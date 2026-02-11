News & Trends 22 8

Ayaneo Next 2: Leistung und Preis lassen deine Ohren schlackern

Das Ayaneo Next 2 richtet sich an Handheld-Gamer, die «das gewisse Extra» suchen. Es lässt mit seiner High‑End‑Hardware andere Handhelds weit hinter sich. Doch dieser Sprung nach vorne hat seinen Preis – sowohl finanziell als auch beim Gewicht.

Ärgerst du dich bei Gaming-Handhelds darüber, dass sie deine Augen meistens nur mit mittleren Grafikeinstellungen belästigen? Dann gehörst du zur Zielgruppe von Ayaneo. Das chinesische Unternehmen hat sein neues Premium-Handheld Next 2 vorgestellt. Das Windows-11-Gerät lässt andere Handhelds mit Leichtigkeit hinter sich und kommt leistungstechnisch sogar fast an Gaming-Laptops heran.

Dafür musst du aber auch tief in die Tasche greifen: Die Preise starten bei 1799 US-Dollar für die Variante mit 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und einem Terabyte Speicherplatz. Mit 64 Gigabyte RAM bei gleichem Speicherplatz sind 2299 US-Dollar fällig und für die leistungsfähigste Variante mit satten 128 Gigabyte RAM bei zwei Terabyte Speicherplatz legst du sogar 3499 US-Dollar auf den Tisch.

Und das sind die günstigeren Early-Bird-Preise. Ayaneo nutzt die Crowdfunding-Plattform Indiegogo zur Finanzierung. Dort kannst du das Gerät vorbestellen. Später kosten die Geräte teilweise bis zu 900 US-Dollar mehr. Die Auslieferung soll im Juni 2026 erfolgen. Hardware-Vergleich mit anderen Handhelds Handhelds richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Die Switch und Switch 2 von Nintendo geben beispielsweise gar nicht erst vor, mit der besten Hardware glänzen zu wollen. Valves Steam Deck bleibt hardwaretechnisch ebenfalls hinter manchen Windows-Handhelds zurück, bietet dafür aber mit dem Linux-basierten Steam OS die komfortablere Software.

Trotzdem bietet sich ein Hardware-Vergleich an, um aufzuzeigen, mit wie viel Power das Ayaneo Next 2 daherkommt.

Das Next 2 wird in Schwarz und Weiß erhältlich sein.

Arbeitsspeicher und Display

Das zeigt sich schon beim Arbeitsspeicher. Je nach Variante hat Ayaneos neue Konsole 32, 64 oder sogar 128 Gigabyte RAM an Bord. Das Steam Deck OLED kann mit seinen 16 Gigabyte nicht mitreden und die Switch 2 mit zwölf Gigabyte schon gar nicht. Einige Windows-Handhelds sind immerhin mit 32 Gigabyte am Start. Mit LPDDR5X-RAM setzt das Next 2 – wie die Switch 2 – zudem auf besonders schnellen Arbeitsspeicher.

Auch beim Display lässt das Next 2 fast alle anderen Handhelds hinter sich. Mit einer Bildschirmdiagonale von 9,06 Zoll (2400 × 1504 Pixel Auflösung) und bis zu 165 Hertz liegt es weit vor dem Steam Deck OLED (7,4 Zoll, 90 Hertz). Die neuere Switch 2 punktet mit 7,9 Zoll und 120 Hertz, bietet aber nur LCD-Technologie.

Das OneXPlayer X1 Pro, das sich als Handheld-Computer vermarktet, übertrumpft das Next 2 mit 10,95 Zoll Bildschirmdiagonale, bietet aber ebenfalls kein OLED. Darüber hinaus leuchtet das Next-2-Display mit bis zu 1155 Nits in der Spitze deutlich heller als die Konkurrenz, die eher zwischen 500 und 1000 Nits bringen.

