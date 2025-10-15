News & Trends 22 12

Apple stellt M5-Chip vor und verbaut ihn in iPad Pro und MacBook Pro

Mit seinem neuen M5-Chip will Apple vor allem die KI-Leistung verbessern. Darüber hinaus sollen die neuen iPad Pro, MacBook Pro und Vision Pro von mehr Grafikleistung und besserer Energieeffizienz profitieren.

Apple startet in die nächste Generation seiner eigenen Chipsätze. Den Anfang macht das Basismodell. Der M5 kommt direkt im iPad Pro, dem MacBook Pro mit 14 Zoll großem Bildschirm sowie der Vision Pro zum Einsatz. Beim üblichen Leistungszuwachs stellt Apple die KI-Leistung in den Mittelpunkt, für den «Neural Accelerators» in der GPU verantwortlich sein sollen.

Der M5 ist besser als der M4

Im Vergleich zum M4 soll der M5 eine viermal so hohe Spitzenrechenleistung für Grafiken haben. Die Raytracing-Engine der dritten Generation wiederum soll eine bis zu 45 Prozent höhere Grafikleistung ermöglichen. Die CPU besteht aus sechs Effizienz- und vier Performance-Kernen und soll ihre Multithread-Performance gegenüber dem Vorgänger um 15 Prozent steigern.

Für die, nur für KI-Anwendungen, zuständige, NPU gibt Apple keine Zahlenwerte an. Hier heißt es nur, die Performance von Apple Intelligence würde sich verbessern und die Vision Pro könne schneller und effizienter 2D-Fotos in räumliche Szenen umwandeln und eine Persona generieren.

Die Bandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher des M5 liegt bei 153 GB/s und damit bei fast 30 Prozent mehr als beim M4.

Bei allen Steigerungen, die Apple für den M5 im Vergleich zum M4 verkündet, sei daran erinnert, dass es auch noch einen M4 Pro und einen M4 Max gibt. Diese Chips verbaut Apple zum Beispiel ebenfalls im 14-Zoll-Modell des MacBook Pro und beide habe mehr CPU- und GPU-Kerne als der M5. Ich vermute, die Leistung der bisherigen Pro- und Max-Chips werden erst vom M5 Pro und M5 Max, die Apple bisher nicht vorgestellt hat, übertroffen werden.

iPad Pro (M5): Neuer Chipsatz, Wi-Fi 7 und schnelleres Laden

Aus Apples eigenem Online-Store sind die iPad Pro mit dem M4-Chip bereits verschwunden. Es gibt nur noch die neuen Modelle mit dem M5. Die Änderungen sind vom verbauten Prozessor abgesehen aber minimal, beziehungsweise stehen mit ihm in Verbindung. So beherrschen die neuen iPad Pro Wi-Fi 7 – vorher Wi-Fi 6E – und laden schneller. Sie sind nun mit 60-Watt-Netzteilen kompatibel und sollen ihren Akku so in 30 Minuten zur Hälfte laden können.

Ansonsten gibt es keine Änderungen. Display, Kameras und die übrige Ausstattung bleiben ebenso unverändert wie die zwei Größen mit 11 oder 13 Zoll großen Touchscreens.

MacBook Pro 14 (M5): für den günstigen Einstieg

Wenn ich die Beschreibung richtig lese, verzichtet Apple jetzt auch darauf, ein Netzteil beizulegen.

Apple Vision Pro: 120 Hertz, längere Laufzeit und neues Dual Band

Die neue Variante der Apple Vision Pro wird mit dem M5 nicht nur leistungsfähiger, sondern soll mit einem neuen Dual Band aus Strickgewebe auch bequemer sitzen.

Der M5 sorgt dafür, dass das Headset zehn Prozent mehr Pixel mit seinen Micro-OLED-Displays rendert und sich die Bildwiederholrate auf 120 Hertz erhöht. Apple verspricht sich davon schärfere Details, eine flüssigere Displayleistung und weniger Bewegungsunschärfe.

Zudem soll sich die Akkulaufzeit um 30 Minuten erhöhen. Die allgemeine Nutzung gibt Apple jetzt mit 2,5 Stunden und die reine Videowiedergabe mit drei Stunden an.

Alle neuen Produkten verkauft Apple ab dem 22. Oktober 2025.

Titelbild: Apple

Dieser Artikel gefällt mir! 22 Personen gefällt dieser Artikel







