Auto Twist AI PC: Lenovos Konzept-Laptop macht, was du ihm sagst

Auf der IFA 2024 hat Lenovo ein Notebook vorgestellt, das Aktionen auf deinen Sprachbefehl hin durchführt. Zudem sorgt es dafür, dass du sein Display immer im Blick hast.

«Hi Twist» ist die Aktivierungsphrase für Lenovos neuestens Konzept-Notebook. Anschließend kannst du eine von mehreren Aktionen befehlen. Außerdem behält es dich im Blick und sorgt dafür, dass du den Bildschirm immer sehen kannst.

Öffnen und Schließen sowie in den Tabletmodus wechseln

Auf Sprachkommando öffnet oder schließt das Konzept-Notebook von Lenovo seinen Deckel. Obendrein wechselt es langsam in den Tablet-Modus – legt also das Display über die Tastatur – oder zurück in den Laptop-Modus. Das funktioniert beim Ausprobieren schon gut – auch wenn ich die Befehle in der lauten Umgebung teilweise wiederholen muss.

Der Auto Twist AI PC hat zudem noch eine weitere interessante Funktion. Sein Display ist nur in der Mitte befestigt. Dadurch ist es nicht nur um 270 Grad drehbar, sondern auch um 180 Grad schwenkbar. Mit der Webcam und einer Gesichtserkennung erfasst das Notebook eine Person und dreht den Bildschirm automatisch immer so, dass diese auf ihn schauen kann. Das könnte während eines Vortrags nützlich sein und soll auch zu einer ergonomischen Nutzung beitragen.

Bei mehreren Personen im Blickfeld der Kamera fällt es dem Laptop schwer sich zu entscheiden, wem es folgen soll.

Quelle: Jan Johannsen

Lenovo will mit dem Auto Twist AI PC in erster Linie zeigen, was möglich ist. Ob oder in welcher Form die Technologien des Auto Twist AI PC jemals in ein Seriengerät kommen, ist derzeit unklar. Aber für Menschen, denen nicht zwei Hände zum Öffnen und Schließen eines Notebooks zur Verfügung stehen, könnte das praktisch sein. Zudem sammelt Lenovo weitere Erfahrungen und Rückmeldung bezüglich Sprachsteuerung jenseits von Windows.

Der Bildschirm dreht sich auch vertikal.

Quelle: Jan Johannsen

Lenovo stattet das 1,27 Kilogramm schwere Konzept-Notebook mit einem 13,3 Zoll großen OLED-Display mit einer Auflösung von 2880 × 1880 Pixeln aus. Dem Core-Ultra-7-Prozessor aus der H-Serie von Intel stehen 32 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Die verbaute SSD hat 512 Gigabyte Speicherplatz, der Akku eine Kapazität von 55 Wh und Windows 11 Pro ist installiert.