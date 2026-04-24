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«Black Flag Resynced» kommt im Juli und bringt frisches Gameplay

Ubisoft hat den 9. Juli 2026 als offizielles Veröffentlichungsdatum für das komplett neu entwickelte «Assassin’s Creed Black Flag Resynced» bekanntgegeben. Fans dürfen sich neben einer modernen Grafik mit Raytracing auf spielerische Neuerungen freuen.

Anfang März kündigte Ubisoft eine Neuauflage des beliebten Spiels «Black Flag» an, das als viertes «Assassin’s Creed»-Abenteuer ursprünglich 2013 erschienen war. Jetzt gibt es weitere Informationen und erstes Ingame-Material. «Assassin’s Creed Black Flag Resynced» wird am 9. Juli für PC (Steam, Ubisoft Store, Epic Games Store), PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Was ist Black Flag? Das Game versetzt dich in die goldene Ära der karibischen Piraten. Du spielst den Piraten und Schiffskapitän Edward Kenway, der in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern gezogen wird. Wie in der Reihe üblich treten auch historische Charaktere wie die Piraten Anne Bonny, Calico Jack und der berüchtigte Blackbeard auf. Sie helfen dir dabei, eine Piratenrepublik aufzubauen.

Laut Pressemitteilung wurde «Black Flag» für das «Resynced»-Remake von Ubisoft Singapur von Grund auf neu entwickelt. Ubisoft verspricht ein immersiveres Abenteuer mit mehr Tiefe sowie vielen frischen Elementen und neuen Quests. Auf Grundlage der neuesten Anvil-Engine bietet das Game eine modernisierte Grafik inklusive Raytracing und deutlich mehr Details. Einen Eindruck bekommst du im Video.

Was ist neu in «Resynced»?

Beim Gameplay verspricht Ubisoft einige Neuerungen, etwa ein actionreicheres, flüssigeres Kampfsystem. Paraden und Kombos spielen demnach eine große Rolle im Kampf. Das Team hat zudem laut Ubisoft die Stealth- und Parkour-Elemente verfeinert. Zu wenig Parkour ist ein häufiger Kritikpunkt bei den jüngeren «Assassin’s Creed»-Spielen. Das frustrierende sofortige Desynchronisieren bei Entdeckung in bestimmten Missionen gibt es jetzt nicht mehr.

Kenways Schiff «Jackdaw» lässt sich jetzt mit neuen, upgradebaren Waffensystemen bestücken, was dir mehr Möglichkeiten im Schiffskampf gibt. Dadurch sollen die Seeschlachten mehr Tiefe bekommen. Apropos Tiefe: Aus dem verfügbaren Material geht hervor, dass du ein dynamisches Wettersystem mit Gewitterstürmen und unerwarteten Riesenwellen erwarten kannst.

Die drei Städte im Spiel Nassau, Kingston und Havanna zeigen, wie von «Assassin’s Creed»-Spielen gewohnt, viele Details und eine lebendige Atmosphäre.

Quelle: Ubisoft

Weiterhin kannst du drei neue Offiziere für deine Crew rekrutieren, wenn du dir durch das Absolvieren ihrer jeweiligen Questlinien ihr Vertrauen erarbeitest. Die Offiziere bringen ihr Wissen in die Crew ein und bieten dir dadurch neue Fähigkeiten. Wenn du das Originalspiel kennst und die gesungenen Sea Shanties deiner Crew mochtest, kannst du dich freuen: Es sind weitere Lieder dazugekommen.

Last, but not least: Falls dir Menschen auf deinem Schiff nicht ausreichen, kannst du eine Schiffskatze oder gar einen Affen an Bord bringen.

Was sich nicht geändert hat: Matt Ryan, der Originalsprecher von Edward, ist wieder mit an Bord und hat neue Texte eingesprochen. Editionen und Systemanforderungen «Assassin’s Creed Black Flag Resynced» kostet in der Standard-Edition 60 Euro oder Franken, als Deluxe-Edition mit einem zusätzlichen Skinpaket 70 Euro. Die Collector’s Edition schlägt mit 200 Euro zu Buche. Sie enthält laut Ubisoft unter anderem eine 31 Zentimeter große Edward-Kenway-Statue, eine Metallbrosche, ein Steelbook sowie eine Weltkarte aus Stoff. Das Game ist weiterhin im «Ubisoft Plus Premium»-Abo enthalten.

Inhalt der Collector’s Edition.

Quelle: Ubisoft

Durch die bessere Grafik stellt «Resynced» höhere Anforderungen an dein System. Für niedrige Grafikeinstellungen bei 1080p und 30 FPS benötigst du mindestens 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und als Prozessor einen Intel-Core i7-8700K oder einen AMD Ryzen 5 3600. Bei der Grafikkarte empfiehlt Ubisoft eine Nvidia Geforce GTX 1660, eine AMD Radeon RX5500XT oder einen Intel Arc-Chip ab A580.

Wenn du mit hohen Einstellungen bei 1440p und 60 FPS spielen möchtest, brauchst du als Prozessor einen Intel Core i5-11600K oder einen AMD Ryzen 5 5600X sowie eine Grafikkarte ab RTX 3080 (10 GB) oder RX6800XT (16 GB).

Titelbild: Ubisoft

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