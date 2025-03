Novità e trend 8 3

Xiaomi 5 Max: l'e-scooter regola automaticamente la potenza in partenza e in salita

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2025

Il nuovo modello di e-scooter top di gamma di Xiaomi è dotato di sospensioni, ricarica la batteria in frenata e sale le colline ripide in modo fluido e automatico. Tuttavia, se non hai bisogno di tante funzioni, ci sono anche versioni più snelle.

Xiaomi non porta al Mobile World Congress (MWC) solo dispositivi mobili, ma anche innovazioni nel campo della mobilità elettrica. Il produttore cinese ha nel suo bagaglio quattro nuovi e-scooter, che saranno disponibili subito dopo la loro presentazione alla fiera.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max: motore con recupero di energia

La versione Max è il modello più equipaggiato per le masse. È dotato di sospensioni idrauliche anteriori e posteriori che assorbono gli urti. Questo non solo aumenta il comfort di guida, ma dovrebbe anche ridurre l'usura secondo il produttore

La 5 Max ha una doppia sospensione sull'asse anteriore.

Fonte: Jan Johannsen

Come in un'auto ibrida, il motore elettrico ricarica la batteria. Ad esempio, il sistema riconosce le pendenze, regola automaticamente la velocità per una discesa controllata e utilizza l'energia di frenata per la batteria. Il Sistema di Controllo della Trazione è un sistema di controllo della trazione che consente di ridurre le emissioni di CO2.

Anche il sistema di controllo della trazione (TCS) proviene dal settore delle auto e delle moto. I sensori impediscono alle ruote di girare in accelerazione. Sulle strade bagnate o scivolose, regola la potenza del motore per garantire la trazione in ogni momento.

Se stai guidando in salita, la modalità di parcheggio in salita contribuisce ad aumentare la sicurezza di guida. Lo scooter mantiene una velocità costante senza che tu debba intervenire. Grazie al potente motore è possibile affrontare pendenze fino al 22 percento. La capacità di carico massima è di 120 chilogrammi.

Si dovrebbe riuscire a stare bene in piedi sulla pedana più ampia.

Fonte: Jan Johannsen

Xiaomi ha leggermente allargato la pedana in modo che tu possa stare in piedi in modo comodo e sicuro. Il manubrio più lungo migliora anche la stabilità di guida. La batteria si ricarica completamente in tre ore e ha un'autonomia di circa 60 chilometri.

Lo scooter, come gli altri modelli, è già disponibile su ordinazione.

Monopattino elettrico Nuovo CHF 599.– Xiaomi 5 Max 20 km/h, 60 km, 400 W

Tre versioni più economiche della quinta generazione

Xiaomi offre anche una versione più snella del nuovo e-scooter, l'Electric Scooter 5, che ha un motore con una potenza nominale di 350 watt invece di 400 watt e può superare pendenze fino al 18 percento. Si deve fare a meno del recupero e del controllo della pendenza e solo l'asse anteriore è dotato di sospensioni. Tuttavia, il controllo di trazione di cui sopra è incluso.

Monopattino elettrico Nuovo CHF 399.– Xiaomi 5 20 km/h, 60 km, 350 W

Lo Xiaomi Electric Scooter 5 Pro si posiziona tra le altre due versioni. Qui trovi le sospensioni e il motore del Max, ma senza gli assistenti elettronici e il recupero regolato.

Monopattino elettrico Nuovo CHF 499.– Xiaomi 5 Pro 20 km/h, 60 km, 400 W

Le versioni Pro e Max hanno anche le sospensioni sull'asse posteriore.

Fonte: Jan Johannsen

Lo Xiaomi Electric Scooter Elite, anch'esso nuovo, è stato progettato appositamente per le distanze più brevi in città. Ha un motore da 400 watt con una potenza di picco leggermente ridotta che può affrontare pendenze fino al 20 percento. L'autonomia è inferiore a quella degli altri tre modelli, ovvero 45 anziché 50 chilometri. La Elite è dotata di sospensioni sulla ruota anteriore e, come particolarità, di E-ABS sul freno a tamburo posteriore.

ABS significa sistema antibloccaggio: anche in caso di brusche frenate, la ruota non si blocca e non slitta, ottimizzando così lo spazio di frenata e riducendo il rischio di caduta. Il prezzo di vendita consigliato per il monopattino elettrico Xiaomi Elite è di 509 franchi.

Monopattino elettrico Nuovo CHF 349.– Xiaomi Elite 20 km/h, 45 km, 400 W

Immagine di copertina: Lorenz Keller

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo