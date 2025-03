Novità e trend 8 2

Ti piace mettere questo smartphone in mano a tuo figlio

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 2.3.2025

HMD presenta il suo primo smartphone per bambini e adolescenti alla fiera tecnologica MWC. Con HMD Fusion X1, i genitori decidono quali app e funzioni possono utilizzare i loro figli e quando.

L'ultimo modello di smartphone di HMD è stato sviluppato in collaborazione con la società di sicurezza norvegese Xplora. Grazie a uno speciale software, i genitori possono impostare esattamente i contenuti che i loro figli possono consumare e quando. Questo dovrebbe consentire un uso sicuro e sano dello smartphone anche in giovane età.

Lo stesso HMD Fusion è stato presentato da HMD qualche tempo fa. Il nostro collega Jan Johannsen lo ha testato ampiamente e ha trovato buono il concetto piuttosto che l'hardware. Il dispositivo potrebbe comunque essere interessante per i bambini.

Solo il software dell'HMD Fusion X1 è nuovo e adatto ai bambini.

Fonte: Michelle Brändle

Il software di sicurezza dell'HMD Fusion X1

Il software è stato sviluppato in collaborazione con Xplora. L'azienda norvegese è nota per i suoi smartwatch software per bambini e li ha sviluppati ulteriormente come app per HMD. Offre ai genitori un modo semplice e sicuro per proteggere i loro figli quando usano lo smartphone. Inoltre, l'applicazione è così profondamente integrata nel sistema che non può essere rimossa nemmeno se il dispositivo viene resettato.

Queste sono le funzioni attuali:

Social media e browser: Qui i genitori possono specificare quando e se attivare le funzioni.

Chiamate e messaggi protetti: È possibile utilizzare solo i contatti autorizzati in precedenza.

Tracciamento GPS e zone di sicurezza: I genitori vengono avvisati non appena il loro bambino esce da una zona definita.

Modalità "Resta concentrato": le distrazioni possono essere bloccate per un certo periodo di tempo, ad esempio quando i bambini sono a scuola o dormono.

I genitori possono utilizzare l'app per bloccare o disattivare temporaneamente varie funzioni dello smartphone, ad esempio quando i bambini devono dormire.

Fonte: Michelle Brändle

Oltre all'app, HMD integrerà quest'estate un'altra tecnologia di SafeToNet. La protezione in tempo reale è progettata per proteggere i bambini da contenuti inappropriati. Il software si chiama "HarmBlock" e si basa su un controllo dei contenuti supportato dall'intelligenza artificiale. I contenuti dannosi vengono bloccati direttamente prima che vengano visualizzati. Il software non è un'applicazione aggiuntiva e quindi non può essere aggirato.

Lo smartphone deve essere ancora divertente

Lo smartphone può essere aggiornato per la prossima generazione con diverse cover. Ad esempio, HMD sta mostrando una custodia con una luce anulare per selfie e video. Un'altra custodia può essere utilizzata come un controller di gioco. Tuttavia, al momento funziona solo con i giochi di una piattaforma di streaming piuttosto sconosciuta chiamata "Blacknut".

Le custodie aggiuntive sono progettate per offrire maggiore divertimento, ad esempio con una luce anulare che può essere ripiegata.

Fonte: Michelle Brändle

"I bambini hanno bisogno di sicurezza": Drew Barrymore racconta

HMD sembra essere molto seria nel suo impegno per un approccio sensato alla tecnologia degli smartphone per bambini e ragazzi. Ecco perché l'azienda finlandese ha annunciato una collaborazione con l'attrice Drew Barrymore al MWC - e l'ha portata sul palco per il keynote. La Barrymore è anche un'imprenditrice e, soprattutto, una madre di due bambini. Parla di come è stata plasmata durante la sua infanzia. Non aveva regole, né limiti. Questo non le ha fatto bene e ritiene che questo sia estremamente importante, soprattutto nel mondo digitale. Per questo motivo ha lanciato il progetto Wildflower. L'obiettivo è quello di ridefinire le abitudini digitali. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con HMD. Per inciso, le due figlie dell'attrice, di 11 e 13 anni, non hanno ancora uno smartphone.

Anche l'attrice Drew Barrymore è favorevole a un uso sicuro della tecnologia moderna da parte dei bambini.

Fonte: Michelle Brändle

HMD è da tempo impegnata a cambiare l'atteggiamento verso gli smartphone e le abitudini di utilizzo. Per questo motivo, sono stati creati telefoni per un "digital detox" come il telefono Barbie o lo boring phone.

Prezzi e disponibilità

Il Fusion X1 dovrebbe essere disponibile a maggio. HMD non ha ancora rivelato i prezzi. La versione normale è disponibile da noi per poco meno di 200 franchi o euro.

Immagine di copertina: Michelle Brändle

