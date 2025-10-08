Qualcomm
Qualcomm acquista Arduino e presenta il proprio mini PC

Il produttore di chip Qualcomm rileva la piattaforma elettronica open source Arduino. Arduino rimarrà indipendente e presenterà la sua prima scheda di sviluppo con chipset Qualcomm, la Uno Q.

Arduino è il concorrente meno conosciuto di Raspberry. La piattaforma open source italiana offre hardware a prezzi accessibili che può essere utilizzato per realizzare i propri progetti di elettronica. La Uno Q aggiunge alla sua offerta un computer a scheda singola con processore Dragonwing di Qualcomm.

Arduino rimarrà indipendente

Qualcomm, da parte sua, spera che l'acquisizione dia nuovo impulso ai propri prodotti e vuole fornire agli sviluppatori nuovi strumenti. I 33 milioni di utenti attivi di Arduino avranno così accesso alle tecnologie Qualcomm. Il nuovo «Arduino App Lap» è un nuovo ambiente di sviluppo progettato per semplificare l'uso di Arduino attraverso Linux, Python e AI e consente, ad esempio, la creazione di applicazioni personalizzate a partire da un kit di costruzione.

Uno Q: la prima scheda Arduino con chipset Qualcomm

Il sistema operativo Debian è preinstallato su Uno Q. Tuttavia, puoi anche programmare direttamente in Python. Il già citato Arduino App Lap rende facile e veloce il passaggio da un ambiente all'altro. Anche i piccoli modelli di intelligenza artificiale sono già presenti a bordo.

La Uno Q costa 47,60 euro ed è quindi più costosa dellaUno R4 WiFiBoard con meno potenza. La disponibilità non è ancora chiara. Il produttore accetta preordini direttamente sulla sua homepage.

Immagine di copertina: Qualcomm

