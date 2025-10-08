Qualcomm acquista Arduino e presenta il proprio mini PC

Guida
di Martin Jud
Il produttore di chip Qualcomm rileva la piattaforma elettronica open source Arduino. Arduino rimarrà indipendente e presenterà la sua prima scheda di sviluppo con chipset Qualcomm, la Uno Q.
Arduino è il concorrente meno conosciuto di Raspberry. La piattaforma open source italiana offre hardware a prezzi accessibili che può essere utilizzato per realizzare i propri progetti di elettronica. La Uno Q aggiunge alla sua offerta un computer a scheda singola con processore Dragonwing di Qualcomm.
Qualcomm, da parte sua, spera che l'acquisizione dia nuovo impulso ai propri prodotti e vuole fornire agli sviluppatori nuovi strumenti. I 33 milioni di utenti attivi di Arduino avranno così accesso alle tecnologie Qualcomm. Il nuovo «Arduino App Lap» è un nuovo ambiente di sviluppo progettato per semplificare l'uso di Arduino attraverso Linux, Python e AI e consente, ad esempio, la creazione di applicazioni personalizzate a partire da un kit di costruzione.
Il sistema operativo Debian è preinstallato su Uno Q. Tuttavia, puoi anche programmare direttamente in Python. Il già citato Arduino App Lap rende facile e veloce il passaggio da un ambiente all'altro. Anche i piccoli modelli di intelligenza artificiale sono già presenti a bordo.
La Uno Q costa 47,60 euro ed è quindi più costosa dellaUno R4 WiFiBoard con meno potenza. La disponibilità non è ancora chiara. Il produttore accetta preordini direttamente sulla sua homepage.
Non è noto quanto Qualcomm abbia pagato per Arduino. Tuttavia, nell'annuncio ufficiale dell'acquisizione, il produttore di chip chiarisce che Arduino rimarrà un marchio indipendente con una propria missione e propri strumenti. I processori di altri produttori continueranno a essere utilizzati sull'hardware di Arduino.
La Uno Q è la prima scheda Arduino con un chipset Qualcomm: il Dragonwing QRB2210. Il piccolo computer a scheda singola si basa sulla cosiddetta architettura «dual brain» che consiste in un microprocessore e in un microcontrollore in tempo reale con capacità Debian. Si tratta del Dragonwing con i suoi quattro core di calcolo da 2,0 gigahertz e di un MCU STM32U585.
Per quanto riguarda l'hardware, la Uno Q ha due gigabyte di RAM e 16 gigabyte di memoria eMMC integrata. A differenza del Raspberry, non è necessaria alcuna scheda di memoria. Le connessioni wireless sono possibili tramite Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1. Per le connessioni via cavo è presente una porta USB-C, che si occupa anche dell'alimentazione e dell'invio di segnali video a uno schermo. È possibile collegare un mouse, una tastiera, un microfono o una fotocamera tramite un dongle. Le espansioni Modulino possono essere collegate tramite il connettore Qwiic e il classico fattore di forma Uno garantisce la compatibilità nell'ecosistema Shield con altre schede Uno.
