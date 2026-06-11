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Apples neue RAW-Entwicklung reduziert Rauschen drastisch

Eine neue Version von Apples «Core Image RAW Processing» bringt signifikante Fortschritte bei der Verarbeitung von RAW-Fotos. Egal, ob sie aus dem iPhone oder anderen Kameras stammen.

Abseits des Keynote-Rampenlichts präsentiert Apple an der WWDC eine spannende Neuerung im Fotobereich: Eine neue RAW-Entwicklung soll über alle Plattformen hinweg für eine bessere Bildqualität bei der Verarbeitung von Fotos und Videos sorgen. Das wird sich auf dem iPhone bemerkbar machen, wenn du im RAW-Modus fotografierst. Aber auch in der Fotos-App auf dem Mac, in der Finder-Vorschau, in Pixelmator Pro und anderen Programmen, welche die Engine nutzen.

Version 9 von Apples «Core Image RAW Processing» und die dazugehörige «CIRAWFilter API» werden im September mit iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und visionOS 27 ausgerollt. Die neue Pipeline verbessert gemäss Apple die Bildschärfe, die Farben sowie die Rauschunterdrückung signifikant. Letzteres durch neue Machine-Learning-Algorithmen, welche Demosaicing und Denoising im gleichen Schritt zusammenfasst. Dies verbessert die Endergebnisse gerade bei starkem Bildrauschen dramatisch.

Das hilft insbesondere Fotos aus kleinen Smartphone-Sensoren – aber nicht nur: Die Core Image RAW Pipeline unterstützt auch RAW-Dateien aus anderen Kameras. Apple spricht von aktuell 784 verschiedenen Modellen. Wobei neue Kameras in der Vergangenheit relativ langsam ergänzt wurden. Auch alte Fotos können mit Core Image RAW 9 neu entwickelt werden.

Die letzte Version von Core Image RAW stammt aus dem Jahr 2017.

Quelle: Screenshot YouTube / Apple

Unklar ist, ob sich die Fortschritte auch auf iPhone-Fotos auswirken, die nicht im RAW-Format aufgenommen werden. Diese verwenden eine eigene Imaging Pipeline. Gut möglich, dass die neuen Algorithmen aus dem Core Image RAW Processing auch dort Einzug halten. Dazu gibt es bisher zwar keine offiziellen Infos. Die WWDC wäre dafür aber auch nicht der richtige Zeitpunkt, sondern eher der iPhone-Launch im September. Dort präsentiert Apple im Rahmen der Kamera normalerweise auch Verbesserungen der Imaging Pipeline.

Titelbild: Screenshot YouTube / Apple

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