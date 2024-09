Xiaomi Mix Flip: smartphone pieghevole in arrivo in Europa

Xiaomi sta portando in Europa il suo smartphone pieghevole Mix Flip. È caratterizzato da un ampio display esterno e da una batteria relativamente grande.

Il display esterno del Mix Fold misura 4,01 pollici in diagonale. Questo lo rende più grande del Galaxy Z Flip6 e Oppo Flip N3. Il Razr Ultra 50 arriva a 4 pollici esatti, una dimensione simile - anche se Motorola potrebbe ancora non è autorizzata a vendere smartphone in Germania. Anche il Honor Magic V Flip offre 4 pollici - ma non è ancora ufficialmente disponibile in Europa.

Il display è grande, ma non è ancora disponibile in Europa.

Grandi display e hardware di alto livello

Il display esterno AMOLED del Mix Flip ti permette di accedere alle app dello smartphone, anche se non tutte sono ottimizzate per questo formato. La risoluzione è molto alta: 1392 × 1208 pixel. La densità di pixel è di 460 ppi e la frequenza di aggiornamento massima è di 120 hertz. Il picco di luminosità, che viene raggiunto dai singoli pixel solo per un breve periodo, è di 3000 nit.

Tutte le app sono accessibili tramite il display esterno - qui puoi vedere la versione cinese del Mix Flip.

Fonte: Jan Johannsen

Il display AMOLED all'interno raggiunge i 3000 nits e 460 ppi. I 2912 × 1224 pixel sono distribuiti su una diagonale di 6,86 pollici. La frequenza di aggiornamento può essere regolata dinamicamente da 1 a 120 hertz su richiesta.

Il display interno può essere utilizzato anche ripiegato.

Fonte: Jan Johannsen

Xiaomi utilizza lo Snapdragon 8 Gen 3, l'attuale chipset di punta di Qualcomm, che sarà presente in quasi tutti gli smartphone di punta a partire dal 2024. È supportato da dodici gigabyte di RAM. Lo spazio di archiviazione interno di 512 gigabyte non è espandibile.

fotocamera anziché ultra-grandangolare

Le due fotocamere sul retro del Mix Flip sono integrate nel display esterno. Entrambe hanno una risoluzione di 50 megapixel. La fotocamera principale utilizza il sensore di immagine Light Fusion 800, ha un'apertura di f/1.7 e una lunghezza focale di 23 millimetri convertita in formato 35 mm. La fotocamera con teleobiettivo ha una lunghezza focale di 47 millimetri - equivalente a uno zoom ottico 2x - e f/2.0. Xiaomi non rivela quale sensore utilizza. Entrambi possono essere facilmente utilizzati per i selfie con il display esterno.

Le due fotocamere esterne sono ideali anche per i selfie.

Fonte: Jan Johannsen

La classica fotocamera per selfie nel display interno offre una risoluzione di 32 megapixel e ha un'apertura f/2.0. Xiaomi non specifica una lunghezza focale, ma solo un angolo di visuale di 89,6 gradi.

La batteria del Mix Flip è relativamente grande per uno smartphone pieghevole: 4780 mAh. Accetta fino a 67 watt quando viene ricaricata tramite cavo USB-C. Tuttavia, l'alimentatore deve supportare la tecnologia di ricarica rapida HyperCharge di Xiaomi.

In Europa sono preinstallate app diverse rispetto alla versione cinese del Mix Flip.

Fonte: Jan Johannsen

HyperOS è preinstallato come sistema operativo. Più precisamente: Android 14 con numerose personalizzazioni da parte di Xiaomi. Gli aggiornamenti software saranno disponibili per quattro anni e gli aggiornamenti di sicurezza per cinque anni.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi ha fissato un prezzo di vendita consigliato di 1299 franchi per il Mix Flip. Questo lo rende significativamente più costoso dell'attuale smartphone pieghevole di Samsung Galaxy Z Flip6. Questo è leggermente più piccolo in confronto, sia per quanto riguarda l'alloggiamento che i display. Samsung ha inoltre installato una fotocamera ultra-grandangolare e non un teleobiettivo. Il Galaxy ha anche una batteria più piccola (4000 mAh) che si ricarica solo fino a 25 watt. Entrambi gli smartphone utilizzano il processore Snapdragon 8 Gen 3.

In Svizzera c'è un'offerta speciale all'inizio dei saldi. Se decidi abbastanza in fretta, puoi ricevere uno scooter elettrico 4 Lite (seconda generazione) in omaggio con il tuo Mix Flip.