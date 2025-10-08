Qualcomm acquista Arduino e presenta il proprio mini PC

Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus. più

Il sistema operativo Debian è preinstallato su Uno Q. Tuttavia, puoi anche programmare direttamente in Python. Il già citato Arduino App Lap rende facile e veloce il passaggio da un ambiente all'altro. Anche i piccoli modelli di intelligenza artificiale sono già presenti a bordo.

Qualcomm, da parte sua, spera che l'acquisizione dia nuovo impulso ai propri prodotti e vuole fornire agli sviluppatori nuovi strumenti. I 33 milioni di utenti attivi di Arduino avranno così accesso alle tecnologie Qualcomm. Il nuovo «Arduino App Lap» è un nuovo ambiente di sviluppo progettato per semplificare l'uso di Arduino attraverso Linux, Python e AI e consente, ad esempio, la creazione di applicazioni personalizzate a partire da un kit di costruzione.

Non è noto quanto Qualcomm abbia pagato per Arduino. Tuttavia, nell' annuncio ufficiale dell'acquisizione, il produttore di chip chiarisce che Arduino rimarrà un marchio indipendente con una propria missione e propri strumenti. I processori di altri produttori continueranno a essere utilizzati sull'hardware di Arduino.

La Uno Q è la prima scheda Arduino con un chipset Qualcomm: il Dragonwing QRB2210. Il piccolo computer a scheda singola si basa sulla cosiddetta architettura «dual brain» che consiste in un microprocessore e in un microcontrollore in tempo reale con capacità Debian. Si tratta del Dragonwing con i suoi quattro core di calcolo da 2,0 gigahertz e di un MCU STM32U585.

Per quanto riguarda l'hardware, la Uno Q ha due gigabyte di RAM e 16 gigabyte di memoria eMMC integrata. A differenza del Raspberry, non è necessaria alcuna scheda di memoria. Le connessioni wireless sono possibili tramite Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1. Per le connessioni via cavo è presente una porta USB-C, che si occupa anche dell'alimentazione e dell'invio di segnali video a uno schermo. È possibile collegare un mouse, una tastiera, un microfono o una fotocamera tramite un dongle. Le espansioni Modulino possono essere collegate tramite il connettore Qwiic e il classico fattore di forma Uno garantisce la compatibilità nell'ecosistema Shield con altre schede Uno.