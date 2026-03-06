News & Trends 10 1

«Assassin’s Creed»: Ubisoft arbeitet an «Hexe» und bringt «Black Flag»-Neuauflage heraus

Während sich «Assassin’s Creed Shadows» langsam in den Ruhestand verabschiedet, stellt Ubisoft die Weichen für die Zukunft des Franchise. Der neue Head of Content Jean Guesdon gibt Einblicke, woran aktuell gearbeitet wird.

Jean Guesdon ist seit kurzem für die inhaltliche Ausrichtung des «Assassin’s Creed»-Franchise verantwortlich. Fast ein Jahr nach dem Erscheinen von «Assassin’s Creed Shadows» am 20. März 2025 teilt er einige Informationen zu aktuell laufenden Projekten mit.

Viele Details hat er nicht im Gepäck, sondern bestätigt eher Gerüchte. Der ganze Blogbeitrag ist wohl eher als Lebenszeichen zu betrachten, der neugierig machen soll. Als Head of Content verantwortet Guesdon die Ausrichtung und den Inhalt aller aktuellen «Assassin’s Creed»-Projekte.

Ein Lebenszeichen ist indes sinnvoll, denn bekanntermaßen hat Ubisoft mit schweren finanziellen Problemen zu kämpfen. Selbst über einen Verkauf des Spieleriesen wurde bereits spekuliert. Das Unternehmen organisierte sich zuletzt häufiger um und verlagerte vor knapp einem Jahr wichtige Franchises, darunter «Assassin’s Creed», in ein von dem chinesischen Technologie-Mega-Konzern Tencent unterstütztes «Kreativhaus». Seitdem gab es wenige offizielle Infos zu den laufenden Projekten.

«Shadows» bekommt keine großen Updates mehr

Das aktuelle Spiel «Shadows» tritt laut Guesdon nun in die finale Support-Phase ein. Nach einem Jahr mit Feature-Updates und Verbesserungen wird es nur noch kleine Updates – darunter «ein paar Überraschungen» – in unregelmäßigen Abständen geben. Guesdon betont, dass die enge Zusammenarbeit zwischen dem Studio und engagierten Spielerinnen und Spielern sowie Content Creators dem Spiel sehr gut getan habe und diese Herangehensweise auch in Zukunft fortgesetzt werden soll.

Am 20. März wird es einen Entwicklerstream auf Twitch geben. Wenn du zuschaust, kannst du Drops und Giveaways absahnen. Codename «Hexe»: düster und story-getrieben

Das nächste große Spiel wurde bereits 2022 angekündigt. Mangels bestätigter Informationen kursieren bereits seit Jahren Gerüchte. Ubisoft Montreal arbeite an einer «völlig anderen Art von ‹Assassin’s Creed›», ließ das Unternehmen damals wissen und auch das Logo für das neue Game wurde schon vor vier Jahren gezeigt. Vermutlich wird die Geschichte im Zeitalter der europäischen Hexenverfolgung des 16. und 17. Jahrhunderts spielen, möglicherweise im deutschsprachigen Raum.

Guesdon, der auch Creative Director des Spiels ist, bestätigt weder die Gerüchte zu «Hexe», noch gibt er neue Einblicke. Er kündigt lediglich eine «einzigartige, düstere, story-getriebene ‹Assassin’s Creed›-Erfahrung während eines zentralen Moments in der Geschichte» an. Zuständig sind weiterhin die Franchise-Veteranen von Ubisoft Montreal. Laut Guesdon werde aktuell intensiv an dem Titel gearbeitet. Deswegen seien auch in nächster Zukunft keine Details zu erwarten.

Laut Gerüchten könnte das Spiel deutlich atmosphärischer und horrorlastiger sein als die Titel der letzten Zeit.

Codename «Invictus»: nichts Neues zum PvP-Game Auch «Invictus» wurde bereits vor Jahren erstmals von Ubisoft erwähnt. Es handelt sich um einen PvP-Multiplayer im Assassinen-Universum. Daran arbeitet das Ubi-Montreal-Team, das zuvor das Online-Beat-em-up-Game «For Honor» entwickelte. Das Spiel wird eine für das Franchise neue Multiplayer-Erfahrung bieten. Guesdon gibt an, dass das Game «nicht ganz» das sein wird, was Gerüchte vermuten. Damit dürfte die Verwirrung komplett sein und weitere Details nennt Guesdon nicht.

Die Gaming-Community soll aber frühzeitig in die Entwicklung miteinbezogen werden.

Neuauflage: «Black Flag: Resynced»

Wer 2013 als Assassinen-Pirat gern die Karibik unsicher machte, kann sich freuen. Das Game wird neu aufgelegt. Das wurde bereits seit Jahren gemunkelt, eine echte Überraschung ist das also nicht. Jetzt ist das Gerücht offiziell bestätigt. Mehr gibt Guesdon dazu nicht an. Er rät allen Interessierten, «das Fernglas auf den Horizont» zu richten – hoffentlich tauchen dort bald weitere News auf. Möglicherweise handelt es sich um ein vollständiges Remake, kein einfaches Remaster – sagen Gerüchte.

Assassine und Pirat Edward Kenway hat den Horizont ebenfalls im Blick.

Quelle: Ubisoft

Codename «Jade» und Netflix-Serie Guesdon gibt an, dass ein nicht näher genannter «Assassin’s Creed»-Titel, der sich in einer frühen Entwicklungsphase befand, eingestellt wurde. Das Spiel mit dem Arbeitstitel «Jade», das für Mobilgeräte entwickelt wird, ist aber noch am Leben. Es wird in China spielen, was bereits bekannt war. Ubisoft möchte auch wieder mit kooperativen Spielmechaniken experimentieren, bestätigt aber nicht, in welchem Spiel sie Eingang finden werden.

Dass Netflix eine Live-Action-Serie zum Franchise produziert, ist bereits länger bekannt und seit vergangenem Juli auch bestätigt. Sie wird mehrere Epochen abdecken und den Konflikt zwischen Assassinen und Templern beleuchten. Guesdon bestätigt indirekt die Infos über die beteiligten Akteure und teasert zudem an, dass es bald weitere Infos zur Serie gibt.

Berichten zufolge sollen Roberto Patino («Westworld», «Sons of Anarchy») und David Wiener («Halo», «The Killing») als Showrunner fungieren. Regie führt demnach der Emmy-Gewinner Johan Renck, der für seine Arbeit an «Chernobyl» und «Breaking Bad» bekannt ist. Als Cast hat Netflix offenbar aufstrebende junge Talente verpflichtet.

Zuletzt gibt Guesdon bekannt, dass die PS5- und Xbox-Series-Versionen von «Assassin's Creed Unity» einen Patch für die 60-FPS-Darstellung erhalten haben. Damit kannst du diesen alten Klassiker jetzt flüssiger spielen.

Titelbild: Ubisoft: Logos der aktuellen «Assassin's Creed»-Projekte

