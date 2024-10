Torneo di "Tekken 8": iscriviti e combatti per ottenere fantastici premi nel negozio Digitec

Nella prossima sessione del Digitec Playground, i pugni voleranno con "Tekken 8". La particolarità del torneo offline è che si svolge nel negozio Digitec di Zurigo.

Gli appassionati di giochi di combattimento prendano nota: nella prossima Digitec Playground Session giocheremo a "Tekken 8". Rispetto alle Digitec Playground Cup più lunghe, il torneo si svolgerà in un solo giorno. Nel negozio Digitec di Zurigo.

Registrati ora, vieni con noi, fai qualche fischio e vinci fantastici premi:

Per iscriversi

Tutte le informazioni sul torneo

Tutte le domande e le risposte più importanti sul torneo "Tekken 8" si trovano qui sotto. Se hai altre domande, ti invitiamo a farle nei commenti o a visitare il nostro server Digitec Discord. Lì troverai anche un regolamento dettagliato.

Quando e dove?

Il torneo si svolgerà sabato 9 novembre presso il negozio Digitec di Zurigo (Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zurigo).

Il check-in inizia alle 17:00. Il torneo si svolgerà dalle 17:30 alle 22:00 al massimo.

Quanti partecipanti sono ammessi

? Lo spazio nel Digitec Shop è limitato. Il torneo è limitato a 32 partecipanti. Se la pre-registrazione è già piena, puoi iscriverti a una lista d'attesa virtuale.

Se la pre-registrazione non è completamente piena, le iscrizioni spontanee saranno accettate in loco.

Posso anche fare da spettatore?

Ci sarà uno spazio limitato per gli spettatori in loco. Il torneo non sarà trasmesso in diretta streaming. Un video con i momenti salienti sarà pubblicato dopo la sessione.

Chi può partecipare

? Si applicano le limitazioni di età previste dal gioco. La partecipazione al torneo è consentita a partire dai 16 anni.

In quale formato si svolge la partita?

Il gioco si svolge in un girone a doppia eliminazione. Tutti i partecipanti possono giocare almeno due partite. Chi perde viene mandato dalla fascia dei vincitori a quella dei perdenti. Nella grande finale, il vincitore della fascia dei vincitori affronta il vincitore della fascia dei perdenti.

Tutte le partite si giocheranno nel formato best-of-three, ad eccezione della finale che si giocherà nel formato best-of-five.

Solo il perdente può cambiare personaggio. La selezione del personaggio deve avvenire in modo casuale dopo ogni set.

Su quale sistema e con quale dispositivo di input si giocherà la partita?

Il gioco si svolgerà su PS5 in loco. I controller non sono forniti, dovrai portare il tuo controller personale.

Se non porti con te un normale controller PS5, il dispositivo deve essere dotato di un pulitore SOCD in modo che il dispositivo possa registrare una sola direzione cardinale alla volta. Le direzioni cardinali sono sinistra, destra e su, giù.

Cosa puoi vincere?

Il vincitore riceverà buoni acquisto Digitec del valore di 300 franchi svizzeri

Per il secondo posto c'è un buono acquisto del valore di 200.- CHF

E per il bronzo ricevi un buono acquisto del valore di 100.- CHF

