Amazon streicht sein «Lord of the Rings»-MMO

von Domagoj Belancic
Amazon hat sein geplantes «Lord of the Rings»-MMO offenbar endgültig beerdigt. Grund sind massive Umstrukturierungen und der nächste grosse Stellenabbau beim Konzern.
Es hätte episch werden sollen: ein Online-Rollenspiel im «Lord of the Rings»-Universum, entwickelt von Amazon Games in Zusammenarbeit mit Embracer. Doch nun ist Schluss, bevor das Abenteuer überhaupt richtig begonnen hat.
Das Posting ist mittlerweile gelöscht, doch mehrere Branchenportale konnten es bestätigen.
Amazon fährt seine Gaming-Aktivitäten generell zurück. Auch das hauseigene MMO «New World» erhält keine neuen Inhalte mehr. Die Server sollen nur noch bis 2026 online bleiben. Weitergeführt werden «Lost Ark» und «Throne and Liberty», zwei Spiele, die Amazon allerdings lediglich als Publisher betreut.
Das alles geschieht vor dem Hintergrund des nächsten grossen Stellenabbaus bei Amazon: Rund 14 000 Angestellte verlieren ihren Job. Laut einem internen Memo sollen «Bürokratie abgebaut» und Ressourcen «auf die wichtigsten Wetten der Zukunft» umgeschichtet werden. Zwischen den Zeilen heisst das: mehr KI, weniger klassische Games.
Amazon-Chefin Beth Galetti spricht von einer «Neuorganisation, um schneller zu handeln». Konzernchef Andy Jassy hatte schon im Sommer erklärt, dass generative KI die grösste Transformation seit dem Internet sei. Damit machte er die künftige Priorität des Unternehmens klar.
Eine Sprecherin betonte zwar, KI sei «nicht der Hauptgrund» für die Entlassungen. Trotzdem scheint klar: Amazons Fokus liegt inzwischen woanders.
Amazons grosse Entlassungswelle sorgt für Besorgnis und Empörung in der Branche. Auch wir haben in der aktuellen Folge des Tech-telmechtel-Podcasts über das Thema gesprochen. Was hältst du davon?
Ich schreibe über Technik, als wäre sie Kino, und über Filme, als wären sie Realität. Zwischen Bits und Blockbustern suche ich die Geschichten, die Emotionen wecken, nicht nur Klicks. Und ja – manchmal höre ich Filmmusik lauter, als mir guttut.
Wie The Verge berichtet, hat Amazon das Projekt im Zuge der neuesten Entlassungswelle gestoppt. In einem internen Schreiben sprach das Unternehmen davon, einen «signifikanten Teil der Arbeit an MMOs» einzustellen – und das betrifft offenbar auch das «Lord of the Rings»-Spiel. Ein ehemaliger Senior Gameplay Engineer schrieb auf LinkedIn:
Für Amazon ist es bereits der zweite Versuch, ein «Herr der Ringe»-MMO zu realisieren – und der zweite Fehlschlag. Der erste Anlauf, angekündigt 2019, wurde 2021 eingestellt. Der zweite startete 2023, als Amazon gemeinsam mit Embracer, der Mutterfirma von Middle-earth Enterprises, ein neues Projekt ankündigte. Nun dürfte auch dieses Geschichte sein.
