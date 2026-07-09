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Apple streicht Support für verschlüsselte Laufwerke im Dateisystem HFS+

Du bist Mac-User und hast alte Festplatten im Schrank? Dann musst du sie vielleicht entschlüsseln oder neu formatieren.

MacOS 28 wird keine verschlüsselten Festplatten im Format «Mac OS Extended» (HFS+) mehr unterstützen. Das geht aus einem neuen Support-Dokument hervor. Betroffene externe Festplatten, USB‑Laufwerke oder Archivmedien musst du vor dem Update entschlüsseln oder neu formatieren, wenn du sie weiter unter macOS einsetzen willst.

Die Änderung betrifft nur verschlüsselte HFS+-Volumes. Unverschlüsselte lassen sich laut Apple auch unter macOS 28 und späteren Versionen einbinden. HFS+ war ab 1998 lange das Standard-Dateisystem für den Mac. 2017 wurde es mit macOS High Sierra schrittweise durch das modernere Apple File System (APFS) ersetzt, das Verschlüsselung nativ unterstützt.

Bis 2027 entschlüsseln oder neu formatieren

Apple begründet den Schritt nicht im Detail. Schon seit macOS 26 zeigt das System teilweise Warnhinweise an, wenn ein verschlüsseltes HFS+-Laufwerk verbunden wird. Diese weisen darauf hin, dass der Standard in zukünftigen Betriebssystemen nicht mehr unterstützt wird. Im Festplattendienstprogramm erkennst du betroffene Volumes an der Formatangabe «Mac OS Extended» in Kombination mit «Encrypted» beziehungsweise «verschlüsselt».

Apple empfiehlt zwei Migrationspfade: Entweder du entschlüsselst das Volume und nutzt es ungeschützt weiter. Oder du machst ein Backup, formatierst den Datenträger mit APFS oder APFS (verschlüsselt) neu. Alternativ lässt sich ein zuvor entschlüsseltes HFS+-Volume ohne Datenverlust in APFS konvertieren und anschliessend erneut verschlüsseln. Für Time‑Machine‑Backups funktioniert diese komfortablere Variante jedoch nicht.

Für viele Mac-User dürfte die Änderung folgenlos bleiben, da neue Systeme und Medien seit Jahren standardmässig mit APFS arbeiten. Hast du aber noch selten genutzte Archive im Schrank liegen, solltest du sie überprüfen – sonst droht mit macOS 28 der Verlust des direkten Zugriffs. Die übernächste Version von Apples Betriebssystem wird im Herbst 2027 erwartet. Du hast also noch über ein Jahr Zeit.

Titelbild: Shutterstock

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