Akku und Gewicht

Ein echter Knaller ist der Akku des Next 2. Er hat eine Kapazität von 116 Wattstunden (Wh) und ist damit mehr als doppelt so groß dimensioniert wie der des Steam Deck OLED mit 50 Wh. Das Asus Rog Ally X kommt immerhin auf 80 Wh. Wie lange du damit spielen kannst, gibt Ayaneo nicht an. Nutzt du die Hardware maximal aus, wird der Akku trotz seiner Größe nur wenige Stunden halten. Erwähnenswert zudem: Mit seiner Kapazität liegt der Akku über der üblicherweise von Fluggesellschaft erlaubten Grenze von 100 Wh. Ohne Sondergenehmigung kommt das Teil also nicht mit an Bord.

Dieser Riesenakku trägt auch seinen Teil dazu bei, dass das Next 2 kein Leichtgewicht ist. Satte 1,4 Kilogramm bringt es auf die Waage, und damit fast dreimal so viel wie die Switch 2 mit etwa 530 Gramm. Beim Legion Go 2 beschwert sich mein Kollege Phil schon über das Gewicht von 920 Gramm. Das Next 2 dürfte also schnell für lahme Arme beim Zocken sorgen. Es wiegt rund doppelt so viel wie sein Vorgänger, der 2022 auf den Markt kam und mehr als manche Laptops.

Prozessor und Speicherplatz Beim Prozessor setzt Ayaneo auf den letzten Schrei. Je nach Variante kommt der AMD Ryzen AI Max 385 oder Ryzen AI Max+ 395 zum Einsatz. Beide sind Zen-5-basierte Chips mit starker integrierter Radeon-GPU. Das Steam Deck OLED rattert noch mit einem Zen-2-CHip. Zen-5-Architekturen setzen sich bei Handhelds erst langsam durch.

Die Speicherkapazität von bis zu zwei Terabyte SSD-Speicher ist dagegen nicht ganz so außergewöhnlich. Bei der aktuellen Hardware bleibt nur die Switch 2 mit 256 Gigabyte verbautem Speicher weit zurück. Hall-Effekt-Sticks und TMR-Sticks Die Trigger nutzen die Hall-Effect-Technologie mit magnetischen Sensoren, die dadurch verschleißfrei arbeiten und auch keiner Stickdrift unterliegen. Mittels Dual-Lock-Mechanik kannst du beispielsweise in Shootern von einem kürzeren Hub profitieren, wodurch ein schnellerer Auslösepunkt entsteht.

Das Ayaneo Next 2 ist eines der ersten Windows‑Handhelds, das TMR‑Joysticks (Tunnel Magneto-Resistance) mit einstellbarem Drehmoment bietet. TMR ermöglicht eine höhere Präzision und einen geringeren Verschleiß. Durch diese Technik kannst du den Widerstand der Sticks individuell einstellen.

Darüber hinaus gibt es ein Richtungspad, zwei Touchpads, vier Tasten an den Schultern und an der Rückseite sowie weitere frei konfigurierbare Tasten an der Vorderseite. Zu den Anschlüssen zählen zwei USB-4-Typ-C-Buchsen und ein 3,5-Millimeter-Audioanschluss. Zwei Lüfter sollen das Next 2 ausreichend abkühlen. Was macht das Gerät so teuer? Die für einen Handheld ungewöhnlich leistungsfähige Hardware treibt den Preis nach oben.

Einer der größten Preispunkte ist der Arbeitsspeicher. RAM ist aufgrund der hohen Nachfrage durch den KI-Boom allgemein deutlich teurer geworden. Allein der LPDDR5X-RAM bei der 128-Gigabyte-Variante kostet derzeit deutlich mehr als 1000 Euro / Franken. In einem Stream sagte der Ayaneo-Geschäftsführer Arthur Zhang, die RAM-Preise seien während der Entwicklung derart angestiegen, dass das Unternehmen kaum Gewinn macht.

Auch das große und sehr helle OLED-Display, der neue High-End-AMD-Prozessor, der große Akku und die notwendige Kühlleistung schlagen sich im Preis nieder. Nicht zuletzt wirkt sich auch die kleine Stückzahl des Geräts auf das Preisschild aus. Ayaneo stellt Nischenprodukte für besonders anspruchsvolle Handheld-Gamer her und produziert daher keine raue Mengen wie Nintendo oder Valve.

Falls du nicht das nötige Kleingeld hast, kannst du dir wie dieser Bastler auch selbst eine High-End-Konsole zusammenmodden:

