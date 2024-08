Tre nuovi hub USB-C di Digitec in assortimento

Digitec amplia il proprio assortimento con tre hub USB-C. I nuovi prodotti hanno cinque, sei e otto porte e ampliano le opzioni di connessione del tuo notebook o MacBook.

Non è che la scelta di hub USB in negozio sia troppo limitata. Ce ne sono già alcune migliaia in assortimento: dalla soluzione economica per collegare un mouse e delle cuffie ai dispositivi professionali per il business.

Tutte le versioni degli hub offerti da Digitec (vedi sotto) hanno una porta HDMI che consente la risoluzione 4K a 60 hertz. La modalità DP Alt-Mode (versione 1.4) High Dynamic Range (HDR) è supportata, così come gli standard HDCP2.2 e HDCP1.4.

Che cos'è la modalità DP Alt-Mode? La modalità alternativa della porta DP (DP Alt-Mode) consente la trasmissione di segnali video e audio tramite una porta USB-C. È comoda per i dispositivi con porte limitate perché consente la trasmissione di alimentazione, dati, video e audio tramite un unico cavo.

Per ridurre al minimo il numero di cavi sulla scrivania, tutti gli hub Digitec sono dotati di Power Delivery (PD) tramite USB-C. È possibile caricare fino a 100 watt, mentre l'hub stesso richiede alcuni watt (tra gli 8 e i 15 watt). Tuttavia, questo è solitamente sufficiente anche per i notebook più assetati di energia.

Hub USB-C a 5 porte

Il modello base ha tre porte USB-A, una USB-C e uno slot HDMI. Puoi collegarlo al tuo notebook con un cavo di 20 centimetri e utilizzare i quattro slot, tutti disposti su un lato. C'è abbastanza spazio per un monitor, un mouse, una tastiera e un altro gadget che deve essere alimentato tramite USB-A.

L'hub è prodotto in grigio argento opaco, simile a quello di molti notebook e MacBook, dove il colore è chiamato "space grey". Gli slot hanno un'etichetta ben leggibile. Una discreta "d" di Digitec è stampata su un lato dell'hub - un marchio così importante è d'obbligo. Non c'è un LED che distrae e che è fastidiosamente luminoso.

Hub USB-C a 6 porte

Con uno slot USB-C aggiuntivo e un lettore per SD e micro SD, l'hub a 6 porte è un modello interessante per te se trasferisci spesso dati da schede di memoria, ad esempio film o materiale fotografico.

Il design è più lungo e più compatto.

Il design è più lungo, più stretto e leggermente più alto dell'hub a 5 porte. Gli slot si trovano su entrambi i lati del dispositivo: le due porte USB-A e i lettori di schede su un lato, le due porte USB-C e la porta HDMI sull'altro lato. Il cavo per l'hub a 6 porte è lungo 20 centimetri.

La porta USB-C aggiuntiva consente di trasferire dati fino a 5 gigabit al secondo (Gbps). La velocità di ricarica arriva a 0,9 ampere. Il lettore di schede SD/TF supporta SD 3.0 UHS-1 e una velocità massima di trasferimento dati di 104 MBps. Entrambe le schede di memoria possono essere utilizzate contemporaneamente.

USB-C 8 porte

Il modello a 8 porte di Digitec offre tutte le connessioni che puoi desiderare. Oltre a USB-A e USB-C, HDMI e lettore di schede, sono presenti anche una porta audio da 3,5 mm e una connessione RJ45/Ethernet. Quest'ultima consente la connessione Gigabit Ethernet e supporta il "Wake-on-Lan". Questo ti permette di accendere il tuo portatile da qualsiasi luogo in cui ci sia una connessione a internet. Un discreto LED sul lato inferiore dell'hub segnala che è collegato via LAN.

La connessione RJ45 e il jack si trovano sul lato stretto dell'hub. Tutte le altre connessioni e gli slot si trovano su un solo lato, il che consente di gestire i cavi in modo ordinato. Nonostante tutto, l'hub Digitec è lungo solo 17 centimetri e largo 3,5 centimetri. Questo significa che occupa poco spazio nello zaino ed è sempre presente quando ne hai bisogno.

Dalla Cina, ma senza plastica

Tutti gli hub USB-C di Digitec ti arrivano in una confezione senza plastica. Sono imballati in una scatola di cartone che può essere facilmente riciclata. E prima che qualcuno lasci questo commento, è ovvio che sono prodotti in Cina. Di recente, in un'intervista con il nostro responsabile delle marche private, ho spiegato perché non esiste un'alternativa sensata. Puoi leggerla qui:

Dietro le quinte Ordinare da Aliexpress e metterci sopra il logo Digitec? Non è così semplice di Martin Jungfer

Hai qualche domanda sugli hub Digitec? Allora lascia un commento qui sotto. E se sei già un fan dei nostri prodotti Digitec, puoi trovare tutti i prodotti che abbiamo in negozio con il nostro marchio qui.