Am 12. Februar gibt’s auf Twitch eine Live-Führung durch die ISS

Am Mittwochabend überträgt die NASA erstmals einen Livestream von der ISS auf Twitch. Für die Zuschauenden gibt es eigens eine Führung durch die Raumstation.

Twitch ist die beliebteste Plattform für Gaming- und Just-Chatting-Livestreams. In der Vergangenheit stand sie aber auch wegen freizügiger Inhalte immer wieder in der Kritik. Von solchen Inhalten ist der nächste Stream der NASA aber weit entfernt, und zwar buchstäblich: Er findet auf der International Space Station (ISS) statt. Die ISS kreist in einem Orbit von etwa 400 Kilometern um die Erde.

Der Stream wird am 12. Februar um 17:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Account der NASA zu sehen sein. Twitch verspricht «spannende Einblicke ins Leben in der Schwerelosigkeit». Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen eine Führung durch die Raumstation und der Astronaut Don Pettit wird vom täglichen Leben und aktuellen Forschungsprojekten auf der ISS berichten. Außerdem kannst du im Livechat Fragen stellen – die vielleicht auch beantwortet werden. Zum Chatten benötigst du einen kostenlosen Twitch-Account.

Das ist nicht der erste Twitch-Livestream der NASA. Die US-amerikanische Raumfahrtagentur überträgt hier regelmäßig Raketenstarts, Gesprächsrunden oder Ereignisse wie eine Sonnenfinsternis. Doch einen Stream von der ISS gab es auf Twitch noch nie. Auf der Website der NASA ist indes zu lesen, dass das «der erste von vielen» ISS-Streams sein soll. Die Agentur möchte damit ein jüngeres Publikum erreichen und durch die direkten Interaktionsmöglichkeiten Interesse an den Weltraummissionen wecken.

