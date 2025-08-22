News & Trends 40 8

Aktive Schwachstelle entdeckt: Apple veröffentlicht Notfall-Patches

Eine Sicherheitslücke im Bildverarbeitungsspeicher ermöglicht Zero-Click-Attacken. Apple hat deshalb Notfall-Patches für verschiedene Betriebssysteme zur Verfügung gestellt, die du schnellstmöglich installieren solltest.

Apple hat für iPhones, iPads und Macs kurzfristig neue Aktualisierungen bereitgestellt. Grund dafür ist eine Schwachstelle in der Bildverarbeitungsbibliothek der Betriebssysteme, die Angreifer bereits aktiv ausgenutzt haben. Betroffen sind sowohl aktuelle Geräte als auch ältere Modelle mit älteren OS-Versionen.

Wo liegt das Problem?

Die Lücke steckt in Image I/O, einer zentralen Komponente, die verschiedene Bildformate verarbeitet. Cyberkriminelle können manipulierte Bilder versenden, welche beim Öffnen einen Speicherfehler auslösen können. So könnten die Verursacher eigenen Code einschleusen und ausführen. Auf diese Weise lassen sich Geräte kompromittieren, ohne dass du selbst etwas tun musst – eine sogenannte Zero-Click-Attacke.

Quelle: Florian Bodoky

Apple hat die Schwachstelle in den aktuellen Versionen iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 und macOS 15.6.1 behoben. Zusätzlich stellte das Unternehmen Aktualisierungen für ältere Systeme bereit: iPadOS 17.7.10, macOS Ventura 13.7.8 und macOS Sonoma 14.7.8. Der Patch verbessert die Speicherprüfung innerhalb der Bildbibliothek.

Wie installiere ich das Update?

Die Aktualisierungen kannst du über die Systemeinstellungen installieren. Auf iPhones und iPads findest du sie unter «Allgemein» im Bereich «Softwareupdate». Auf dem Mac öffnet man die Systemeinstellungen und wählt den Punkt «Softwareupdate». Die Installation dauert nur einige Minuten und startet das Gerät anschliessend automatisch neu Alle Details zu den Updates erfährst du hier.

Titelbild: Shutterstock

