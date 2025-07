News & Trends 9 7

AppleCare One: Apple versichert drei Geräte für 20 US-Dollar pro Monat

Apple bietet neu ein Abo, das bis zu drei Geräte zu einem Fixpreis gegen Schäden, Diebstahl und Verlust absichert. Je nach Modell kann dies im Vergleich zu Einzelverträgen günstiger sein. Verfügbar ist AppleCare One zunächst nur in den USA.

Apple hat für den US-Markt ein neues Versicherungsangebot vorgestellt: «AppleCare One» sichert bis zu drei Produkte für 19,99 US-Dollar pro Monat ab. Für jedes weitere Gerät werden 5,99 US-Dollar fällig. AppleCare One umfasst die bekannten Leistungen von AppleCare+, darunter Reparaturen bei selbstverschuldeten Schäden, Batterietausch und 24/7-Support. Auch der Diebstahl- und Verlustschutz ist immer inkludiert. Dieser war bisher nur fürs iPhone verfügbar.

Ein Vorteil des neuen Modells ist, dass auch bis zu vier Jahre alte Geräte nachträglich versichert werden können – im Gegensatz zur 60-Tage-Frist für den Abschluss von AppleCare+. Die Geräte müssen dafür mit einem Apple-Account verknüpft sein und sich beim Abschluss in gutem Zustand befinden. Diesen prüft Apple mit einem Diagnose-Tool. Für Kopfhörer gilt eine kürzere Frist von einem Jahr ab Kaufdatum.

Lohnt sich vor allem für teure Geräte

AppleCare One ist vorerst nur in den USA erhältlich. Eine Ausweitung auf weitere Märkte wurde bislang nicht angekündigt. Im Vergleich zu AppleCare+ kann das neue Modell günstiger sein. Wie viel, hängt von der Art und Anzahl der Geräte ab. Für Dinge wie die Watch scheint das Angebot eher unattraktiv. Die monatlichen Einzelpreise für AppleCare+ in den USA betragen:

iPhone: ab 9,99 US-Dollar (mit Diebstahl- und Verlustschutz)

iPad: ab 4,99 US-Dollar (Standard)

MacBook Pro: ab 9,99 US-Dollar (Standard)

Apple Watch: ab 2,99 US-Dollar (Standard)

Apple Vision Pro: 24,99 US-Dollar (Standard)

In der Schweiz betragen die monatlichen Preise von AppleCare+ für das reguläre iPhone 16 7,50 Franken (Standard) beziehungsweise 11 Franken (mit Diebstahl- und Verlustschutz). Für das 13" iPad Air sind es 5 Franken (Standard), beim 14" MacBook Pro kostet ein Jahr 99 Franken und drei Jahre 279 Franken. Alle Schweizer Preise findest du hier, die deutschen Preise hier.

Titelbild: Apple

