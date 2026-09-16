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Boox Palma 3 bekommt einen Stift, Note Air6 C mehr Leistung

Boox erneuert seine E-Ink-Reihe mit drei Geräten. Das Palma 3 unterstützt erstmals einen aktiven Stift. Dazu kommen das kompakte Farbmodell Note Mini C und das überarbeitete Note Air6 C.

Das Palma 3 bleibt beim ungewöhnlichen Format seines Vorgängers und erinnert eher an ein Smartphone als an einen klassischen E-Reader. Boox stattet das 6,13 Zoll große Gerät mit einem neuen Prozessor, Android 16 und einem überarbeiteten Gehäuse aus. Am Display selbst ändert sich dagegen wenig.

Palma 3 lässt sich erstmals mit Stift bedienen

Das Schwarz-Weiß-Display löst wie beim Vorgänger mit 1648 × 824 Pixeln auf und erreicht 300 Pixel pro Zoll. Der separat erhältliche InkSense Plus Stylus erkennt 4096 Druckstufen und seine Neigung. Damit kannst du auf dem Palma 3 handschriftliche Notizen erstellen.

Auch beim Gehäuse legt Boox Hand an. Der Rahmen besteht jetzt aus Aluminium, die Rückseite aus strukturiertem Fiberglas. Das Gerät wird etwas schmaler und dünner als das Palma 2. Mit rund 195 Gramm wiegt es allerdings etwa 25 Gramm mehr.

Das Palma 3 erinnert weiterhin eher an ein Smartphone als an einen klassischen E-Reader.

Quelle: Boox

Im Inneren arbeitet der neue Qualcomm 6690 mit acht Kernen. Boox kombiniert ihn mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internem Speicher. Per microSD-Karte lässt sich dieser laut Hersteller um bis zu zwei Terabyte erweitern.

Das Palma 3 läuft mit Android 16 und bietet Zugriff auf den Google Play Store. Du kannst dadurch neben E-Books auch Android-Apps für Nachrichten, Podcasts oder andere Dienste nutzen. WLAN und Bluetooth 6.0 sind ebenfalls an Bord.

Auf der Rückseite sitzt weiterhin eine 16-Megapixel-Kamera, die Boox unter anderem zum Scannen von Dokumenten vorsieht. Der Akku fasst wie beim Vorgänger 3950 mAh.

Boox nennt für das Palma 3 einen Preis von 339,99 US-Dollar. Einen Preis für Deutschland oder die Schweiz gibt es bislang nicht.

Note Air6 C wird schneller

Beim Note Air6 C steckt der Generationswechsel vor allem in Prozessor und der Software. Das 10,3 Zoll große Kaleido-3-Display übernimmt Boox vom Note Air5 C. Auch sechs Gigabyte Arbeitsspeicher, 64 Gigabyte Speicher und der 3700-mAh-Akku bleiben unverändert.

Der neue Achtkernprozessor soll zusammen mit der BSR-Technik für schnellere Seitenwechsel sorgen. Boox spricht von einer Verbesserung bis zu 40 Prozent gegenüber dem Note Air5 C. Unabhängige Messungen liegen dazu bislang nicht vor.

Mit neuer Software erweitert Boox außerdem die Arbeitsfunktionen. Über «Dual Notes» kannst du zwei Notizen oder Dokumente nebeneinander öffnen. «Talk Insights» zeichnet Gespräche auf, transkribiert sie und erstellt Zusammenfassungen.

Das Note Air6 C ist für handschriftliche Notizen und die Arbeit mit Dokumenten ausgelegt.

Quelle: Boox

Der Pen3 gehört beim Note Air6 C zum Lieferumfang. Er erkennt 4096 Druckstufen und seine Neigung. Eine magnetische Tastatur bietet Boox separat an.

Das Note Air6 C kostet 579,99 US-Dollar. Preise für Deutschland und die Schweiz stehen auch für dieses Modell noch aus.

Note Mini C wächst und wird dünner

Zwischen Palma und den größeren Note-Modellen platziert Boox das neue Note Mini C. Es erinnert an das 2023 erschienene Tab Mini C, wächst aber von 7,8 auf 8,52 Zoll. Gleichzeitig schrumpft die Gehäusedicke von 8,3 auf sechs Millimeter. Mit rund 300 Gramm wiegt das neue Modell trotz des größeren Displays etwas weniger.

Technisch bleibt Boox bei Kaleido 3. Schwarz-Weiß-Inhalte zeigt das Display mit 300 Pixeln pro Zoll, Farbinhalte mit 150 ppi. Insgesamt kann es 4096 Farben darstellen.

Gegenüber dem Tab Mini C steigt der Arbeitsspeicher von vier auf sechs Gigabyte. Neu sind außerdem ein microSD-Slot und ein Fingerabdrucksensor. Als Betriebssystem kommt Android 16 zum Einsatz.

Ein Rückschritt zeigt sich beim Akku. Seine Kapazität sinkt von 5000 auf 3150 mAh. Wie stark sich das im Alltag auswirkt, müssen Tests zeigen.

Titelbild: Boox

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