Xiaomi serie 14T presentata con: Smartphone con tanta AI

Xiaomi ha annunciato la serie 14T. I due smartphone hanno molto in comune, ma è probabile che la versione Pro sia leggermente migliore, soprattutto in termini di prestazioni e fotocamera.

All'esterno, lo Xiaomi 14T e il 14T Pro si assomigliano in modo confuso. Hanno le stesse dimensioni, lo stesso display e utilizzano lo stesso software. Il nome Pro giustifica il modello più costoso con un processore più potente e una configurazione della fotocamera che sulla carta è migliore in alcuni casi.

Processore e fotocamera fanno la differenza

Lo Xiaomi 14T Pro è equipaggiato con il Dimensity 9300+ e lo Xiaomi 14T con il Dimensity 8300 Ultra. Mediatek produce entrambi i processori a 8 core utilizzando il processo a 4 nanometri. Il 9300+ ha core più potenti e un chip grafico migliore: Immortalis-G720 invece di Mali-G615. Un effetto collaterale dei chip è che il 14T Pro supporta il Wi-Fi 7, mentre il 14T supporta "solo" il Wi-Fi 6E.

Dall'esterno non si nota la differenza tra le fotocamere.

Anche le diverse fotocamere sono a malapena riconoscibili dall'esterno. Nel 14T Pro, Xiaomi utilizza il proprio sensore d'immagine Light Fusion 900 per la fotocamera principale. Nel 14T viene utilizzato il sensore Sony IMX906. Tuttavia, la risoluzione, l'apertura e la lunghezza focale delle fotocamere sono identiche. Anche il teleobiettivo del 14T Pro ha una lunghezza focale di 60 millimetri. Rispetto ai 50 millimetri del 14T, questo si traduce in uno zoom ottico di circa 2,5x invece che di 2x.

Quando si ricarica la batteria da 5000 mAh, lo Xiaomi 14T Pro dovrebbe essere significativamente più veloce del suo modello gemello. Supporta la tecnologia di ricarica rapida HyperCharge di Xiaomi con una potenza massima di 120 watt. Il 14T gestisce un massimo di 67 watt. Inoltre, solo la versione Pro offre la ricarica wireless, con un massimo di 50 watt.

Xiaomi alza la posta con l'intelligenza artificiale

Xiaomi utilizza Android 14 come base per il suo HyperOS, che viene installato ex-novo sui modelli 14T e 14T Pro. Entrambi gli smartphone riceveranno gli aggiornamenti di Google per quattro anni e gli aggiornamenti di sicurezza per cinque anni

Con la serie T, Xiaomi sta anche cercando di mettersi al passo con la concorrenza in termini di intelligenza artificiale. Grazie a un'offerta con Google, il produttore è riuscito ad assicurarsi l'AI Gemini per i suoi smartphone ed è il terzo produttore, dopo Google e Samsung, ad aver ottenuto l'accesso a Circle-to-search.

Inoltre, Xiaomi sta integrando alcuni servizi esistenti con funzioni AI. Tra questi, un traduttore dal vivo, un'app per le note che riassume i contenuti e aiuta con l'impaginazione, le correzioni e le traduzioni, oppure un registratore in grado di distinguere le diverse persone nelle trascrizioni e di produrre traduzioni.

L'AI aiuta a creare video, tra le altre cose.

I sottotitoli dell'AI sono progettati per tradurre l'intero audio dello smartphone - indipendentemente dalle app - da e in diverse lingue. L'AI aiuta nell'editing di video e foto e dovrebbe persino dare suggerimenti per la composizione e la musica dei film. La serie T eredita la funzione "AI Portrait" dallo Xiaomi 14. Questa funzione crea un avatar a partire da un ritratto. Questa funzione crea un avatar a partire da una foto ritratto che può essere utilizzato nelle immagini.

La disponibilità delle funzioni AI varia a seconda del paese e della lingua. Tuttavia, Xiaomi non ha ancora rivelato quali funzionano nel nostro paese. Tuttavia, ho già avuto modo di provarne alcune alla prova dello Xiaomi 14T.

Prezzo e disponibilità

La serie Xiaomi 14T è già disponibile. Entrambi i modelli sono disponibili nei colori grigio, blu e nero, o come dice il produttore: "Titan Gray", "Titan Blue" e "Titan Black". In Svizzera è disponibile anche la variante verde "Lemon Green".

Lo Xiaomi 14T parte da 649 franchi/euro con 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Per 256 gigabyte è previsto un sovrapprezzo di 50 franchi/euro.

Lo Xiaomi 14T Pro è disponibile con 256 e 512 gigabyte o un terabyte di spazio di archiviazione. I prezzi al dettaglio consigliati sono 799, 899 e 999 franchi/euro.

Se sei particolarmente veloce in Svizzera, puoi assicurarti uno degli smartphone con monitor da gioco curvo o il Robot Vacuum X10 come bonus.

