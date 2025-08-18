Novità e trend 14 2

Raspberry Pi 5 in formato mini PC: alloggiamento Elecrow con pannello OLED e slot SSD

18.8.2025

Elecrow presenta un nuovo case per il Raspberry Pi 5 che lo trasforma visivamente e funzionalmente in un mini PC desktop. Con una ventola RGB, un pannello OLED e uno slot per SSD, il case non porta solo stile, ma anche raffinatezza tecnica.

Un nuovo case del fornitore di hardware per il fai-da-te Elecrow trasforma il computer a scheda singola Raspberry Pi 5 in un mini PC desktop. Il case in alluminio e acrilico misura 12 × 12 × 7,2 centimetri e ricorda visivamente i sistemi di gioco compatti. Dal punto di vista tecnico, offre un display OLED da 1,3 pollici per le informazioni sul sistema, tre ventole RGB controllabili per il raffreddamento attivo e un'interfaccia PCIe per SSD M.2 - compatibile con i formati da 2230 a 2280.

Tutte le connessioni del Pi rimangono accessibili, comprese USB, HDMI ed Ethernet. Una scheda di espansione porta anche la striscia GPIO all'esterno e consente di integrare un modulo RTC (e l'SSD).

Oltre alla versione Pi, Elecrow offre anche una variante per la Jetson Orin Nano, una scheda per sviluppatori di Nvidia progettata per applicazioni di AI come l'elaborazione di immagini o la robotica. Questa versione è priva del supporto PCIe e RTC, ma per il resto è identica.

La fornitura comprende l'alloggiamento preassemblato con pannello OLED e ventole, la scheda di espansione, il cavo di collegamento, le viti e le istruzioni di montaggio. Il Raspberry Pi stesso non è incluso.

Un piccolo computer per hobbisti in grande scala.

Con il raffreddamento attivo, il display e l'espansione PCIe, il case si rivolge a sviluppatori e maker che vogliono utilizzare il Pi 5 come sostituto del desktop o per progetti come server domestici e edge computing. Il prezzo è di 40 dollari USA, la versione Jetson di 32 dollari USA - più spese di spedizione e IVA in entrambi i casi. Entrambe le versioni sono disponibili presso Elecrow. Puoi trovare il Raspberry Pi 5 corrispondente presso us.

Se ti piace il case di Elecrow, vale la pena dare un'occhiata anche al case Pironman 5 di Raspberry Pi:

