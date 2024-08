Rosa e tante trovate: è arrivato il Barbie Phone

"Ciao Barbie" potrebbe presto essere ascoltato più spesso. Almeno il suono è un espediente del nuovo Barbie Phone. Lo smartphone è soprattutto un pezzo unico.

HMD aveva già rivelato sei mesi fa che sarebbe arrivato un Barbie Phone. Ora il produttore lo ha svelato con numerosi extra. Questi possono essere trovati - a volte nascosti - sul dispositivo o nella confezione. Il flip phone può essere utilizzato per effettuare chiamate, ma non è dotato di social media.

Chiamata persa da Ken

Invece, una chiamata persa da Ken appare subito dopo l'accensione. Puoi quindi scegliere chi deve essere salvato come Ken sul tuo Barbie Phone. Visivamente, il software si inserisce completamente nel mondo rosa di Barbie.

Anche l'interfaccia utente è personalizzata per Barbie.

Fonte: Mattel

Un altro adattamento si trova in "Snake", il serpente mangia angurie sulla spiaggia di Malibu. Altre uova di Pasqua - funzioni nascoste - possono essere sbloccate utilizzando dei codici e puoi trovare date importanti della storia di Barbie nel calendario.

Se vuoi che il tuo personaggio sia un'icona di Barbie, allora non puoi fare a meno di vedere il calendario di Barbie.

Se stai pensando: "Snake appartiene ai telefoni Nokia, non è vero?", lascia che ti dica che HMD produce anche i feature phone per Nokia. Ecco perché il Barbie Phone, come lo smartphone Boring Phone - anch'esso in pratica un Nokia 2660 Flip personalizzato. Tra l'altro, con un retro che funge da specchio.

Il Barbie Phone è dotato di alcuni espedienti.

Fonte: Mattel

Il telefono di Barbie include altri espedienti. Nella confezione troverai un cordino, due custodie, ciondoli, adesivi e pietre preziose da attaccare.

I dati tecnici a colpo d'occhio:

Display: 2,8 pollici all'interno e 1,77 pollici all'esterno

Camera: VGA (0,3 megapixel)

Batteria: 1450 mAh, sostituibile, 9 ore di conversazione

Sistema operativo: S30+

Connessioni: Bluetooth 5.0, USB-C, 3,5 mm, LTE

Memoria: 64 MB di RAM, 128 MB + scheda microSD per i dati