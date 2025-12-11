Ayaneo Pocket Play: Smartphone mit Gamepad zum Ausziehen

News & Trends
von Jan Johannsen
Ayaneo wagt sich erstmals in die Smartphone‑Welt. Mit dem Pocket Play bringt der Hersteller ein Gerät, das wie ein normales Handy aussieht – bis du das Display nach oben schiebst und darunter ein Controller liegt.
Bisher ist Ayaneo für Handhelds bekannt. Jetzt kommt mit dem Pocket Play das erste Smartphone der Marke – und es setzt auf ein Design, das Erinnerungen weckt. Ein Slider‑Mechanismus, der unter dem Display einen Controller freilegt, wie du es zuletzt bei der PSP Go (2009) und dem Xperia Play (2011) gesehen hast.
Schon im Oktober hatte Ayaneo das Projekt angeteasert. Nun folgt die erste erweiterte Vorstellung – mit einer aufgesetzten, aber noch nicht gestarteten Kickstarter‑Kampagne und einem offiziellen Video.
Bestätigt ist nur das Offensichtliche: das Slider‑Design, das Gamepad mit Steuerkreuz, ABXY‑Buttons, Schulter‑Tasten und zwei Touchpads, die Kamera‑Anordnung sowie die Farbvarianten Schwarz und Weiss/Silber. Weitere technische Daten wie Prozessor, Displaygrösse, Auflösung, Akku‑Kapazität, RAM und Speicher hat Ayaneo nicht genannt.
Auch die Kickstarter‑Seite listet bisher keine Spezifikationen. Möglich wären ein Snapdragon‑Chip der Mittelklasse, ein Display zwischen sechs und sieben Zoll sowie Varianten mit acht bis zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher – das sind aber Mutmassungen.
Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.
