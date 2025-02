Novità e trend 8 5

Zenfone 12 Ultra: Asus punta sulle nuove funzioni AI

Lo Zenfone 12 Ultra presenta in particolare nuove funzioni AI. Lo smartphone è visivamente accattivante con nuovi colori, ma Asus ha apportato poche modifiche alle caratteristiche.

Sulla scheda tecnica, lo Snapdragon 8 Elite e un diverso sensore di immagine nella fotocamera principale - con la stessa risoluzione - sono i cambiamenti più importanti.innovazioni dello Zenfone 12 Ultra rispetto al suo predecessore. Asus sta allettando gli utenti con nuove funzioni AI, alcune delle quali sono riservate per il momento al nuovo smartphone. In questo modo, il produttore segue lo stesso percorso di Samsung con il Galaxy S25 Ultra, che non ha incontrato l'approvazione universale.

AI per la fotocamera

Ci sono tre fotocamere nella gobba sporgente dello Zenfone 12 Ultra. La fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel e il teleobiettivo da 32 megapixel con triplo zoom ottico sono stati ripresi dal modello precedente. La fotocamera principale da 50 megapixel utilizza un nuovo sensore di immagine, il Lytia 700 di Sony. Il gimbal a 6 assi dovrebbe anche stabilizzare i video in modo ancora migliore. Il produttore parla di cinque gradi che vengono corretti.

Nuovi strumenti AI vengono utilizzati per la post-elaborazione delle foto. Con "AI Magic Fill", Asus ha la sua gomma per gli oggetti e "AI Unblur" è stato progettato per far scomparire le sfocature indesiderate.

Lo Zenfone 12 Ultra è disponibile in tre colori.

Asus sta introducendo tre funzioni AI per i video, alcune delle quali sono già attive durante la registrazione. Queste includono "AI Tracking". Riconosce le persone, le mette a fuoco al centro dell'immagine e le ingrandisce. I "Video Ritratto" creano una sfocatura artificiale dello sfondo e "AI Voice Clarity" è progettato per rimuovere i rumori di distrazione come l'abbaiare dei cani, il rumore del traffico o il brusio delle voci.

Strumenti AI per la vita quotidiana

Secondo Asus, lo Zenfone 12 Ultra è il primo smartphone che utilizza il modello vocale Llama 3 8B di Meta. È destinato principalmente a essere utilizzato per i riassunti. Lo Zenfone offre questa funzione per i documenti (Word, PDF, TXT e altri formati non nominati) e per gli articoli dei siti web. Lo smartphone crea trascrizioni di registrazioni audio e riassunti da queste, in cui vengono riconosciute anche le diverse voci.

Il "Traduttore di chiamate AI" traduce le chiamate e le conversazioni, anche nelle app di messaggistica di terze parti. La funzione AI non traduce solo tra due persone e due lingue, ma anche tra più lingue. Al momento dell'avvio, la funzione è in grado di gestire le seguenti lingue: Cinese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, giapponese, indonesiano, svedese, polacco, finlandese, danese, norvegese e cantonese.

Inoltre, lo Zenfone 12 Ultra avrà accesso al La funzione di ricerca Circle-to-Search di Google e la ricerca semantica nella galleria di immagini e nelle impostazioni. Quest'ultima è stata progettata per utilizzare il linguaggio convenzionale per trovare le foto in base all'ora, alla posizione e agli oggetti, nonché i menu adatti a vari scopi.

I dati chiave più importanti

La novità dello Zenfone 12 Ultra è lo Snapdragon 8 Elite che include la NPU Hexagon per i calcoli AI. A differenza del suo predecessore, lo smartphone ora supporta anche eSIM. Asus sta collaborando con diversi produttori di accessori che forniscono custodie magnetiche per lo smartphone. Queste permettono allo Zenfone di aderire alle stazioni di ricarica wireless.

Lo Zenfone 12 Ultra ricarica la sua batteria da 5500 mAh in modalità wireless fino a 15 watt utilizzando lo standard Qi 1.3. Tramite cavo e la tecnologia di ricarica rapida HyperCharge è possibile raggiungere fino a 65 watt.

Il display rimane invariato rispetto al suo predecessore, ma la selezione dei colori è nuova.

Il display AMOLED da 6,78 pollici ha una frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 hertz e arriva a 144 hertz in modalità gaming. La risoluzione è di 2400 × 1080 pixel e la luminosità è di 1600 nits (2500 nits al picco). Il Gorilla Glass Victus 2 è stato progettato per proteggere il display e l'intera custodia è impermeabile IP68 per 30 minuti a 1,5 metri di profondità.

È anche uno dei pochi smartphone di punta ad avere ancora una connessione da 3,5 mm per le cuffie.

Asus fornisce lo Zenfone 12 Ultra con Android 15 e promette due importanti aggiornamenti del sistema operativo. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza per cinque anni.

