Presentato il Raspberry Pi 5 con 16 gigabyte di RAM

Il Raspberry Pi 5 è ora disponibile anche con 16 gigabyte di SDRAM. Tuttavia, costerà il 50 percento in più rispetto alla versione da 8 gigabyte. Anche se attualmente il prezzo è del 70 percento.

La Raspberry Pi Foundation ha presentato la quinta versione del suo computer a scheda singola con 16 gigabyte di RAM. Il Raspberry Pi 5 era già disponibile con 2, 4 e 8 gigabyte di SDRAM. Se vuoi acquistare l'ultima versione, dovrai pagare circa il 50 percento in più rispetto alla versione migliore precedente, secondo il produttore. Tuttavia, i prezzi dei primi negozi mostrano un sovrapprezzo di circa il 70 percento.

Le altre specifiche rimangono invariate. Come system-on-a-chip (SoC) viene utilizzato un Broadcom BCM2712. Ha quattro core ARM Cortex-A76 con clock a 2,4 gigahertz e 512 kilobyte di cache L2 ciascuno. La cache L3 condivisa è di due megabyte. La memoria principale è LPDDR4X-4267 SDRAM. Per la grafica è disponibile una GPU Videocore VII. Consente il funzionamento simultaneo di due display 4K con 60 Hertz e HDR tramite due uscite micro HDMI.

Connettività avanzata.

La connettività avanzata è garantita da un'interfaccia PCIe 2.0 x1. Sono presenti due porte USB 3.0 Type-A, che offrono contemporaneamente fino a 5 gigabit di velocità di trasmissione dati al secondo. Oltre a due porte USB 2.0 Type-A. Sono inclusi anche uno slot per schede microSD, che supporta la modalità SDR104 ad alta velocità, una porta LAN Gigabit, due MIPI e un header GPIO con 40 pin. Sono presenti anche Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 e Bluetooth Low Energy (BLE).

Se vale la pena acquistare il nuovo modello dipende dalle rispettive applicazioni. Ad esempio, se vuoi utilizzare il Raspberry Pi 5 come controller per robot o per un Pi-hole, una versione da 16 gigabyte non sarà necessaria. Tuttavia, se si tratta di un lavoro intensivo su desktop, è più probabile che lo sia.

