«Battlefield 6»: Kostenloser Battle-Royale-Modus «Redsec» angekündigt

Domagoj Belancic
28.10.2025

EA führt seinen beispiellosen Siegeszug mit «Battlefield 6» fort. Nach einem enormen Hype und erfolgreichen Launch folgt schon das nächste Highlight für Fans des destruktiven Shooters: der Battle-Royale-Modus «Redsec».

Lange wurde es gemunkelt, jetzt ist es offiziell – «Battlefield 6» bekommt einen Battle-Royale-Modus. Das Beste daran: «Redsec» ist kostenlos und ab sofort erhältlich.

Hier siehst du einen ersten Gameplay-Trailer – inklusive musikalischer Untermalung von Tupac und Dr. Dre:

So sieht die Karte «Fort Lydon» aus – ein Ring aus loderndem Feuer wird die spielbare Zone Runde für Runde verkleinern:

Wie in den anderen «Battlefield 6»-Modi auch, gibt es in «Redsec» Fahrzeuge, mit denen du Chaos veranstalten kannst. Im Trailer zu sehen sind Boote, Autos, Panzer und Helikopter. Grosse Teile der Map werden zerstörbar sein – im Trailer fällt ein riesiges Hochhaus inmitten des Battle-Royale-Chaos nach einem Raketeneinschlag in sich zusammen.

«Battlefield Redsec» ist ab sofort verfügbar für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wenn du «Battlefield 6» bereits besitzt, kannst du den Modus nach einem Update im Menü direkt starten.

Titelbild: EA

Domagoj Belancic
Meine Liebe zu Videospielen wurde im zarten Alter von fünf Jahren mit dem ersten Gameboy geweckt und ist im Laufe der Jahre sprunghaft gewachsen.

