spielbare Nebencharaktere. Je nachdem, wie sich Jubei verhält, helfen ihm unterschiedliche Charaktere bei seinem Unterfangen.

Ich habe «Onimusha 2: Samurai's Destiny» für diese verschiedenen Storylines geliebt, die dem Spiel einen hohen Wiederspielwert geben.

Ist das Remaster des ersten Teils ein Indikator für das Remaster des zweiten Teils, wird das grösste Update wohl die aufgehübschte Grafik in HD sein. Du darfst kein Remake wie bei anderen Capcom Franchises a la «Resident Evil 4» erwarten. Die Spielwelt wird wohl nicht komplett neu aufgebaut, sondern einfach in neue hochauflösende Texturen gehüllt.

Hoffentlich schaffen es dennoch ein paar Quality of Life Features ins Remaster. Beim ersten Teil konntest du etwa die Cutscenes wie im Original nicht überspringen, was aus heutiger Sicht nicht nur antiquiert wirkt, sondern auch richtig nervt, wenn du dieselbe Szene vor dem Bossfight immer wieder schauen musst.

Neues Spiel in Arbeit

Capcom arbeitet derzeit an einem gänzlich neuen Titel, der 2026 erscheinen soll – 20 Jahre nach dem bislang letzten Teil «Onimusha: Way of the Sword». Dabei legen die Macher gemäss Producer Akihito Kadokwaki den Fokus auf drei Kernaspekte: mitreissende Charaktere, ein lebendiges Kyoto – der Hauptschauplatz der Spiels – und die «ultimative Schwertkampf Action».