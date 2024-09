Sony presenta due nuovi monitor da gioco

Il Sony Inzone M10S, con 480 hertz e speciali modalità di immagine, è rivolto agli appassionati di e-sports professionali. Il meno costoso Inzone M9 II è un mini monitor LED con risoluzione 4K.

I monitor di Sony sono rari. Il produttore giapponese lancia ora sul mercato due nuovi modelli. Uno di essi è stato progettato specificamente per gli e-sport professionali, mentre l'altro si rivolge maggiormente alle masse di giocatori. Entrambi non sono esattamente economici, ma probabilmente troveranno la loro nicchia.

Inzone M10S: 27 pollici, OLED, 1440p, 480 Hertz

La nuova ammiraglia di Sony è l'Inzone M10S da 27 pollici. È dotato del nuovo pannello WOLED di LG con una risoluzione di 2560 × 1440 pixel e una frequenza di fotogrammi di 480 hertz. Questo lo rende perfetto per i giochi veloci come gli sparatutto competitivi. Il Sony Inzone M10S costa 1299 franchi e sarà disponibile da ottobre.

Secondo Sony, il picco di luminosità nel percento della finestra è di 1300 nit, un valore molto alto. Anche la copertura dello spazio colore del 98,5 percento DCI-P3 è buona. Sony ha anche optato per un design semplice con un supporto molto compatto. Questo è meno ingombrante rispetto ai treppiedi di altri schermi. Tuttavia, dà un'impressione di stabilità quando lo scuoto durante la presentazione dal vivo.

Alcune caratteristiche del Sony M10S sono state sviluppate insieme al team di e-sports FNATIC.

Fonte: Sony

Ci sono due connessioni HDMI 2.1 e una DisplayPort 2.1, anche se quest'ultima supporta solo UHBR10. Questo non è sufficiente per un segnale 1440p non compresso a 480 hertz. Il segnale deve essere compresso con il DSC, proprio come avviene con la DisplayPort 1.4. Questo non è un aspetto negativo, ma rende superflua la nuova connessione. Questo la fa sembrare una trovata di marketing, che presumibilmente fa aumentare i costi a causa del controller necessario.

C'è bisogno di DisplayPort 2.1? DisplayPort 2.1 supporta una velocità di trasmissione dati più elevata rispetto alla versione 1.4 - la quantità esatta dipende dallo standard: UHBR10 arriva a 40 Gbps, UHBR13.5 a 54 Gbps e UHBR20 a 80 Gbps. Le attuali schede grafiche AMD supportano DisplayPort 2.1 con UHBR13.5. Le alte velocità di trasmissione dei dati non sono assolutamente necessarie. Questo perché il segnale dell'immagine può essere ridotto di dimensioni utilizzando la Display Stream Compression (DSC) - senza alcuna perdita di qualità visibile, secondo la maggior parte degli esperti. Le velocità di trasferimento dati necessarie per un segnale a 10 bit con vari algoritmi di compressione.

Fonte: Screenshot YouTube / TFTCentral

Il prezzo al lancio è leggermente superiore a quello del modello concorrente con lo stesso pannello, il Asus PG27AQDP. In cambio, Sony ha dato all'Inzone M10S alcuni accorgimenti extra, sviluppati insieme al team di e-sports "Fnatic": Innanzitutto, il monitor ha una modalità da 24,5 pollici. Molti giocatori professionisti preferiscono la diagonale più piccola per avere una migliore visione dell'intera immagine. La sezione dell'immagine può essere posizionata al centro o nella parte inferiore dello schermo.

In secondo luogo, Inzone M10S è dotato di diverse modalità di immagine che si suppone siano state sviluppate appositamente per gli e-sport. La "Modalità FPS Pro+" dovrebbe garantire un contrasto ottimale in "Valorant", ad esempio, in modo da poter riconoscere più chiaramente e prima gli avversari. La "Modalità FPS Pro", invece, simula l'aspetto familiare dell'immagine dei classici LCD.

Inzone M9 II: 27 pollici, mini LED, 4K, 160 hertz

Sony ha presentato anche il successore dell'Inzone M9. L'Inzone M9 II costa 949 franchi e sarà disponibile da ottobre. La nuova versione continua a basarsi su un pannello IPS con risoluzione UHD e retroilluminazione mini LED. È dotato di local dimming full array. Tuttavia, è piuttosto grossolano, con solo 96 zone. La luminosità massima è pari a 1,5 milioni di euro.

La luminosità massima è di 750 nit. Questo valore dovrebbe valere anche per una finestra al percento, poiché la luminosità dei monitor LED normalmente non dipende dal livello medio dell'immagine (APL). La copertura dello spazio colore è pari al 95 percento del DCI-P3.

Il Sony M9 II ha lo stesso design dell'M10S, ma è leggermente più spesso.

Fonte: Sony

Con un frame rate di 160 hertz e un tempo di risposta di un millisecondo (da grigio a grigio), l'Inzone M9 II non è destinato a chi gioca principalmente agli sparatutto. Tuttavia, si adatta bene ad altri generi come i giochi di ruolo, anche grazie alla sua elevata densità di pixel di 163 pixel per pollice.

Le connessioni (1 × DP 2.1 UHBR10, 2 × HDMI 2.1) e il design di Inzone M9 II ricalcano il fratello più costoso. Inoltre, è rifinito in plastica nera semplice con un supporto rotondo. Entrambi i monitor possono essere inclinati, orientati e ruotati di 360 gradi.