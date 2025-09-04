Novità e trend 3 2

Samsung Galaxy S25 FE: 27 grammi di peso in meno e batteria più grande

Samsung ha apportato solo poche modifiche al Galaxy S25 FE, rendendolo leggermente più sottile e snello. La cosa più importante, tuttavia, è la maggiore velocità di ricarica.

Samsung completa la serie S25 con il modello nominalmente più economico. Il Galaxy S25 FE presenta solo alcune novità rispetto al suo predecessore. Ma anche questi dettagli lo rendono un dispositivo migliore.

Sottile, più sottile e più leggero

Samsung ha reso il Galaxy S25 FE più piccolo in tutte e tre le dimensioni. Con 161,3 × 76,6 × 7,4 millimetri, è più piccolo di 0,7 × 0,6 × 0,6 millimetri rispetto al suo predecessore. Il peso è stato ridotto da 217 a 190 grammi. Il display rimane delle stesse dimensioni, 6,7 pollici. Questo vale anche per la risoluzione di 2340 × 1080 pixel, la frequenza di aggiornamento di 120 hertz e la luminosità di picco di 1900 nit.

Non ci sono modifiche al display del Galaxy S25 FE rispetto al suo predecessore.

Samsung utilizza Armor Aluminium 2 per il telaio, come per il Galaxy S25 e S25 Plus. Il retro e la parte anteriore sono ricoperti da Gorilla Glass Victus+ e l'intera custodia ha ottenuto la certificazione IP68. Ciò significa che è resistente alla polvere e ha resistito 30 minuti in 1,5 metri d'acqua.

Nuovo sensore d'immagine

Samsung ha lasciato quasi invariata la configurazione della fotocamera. Un nuovo processore d'immagine dovrebbe comunque garantire una migliore qualità delle immagini. Le tre fotocamere sul retro sono ancora una principale da 50 megapixel, una ultra-wide da 12 megapixel e una teleobiettivo da 8 megapixel con triplo zoom. Samsung ha aumentato la risoluzione della fotocamera frontale di due, portandola a dodici megapixel.

Un nuovo processore di immagini dovrebbe garantire immagini migliori con le stesse fotocamere del predecessore.

Chipset familiare e batteria che si ricarica più velocemente

Samsung ha installato l'Exynos 2400 nel Galaxy S25 FE. Il chipset di sua produzione dovrebbe offrire un piccolo aumento delle prestazioni rispetto all'Exynos 2400e del predecessore. Samsung sottolinea inoltre di aver aumentato del percento la camera di raffreddamento. Il produttore spera che questo possa migliorare le prestazioni. Lo smartphone ha otto gigabyte di RAM e 128 o 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Samsung vende la variante con 512 gigabyte esclusivamente nel suo negozio online.

Il Galaxy S25 FE è Qi2 Ready. Si attacca magneticamente solo ai caricabatterie con una copertura aggiuntiva.

Samsung ha aumentato la batteria di 200 mAh portandola a 4900 mAh rispetto al suo predecessore. Tuttavia, la velocità di ricarica è probabilmente più importante. Il Galaxy S25 FE accetta fino a 45 watt. Con questi 20 watt in più, dovrebbe caricare il 65 percento della batteria in 30 minuti, ad esempio. Inoltre, lo smartphone è Qi2 Ready. Ciò significa che può ricaricare in modalità wireless fino a 15 watt, ma non si aggancia magneticamente ai caricabatterie senza accessori aggiuntivi.

Sette anni di aggiornamenti e tanta AI

Samsung offre il Galaxy S25 FE con Android 16 e l'interfaccia utente One UI 8. Lo smartphone riceverà sette aggiornamenti Android e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

Non mi manca nessuna funzione AI del Galaxy AI.

Il Galaxy S25 FE ha accesso a tutte le funzioni del Galaxy AI. Ciò significa che può modificare o creare immagini con l'aiuto dell'AI. Anche gli strumenti di traduzione, i suggerimenti di testo, la gomma audio e il taglio automatico delle parti salienti dei video più lunghi fanno parte dell'offerta di AI.

Prezzo e disponibilità

128 GB di capacità di archiviazione

256 GB di capacità di archiviazione

In Svizzera, il Galaxy S25 FE viene fornito con cuffie in-ear in omaggio fino a ottobre

Immagine di copertina: Jan Johannsen

